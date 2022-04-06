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3大利空夾擊、台股殺逾200點年線失守！上海封城恐五一後才解封 半導體供應鏈抱著燒

聯合新聞網 / 今周刊
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

【文．李易紓整理】

清明節連假期間美股表現跌多漲少，3大利空讓周二(4/5)道瓊等4大指數重挫，美股ADR中台積電、聯電與日月光重挫2.19%、2.31%及3.34%，牽連台股台積電領跌，週三(4/6)開盤即重挫超過244點，最低來到17381.07點，一度失守月線約17405.38點以及年線約17397.15點。

上海疫情持續嚴峻，上海市一天內又多出17077名本土染疫者，有鑑於確診者人數暴增，上海多地都在趕建隔離中心，其中外號「四葉草」的國家會展中心將改裝成方艙醫院，可提供4萬個床位，將是上海規模最大的方艙醫院。

上海持續「靜態管理」延長、連昆山都加入，目前沒有跡象何時解封，甚至有消息傳出，可能會在五一假期後才能解封，可能讓半導體供應鏈亂套，還有聯準會又再釋出加強升息、縮表力道、歐美也將再宣布對俄羅斯新一波經濟制裁，讓整個金融市場震盪不已。

經濟日報報導，根據半導體供應鏈估計，這波封城最糟可能至少封閉1個月，也就是在中國五一假期後才會解封，供應鏈目前若有急單會調度中國以外廠區支援、交貨到中國以外組裝廠區。

由於上海是電子代工、晶圓、封測、電動車生產重鎮，包括和碩、廣達、台積電、日月光、合晶都有工廠在當地，鄰近的昆山有友達、緯創、欣興、南亞、台光電、和碩等業者，多數皆宣布停工，這次靜態管理影響層面可以說是非常大。

台積電松江廠主要以8吋晶圓代工為主，台積電3月初曾表示，一切遵照當地官方防疫措施，目前不影響生產；合晶則表示，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會影響。

至於日月光在上海張江高科技園區有大型投資，廣達則在松江出口加工區生產筆電、雲端與車電產品，和碩旗下上海昌碩是組裝iPhone重要基地，也在管制範圍內。

另外，根據工商時報報導，除Fed高層官員猛放話將加強升息與縮表力道外，德銀也率先開出第一槍，評估美國可能在2023年即陷入經濟衰退窘境，使投資人在高檔操作，更戒慎恐懼。

而俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔郊外的布查鎮屠殺平民，引發國際譴責，讓歐盟（EU）官員著手討論對莫斯科實施新制裁，後續力道有多重還有待觀察。

本文授權自今周刊，原文見此

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