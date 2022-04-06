產業大老們赴總統府 為何訂單滿手卻嗨不起來？一文解讀老闆的「新三缺」苦水

【撰文‧今周刊編輯團隊】

一場企業主與小英總統的餐宴，揭製造業頭家們最迫切的「三缺」苦水！

2月底，中午12點，總統府三樓台灣虹廳，18位產業界人士與總統的午宴低調展開。

午宴中，包括總統府資政暨和大工業董事長沈國榮、中華民國工業區廠商聯合總會理事長暨苗成企業董事長賴博司、台灣機械工業公會理事長暨鳳記國際機械董事長魏燦文，以及台灣工具機暨零組件公會理事長、哈伯精密董事長許文憲等，多位製造業重要老闆們一一現身。

跟不上土地飆漲的速度

新北土城每坪百萬，中南部大多40萬起跳

企業主口中反映的，可不是水、電穩定供應的隱憂……，缺地、缺工、缺宿舍的「三缺」，成為頭家們晉見總統時的焦點話題。

「北部土地太貴，新北土城1坪100萬元，開玩笑，怎麼蓋工廠？」魏燦文直言，台中附近的工業用地同樣漲太多、也沒有地，1坪超過30萬元的，都不合理，企業不得已，只能搬遠一點，往彰化、雲林、嘉義去找地，但是交通、人力供應都不是很方便。

「這年頭沒有不缺工的工廠，除非你沒有生意！」語氣中，上銀集團總裁卓永財難掩激動。

尤其政府鼓勵回台投資，人力需求更大，「台灣半導體產業太強，吸光所有人才，造成其他產業找不到人才，缺工是非常嚴重、普遍的現象，已經是國安危機。」魏燦文語出嚴肅。

企業兵分多路補齊缺工

轉介移工、派遣工、產學合作與中高齡員工

缺工企業試圖找勞動力來源的第1條路，是趕快找仲介介紹要轉換工作的移工，讓外籍移工仲介成了近期最夯的業主。

人力來源的第2條路，是找台籍派遣工，甚至讓派遣工變正職，但老闆們普遍認為，流動性高的派遣工不好用。

第3條路，則是產學合作，從大學開始綁定人才，不過各企業都會去搶人，這個管道能吸納的人數相當有限。

進用中高齡員工，則是人力來源第四條路。「我們去年開始徵才不限年齡，好手好腳就行，還把超過60歲退休的找回來。」和大經理陳岳煌直言。

「大家想遍人力來源，」沈國榮透露，另一個來源是表現良好、快出獄的「監獄工」，一早由教官帶5個、8個、10個，最多20個受刑人出來上工，由廠商負責中飯，也要另闢獨立工作場所讓他們工作，且不得和其他人交流，下午5點再原車離開。「監獄工對國外廠商來講很敏感，用廉價勞工做外銷東西國外廠商會抗議，只能介紹到協力廠，不做外銷。」

沈國榮指出，和大今年五月還要蓋新廠，除了絕對必須10％自動化外，且廠房要寬敞，空調、排氣都必須到位，進去很舒服，大家才會喜歡去那工作，「以前是我們挑工人，現在是工人挑公司。」

原物料齊漲仍要保毛利

和大向客戶談漲價，提獎金誘因留人才

「台灣頂多再熬個5年到10年，人力的缺乏情況會非常嚴重！」沈國榮的憂心並不是個案，事實上，台灣勞動力短缺，無疑已拉起紅色警報。

「過完農曆年第1天，我們有4 . 3萬家企業登徵才資訊，」104資訊科技人資長鍾文雄解釋數字，「1周後，徵才企業多了6000多家，飆到近5萬家，過去最高紀錄是4 .2萬家，今年是史無前例、從來沒遇過的空前榮景，代表企業找不到人。」

不只如此，今年也是他第一次明顯感受到年輕人主動應徵動能下降。翻開104數據，向來是勞動力最主力來源的30歲以下年輕族群，2018年2月主動應徵的占比，還有過半的52 . 3％，沒想到逐年下滑，今年2月只剩43 . 4％。

某種程度，這或許也和台灣年輕人不想給別人管、不願再為企業爆肝一輩子，寧願去外送平台，從事彈性、自由、自主的工作有關。勞動部職安署統計顯示，2020年美食外送員的人數達8萬7618人，年成長94 . 7％，今年初最新數字更來到逾12萬人，年輕人工作價值觀改變的趨勢不言可喻。

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