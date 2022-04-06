疫情從亞洲「後段班→前段班」上海封城台商衝擊大…謝金河：借鏡歐美度危機

【文．謝金河】

疫情重回亞洲！香港、上海成重災區。

從二月下旬以來，全世界的焦點都在俄羅斯入侵烏克蘭的戰事上，但是從2020年元月23日武漢封城以來的新冠肺炎疫情持續延燒至今，到目前為止，全球確診病例仍持續上升，全球確診4.9367萬人，死亡616.99萬人。

而且，最不可思議的是，封城從武漢，如今到上海，而在此之前，香港四面楚歌⋯⋯疫情似乎重回亞洲。台灣的確診病例又逐漸升上去年高峰平息後的新高，陳時中部長提醒高峰仍未到！

利用休假期間，我把全球每一個國家確診病例研究一下，大致理出一些頭緒，一是疫情從武漢傳開，歐美是重災區，但今年亞洲各國快速上升，如果以確診病例排名，印度4302萬排第二，南韓1426.74萬人，排名10，越南的986.7萬人，排名第12，然後是日本673萬，排名16，接著是印尼601.59萬，排18，然後是馬來西亞425.64萬人，排在23，然後是泰國375.75萬人，排在28，菲律賓368萬排在第30。從確診個案統計，亞洲各國已經從後段班跑到前段班。

二，中國在疫情爆發後，防疫規格全球最高，中國以清零為最高指導原則，沒想到今年破口在香港，然後從深圳蔓延，如今燒到上海，這次上海封城規範之嚴格，可能是世界之最。到今天為止，香港有117·456萬人確診，8172人死亡，數字相當驚人。上海今天驚傳1萬3千例，封城措施再拉高，上海是中國首善之區，這回封城對中國經濟及全球供應鏈的影響非同小可，台商受到的衝擊不小。

三，越南的確診個案已直逼千萬，去年5月台灣疫情出現破口，越南是防疫很成功的國家，在去年5月15日這一天，越南和台灣的確診病例在15150交叉，此後越南成決堤之勢，如今台灣25886人確診，將近一年來的疫情發展，令人難以想像。

四，去年五月疫情出現破口，全台灣吵疫苗，日本、美國緊急救援，這回台灣打滿二劑約八成，打三劑約五成，疫苗的恐慌症已解除，接下來是鼓勵尚未打滿三劑的老人趕快打好、打滿疫苗。然後回頭看看歐美在疫情肆虐下，如何和病毒共處，德國5月起取消隔離，台灣如何在步步驚心中，安度危機？值得大家省思！

本文授權自今周刊，原文見此。

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