台灣護照一年遺失2萬本 黑市價格上看60萬！為何中國高官想為子女買護照？

【文．劉煥彥】

中國的外交比較強，還是台灣的外交比較強？

若從人口數、經濟規模或軍事力量來看，答案當然很明顯。

但若在涉及軟實力的外交戰場，答案就不一定了，從持有普通護照可獲得免簽證待遇的國家數量，就可以看出來。

現在國人持普通護照可以前往的國家及地區，可以免簽證入境的（落地簽另計）共有112個，反觀中國還不到40個。

但也因為如此，中華民國護照在黑市價格不菲，每本要價約2萬美元（近60萬元台幣），而且主要買家竟然包括中國的高官、權貴或企業大亨。

我國護照便利度全球第32位 中國護照第64位

孰悉內情的人士透露，與中國護照相比，我國護照的免簽國太多、太好用，所以每年遺失達2萬本，其中中國是台灣遭竊或遺失護照的一大買家。

根據外交部去年11月最新統計，國人可以免簽證前往的國家及地區，達到112個。對岸網民整理中國外交部截至2021年的免簽證待遇國家一覽表，給予中國護照免簽待遇的有33個國家及地區。

根據衡量全球各國護照使用便利程度的亨利護照指數，台灣在2022年排名第32位，在亞洲地區（不含中東及港澳）排名第八位，僅次於日本、新加坡、南韓、紐西蘭、澳洲、馬來西亞及汶萊。

反觀中國是排名第64位。

中國反貪腐 使台灣護照成為黑市大熱門

那麼，為何我國護照受到中國買家的青睞？孰悉內情人士提出以下觀察，並提到遺失護照的國人中，20~30歲族群女性佔比不低。

由於習近平打貪，「一些高官、有錢人、經濟犯或政府要抓的人，會把女兒送出去，錢就讓女兒帶出去，大陸又沒有那麼多免簽國家，一去辦護照就會被抓，怎麼辦？」

「（非法團體）就客製化，要偷台灣的護照。大家長得又像，又免簽，就進去（外國國境）了。」

中國買家利用變造台灣護照 偷渡歐美先進國家

根據外交部2014年3月公開資料，外交部領事事務局統計，過去十年來國人報失護照數量每年均約2萬多本。隨著我國護照核發量逐年增加，護照報失比率同步降低，尤其自晶片護照於2008年12月發行以來，護照掛失比率從2008年的2.76%，下降至2013年的1.51%。

惟監察院外交及僑政委員會2015年通過的監委包宗和等三人調查報告指出，根據外交部說法，冒用我國護照者大多為中國人士，是不法集團「利用國人與中國大陸人士同文同種之便，刻意收購國人護照並經變造後，供大陸人士冒用偷渡歐盟、美、加、澳等先進國家」。

「其主要手法為，在國內以質押或以老鼠會方式，向國人收購護照後帶出國外，交付大陸不法集團變造，供大陸偷渡人士冒用。」

圖／監察院官網

內政部移民署及刑事警察局去年8月就破獲一起大規模護照詐騙案，在三年多期間以詐騙手段取得護照380本，使得這些護照流到國際黑市。

當時移民署在聲明中指出，我國護照免簽證待遇已有111個國家，人蛇集團看中我國護照這優勢，大量蒐購護照後加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者。

移民署呼籲大家勿因一時貪圖小利，鋌而走險誤觸法令，傷害了中華民國護照在國際間的公信力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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