你要賺差價還是要高股利？ 殖利率6%起跳好康 股海老牛點名「華碩等5檔」

【文 / 呂玨陞】

上市櫃公司2021年第4季財報公布，去年台股迎來有史以來最高的獲利總額，全體上市櫃公司獲利高達4.3兆元，在高獲利之下，對不少投資人來說，最值得關注的，還是公司發布的股利數字。

截至2022年4月1日，約9成的公司已經公布董事會決議的去年度股利政策，發放的現金股利金額，也達到歷史新高的1.99兆元。就目前的現金股利發放率來看，只有56％，比起過去3年都能維持6成以上還低，但是發放的金額依舊相當可觀。

尤其是用第1季底已公布股利的台股市值計算，2021年整體台股的殖利率仍然有3.81％，雖然不及2018、2019年4％以上的殖利率表現，還是比2020年的2.83％來得更高一些。

股利配發率不如預期

高殖利率股抗跌 更值得進場抱緊

現金發放較少的原因，價值投資達人股海老牛認為，主要在於部分過去被視為高殖利率的公司，如長榮、友達等，去年獲利大幅成長，獲利創下佳績之後，卻沒有發出相對應的股利。

股海老牛表示，雖然可以理解公司經過大幅成長後，想要多留一些資金在手上運用的想法，但相較過去幾年股利配發率不如預期也是事實，所以在股利公布後，反而沒有明顯行情。

不過，股海老牛認為，行情不如預期，不一定是件壞事，對於值得「抱緊處理」的好公司來說，反而是更值得進場的機會。他進一步分析，高殖利率股雖然現在的表現持平，仍具有相當程度的抗跌性。

事實上，第一季台股雖然下跌3.5％，包括台灣的「護國神山」台積電、高價的科技股，都成了市場賣出的重點；然而，撇除股本小、成長高、具有題材的公司之外，第一季表現最亮眼的，莫過於具有高殖利率的股票了。

「百鳥在林，倒不如一鳥在手。」股海老牛形容，就算股票不漲，還是可以拿到現金股利。在目前震盪高、波動性仍相當劇烈的股市行情之中，高股利的股票還是比較實在。

至於在股海老牛眼中，何謂高殖利率？他指出，就選股邏輯來說，首先偏好6％以上現金殖利率的公司。再來，就是挑出長期經營績效穩健，且能穩定配發股息與填息的公司。如果只是某一年獲利大爆發，發放超高股息，但是後續營運不穩定，甚至走下坡，這樣的公司並不適合抱緊處理。

另一方面，除了公司殖利率的水準以外，股海老牛還會考慮基本面的營收表現。他以長短期營收的趨勢線為篩選標準，只要近3個月的平均營收表現，維持在近12個月的平均營收之上，就代表公司營收表現仍然維持成長，可以考慮繼續持有或進場。

以華碩為例，近期因為顯示卡報價調降，反轉過去幾年因為顯卡價格居高不下的超額利潤，因此被認為獲利恐面臨下修壓力，股價連帶著也遭到修正。

不過，股海老牛認為，華碩獲利來源主力，本來就不是只有顯卡，還有主機板、筆電等，現在因為外在利空導致股價下跌，反而是進場撿便宜的好時機。

至於今年漲不少的高殖利率股，像是根基、聯強等過去標榜高殖利率的公司，第一季股價都漲逾13％，股海老牛認為可以「忍一下」，等到除權息、股價修正過後，才比較適合再進場。

存股族的新寵兒

多檔高股息ETF 第一季跑贏大盤

而市場關注抗跌股的趨勢，除了個股，也連帶讓市面上幾檔高股息ETF（指數股票型基金）成為關注焦點。熟悉ETF操作的財經達人游庭皓表示，在今年第一季台股大盤氣勢較弱的格局下，大部分高股息ETF的表現依然跑贏大盤，說明不只高殖利率個股，高股息ETF的抗跌性也是相對較高。因此，除了個股操作之外，「存ETF」也成為了目前存股族的顯學。

游庭皓指出，好幾檔標榜「高股息」的ETF，其實追蹤的都是不同指數，也各有不同挑選成分股的邏輯，在各個不一樣的選股邏輯之下，隱藏著高股息ETF背後的操作策略。他進一步分析，市面上的ETF大致可以分成兩種，「永續存股型」和「高現金股利型」。

首先，永續存股型的代表是00878、00713、00731等，以高息、低波動為主要訴求，參考過去的配息率，較為穩定、抗跌性較高。

至於高股息型則有0056、00900等ETF，相對於永續存股型，不參考歷史配息、不將過去的配息率計入選股標準，只要當季或是預估未來的股利表現不錯，就有可能納入成分股，因此，如今年的航運股、面板股等，當期配息高，但是過往配息表現沒有很好的標的均被納入，而此等標的往往震盪較大、抗跌性相對較弱。

總的來說，投資高股息ETF還是要檢視投資人自己的屬性，若以中長期角度思考，希望買著就可以放著不管的存股族，或是在股市下行時作為資金對抗通膨的避風港，00787等永續存股型ETF就會比較適合。若希望能持續拿到現金股利，或是以波段操作為主的投資人，0056等高現金股利型或許更合胃口。

檢視投資淨值

留意內扣費用和股利是否互相匹配

游庭皓最後提醒，投資高股息ETF，現金流固然重要，但是投資ETF需要關注的重點，還有「內扣費用」。

一般來說，大部分的高股息ETF經理費與保管費差距不大，落在0.285％至0.485％之間，但是更要在乎ETF換股時會發生的內扣費用，和股利是否可以互相匹配。

以00731為例，去年雖然殖利率高達7％，內扣費用卻高達2.6％，去年12月中上市、十二月底開賣的00900，總費用率也達到0.12％，若不去注意過高的內扣費用，投資淨值就有可能會慢慢地被稀釋掉，時間一拉長，乘上存股的複利效益，長期來看也是會大傷荷包。

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