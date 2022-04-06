上海比深圳更嚴重 台廠恐塞港出不了貨 但為何對航海王業績「短空長多」？

【文 / 黃阡阡】

3月28日，上海浦東率先實施封控，5日後再由浦西接棒管制，這座擁有全球最大港口的城市幾乎停擺，台廠即便生產無虞，接下來恐怕也得面對出貨的挑戰……。

「現在就是天天有人確診，只能延後解封，上海市內幾乎就動不了，民生物資也不是人人有……。」上海浦東一名台幹這樣說。

面對連月膠著的疫情，上海市3月底大動作實施封控管制，依舊遏制不住疫情蔓延的勢頭，原訂4月1日解封的浦東，還有多個區域不見解封的跡象，整座城市像是被按上暫停鍵，不僅衝擊當地經濟，台廠在物流上的因應成為一大難題。

事實上，3月中深圳才實施封城管制，最終影響層面未若預期廣泛、嚴重，因此，上海實施封控的初期，台商也多半認為將重演深圳的實況，但這在貨攬業者的眼裡，兩者雖然一樣是嚴格控管，但對於出口的意義卻不同。

上海被封 影響更勝深圳

貨攬業龍頭台驊董事長顏益財分析，深圳地理位置靠近香港、鄰近廣州，封城後可以就近仰賴其他港口支援，影響有限；但上海不一樣，上海擁有全球吞吐量最大的港口，沿著長江流域包括南京、武漢、重慶等省市多半仰賴上海港出貨，如果要找替代港口，得南往寧波，北往青島、大連走，最短距離起跳就是兩百公里。

從2021年貨櫃吞吐量來看，上海港貨櫃吞吐量4703萬個20呎標準貨櫃，不僅占全中國港口總量的17％，連12年穩坐全球最大貨櫃港，若相比深圳去年吞吐量近3千萬箱規模，上海港約是深圳全年總量的1.5倍，影響層面遠大於深圳封城。

先談台商生產上的供料影響，在上海封控期內，陸運物流基本上處於「半癱瘓狀態」，台商明確地指出，「現在車輛很難進入上海，即使進去了，也很難出來。」

深究陸運受阻的主因，除了卡車司機連日來有多起確診案例，影響物流的人力調度外，顏益財也表示，上海市也祭出嚴格管控，貨櫃車司機需要同時持有48小時內核酸檢測陰性證明，以及24小時內抗原檢測陰性證明，這兩天一篩檢的措施，相對大幅拉低進出上海市的陸運運能，若包括民生物資在內，上海市陸運運力也大幅下滑兩至三成。

陸運運力下滑，台商的供料雖受到影響，但物流並非完全停擺，加上庫存因應下，短期內不至於斷鏈。不過，台商若有出貨的急迫性，緊急調度往上海鄰近港口出貨，勢必要仰賴陸運轉乘，運送的成本將因此增加，全球海運龍頭馬士基（Maersk）也在官網公告指出，進出上海的卡車運輸受到嚴重影響程度高達3成，貨品運送時間會拉長，運輸成本可能上揚。

另方面，出口依舊受到管控的限制，雖然上港集團內部資料監測，3月28日以來，上海港平均等泊船舶小於10艘次，作業一切正常；但海運業者指出，實際上，上海對港區內的人員管控還是相對嚴格，維持低度的運作能量，可預期未來塞港的狀況將再度發生。

「3月底前海運影響有限，實際的影響，應該落在四月開始。」顏益財分析，由於這兩年疫情影響，海運艙位相對吃緊，出貨大約會在10天前就進入港區，因此28日實施封控後，港區內既有的出貨作業照舊，影響有限，但上海封控導致港區人力管控趨嚴後，4月中上旬的塞港影響將會陸續出現，以運價來看，預期是「短空長多」的表現。

「空運影響就很直接，實施封控後整體運力減少30％。」相較於海運的狀況，上海浦東機場在空運上就沒有這麼樂觀，顏益財表示，相較於海運要提前進倉，空運通常在起飛前一天進倉就好，因此上海封控實施後，從上海飛往歐美的長程貨機相繼停班，整體運力影響約3成，但台商在出貨因應上，也可以透過轉機方式抵達目的地。

航空公司也陸續將原先上海的貨運航班進行調度，長榮航空總經理孫嘉明就指出，上海實施封控後，浦東地區純載貨航班視情況可能取消，但同步會在華南、重慶航線增班，評估對整體貨運無太大影響。

貨攬業者中菲行則估計，「3月中以來中國大陸因封城而延遲出貨的貨載，會在4月第2周至第3周出貨，屆時海空運都將迎來小旺季。」而華航目前9架全貨機已安排進場維修，美國線每周少掉10多個航班，但4月清明連假過後就會陸續復飛，估計正好趕上解封後的旺季需求。

中小型台商獲利恐遭侵蝕

「這次上海封控當然會有影響，但有出貨需求的台商都已經因應調度，預期未來塞港影響會在3個禮拜到1個月。」顏益財認為，大型台商在這次的封控影響有限，除了有多個供應鏈可以彈性供料，在未來搶艙位上也較有話語權，相對中小型台商無論在供料、物流與運輸成本上揚等層面，都將侵蝕既有的獲利表現，封城時間愈長，影響愈大。

雖然上海實施封控，直接牽動中國進出口貿易，但物流業者普遍認為，上海市會以最快的速度恢復秩序，究竟何時解封以降低對經濟的衝擊，無疑是各界所期盼的大事。

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