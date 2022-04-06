本土確診才12天就飆破900例！ 為何專家說「重症清零」比壓低確診數更重要？

【文 / 陳偉周】

清明連假期間，單日本土確診數皆破百例，是否升級疫情管制再次引發討論。公衛學者認為，新型變異株病毒特性仍為「高傳播力、低重症率」，政策應以「重症清零」為主，不必過度恐慌。

4月以來，中央流行疫情指揮中心每日公布的新冠肺炎本土確診病例都超過百人，其中4月5日更有216名本土病例，創下今年以來新高。儘管確診人數上升，但行政院長蘇貞昌仍在4月3日公開宣示，政府防疫政策將維持「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新台灣模式」。

這波自3月下旬以來快速升溫的本土疫情，指揮中心分析確診者基因定序，發現多數屬於Omicron亞型變異株BA.2，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，BA.2變異株的傳播力比Omicron強，因此在短短12天內，本土確診病例就累積超過9百例。

根據世界衛生組織（WHO）與全球各國臨床數據顯示，BA.2的傳播力比其他Omicron變異株高出50％至60％，但重症率與致死率相仿。台灣情況也與國際類似，指揮中心統計今年1月至4月4日間本土確診數為1846例，中重症案例5人，比率為0.27％，死亡案例1人，致死率0.05％；羅一鈞也指出，感染BA.2與BA.1Omicron病毒的病患，症狀沒有太大差異。

由於BA.2高傳染力、低重症率的特性，指揮中心暫時不考慮升級疫情管制層級，現階段仍強調邊境控管、戴口罩維持社交距離等NPI（非藥物介入）措施、快速提高疫苗覆蓋率並積極購買口服藥，以及自主應變和簡化疫調追蹤，「原則是要不在影響民眾生活下，做好防疫措施！」指揮中心指揮官陳時中說。

與病毒共存有前提

提升疫苗覆蓋率、增加清消

《今周刊》訪問的多位公衛專家學者也一致認為，新型病毒變異株的重症率與致死率皆低，建議指揮中心防疫政策應朝「與病毒共存」方向進行，並逐步解封，以便與世界接軌，「新冠病毒變異株的不變特性是：傳播力愈強、重症率愈低，民眾對Omicrom BA.2不必過度恐慌。」台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙說。

但陳秀熙觀察，指揮中心一方面喊出逐步解封，卻又不放棄「清零」，例如針對基隆小吃店染疫情形，喊出「類普篩」，又詳細公布確診樓層資訊；台北SOGO百貨忠孝館特展累計6人確診，台北市政府卻一口氣發出7萬則細胞簡訊，這些都與逐步解封的政策宣示矛盾。

基於「穩健開放」的前提，陳秀熙認為，「類普篩」及追蹤疫調都不應該做，或是減輕力度，並參考日本的「重症清零」模式，只要65歲族群第3劑接種率達81％，就可宣布解封。

陳秀熙分析，台灣要達到重症清零必須符合幾個條件，首先是第3劑施打率應提升至70％以上，避免第2劑疫苗保護力失效降低群體免疫力；65歲以上高齡者與慢性病患更應全面至少打滿兩劑基礎劑，以控制醫療量負荷過大的風險。

除了疫苗施打率以外，社區環境清消也能阻斷病毒傳染。陳秀熙指出，BA.2病毒會藉由氣溶膠傳染，例如新北市社區大樓內，就已發生手扶梯、欄杆上發現病毒殘留而導致民眾染疫，增加清潔消毒頻率，有助於降低感染風險；另一方面指揮中心也應強化資訊宣導，讓民眾了解新冠肺炎已走向流感化，輕症民眾應該主動篩檢，若確診只需在家自主管理，重症才須通報就醫治療。

事實上，陳秀熙建議的強化資訊宣導，類似陳時中提出的自主應變，若社區有足夠防疫資訊，有症狀自行採檢後，即使確診，做好自主管理就可減少指揮中心花心力追蹤疫調。

建議開放自費施打第4劑

布局口服藥 以備不時之需

前衛生署副署長、陽明交通大學醫務管理所教授張鴻仁，觀察到這一波本土疫情升溫，但民眾因為已經施打疫苗、且有基本防疫知識，心態上不再像去年三級警戒時恐慌，指揮中心應將重心放在未來的口服藥物購買布局，以及規畫第4劑施打計畫，「不需要每天追著確診數字跑，可以放棄追究輕症。」

張鴻仁指出，新冠肺炎口服藥的功能是在確診初期迅速降低病毒量，但現在多數個案為輕症或無症狀，不需要服藥，他認為政府買口服藥物目的是「安撫人心功能大於治療」，目前我國新冠口服藥物搶購1千萬份，僅到貨3.2萬份，未來仍應持續增加購買數量，以備不時之需；但站在公衛角度，防疫以施打疫苗預防措施為主，口服藥為輔助。

至於是否該開放第4劑疫苗施打，張鴻仁指出，我國向美國購買逾兩百萬劑Novavax疫苗，除了優先保留給無法注射mRNA疫苗的65歲老人及青少年外，剩下的量他支持開放民眾自費施打，當作第4劑加強劑。

張鴻仁解釋，政府追求集體免疫力鼓勵民眾施打公費疫苗，但由於病毒演變及臨床數據證明，無法達到集體免疫效果，以色列就是顯著案例，因此他支持開放疫苗自費施打。

我國防疫政策朝向逐步解封，即使疫情升溫，指揮中心穩健地做好「重症清零」，就可以與世界接軌，讓台灣回到往日生活。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1320期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

延伸閱讀》

存股的「三種被動收入」！ 財經專家：以利滾利，躺著都能賺錢

「我殺了自己的女兒！」一個媽媽的痛哭懺悔啟示：嘴巴壞就是「壞」，就算出自好意也一樣

4天蒸發上百萬年薪也不賣…她靠「5311理財法」30歲擁千萬元6年就翻倍：台股最愛買這些