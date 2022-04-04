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存股的「三種被動收入」 財經專家：以利滾利 躺著都能賺錢

聯合新聞網 / 今周刊
存股的三種被動收入（股利、節稅、借券）。 示意圖／ingimage
存股的三種被動收入（股利、節稅、借券）。 示意圖／ingimage

【文．張家麒】

財經專家阿格力跟大家分享三個存股的被動收入！

存股除了每年期待領到股利之外，其實有節稅的效果，年領 94 萬以下股利都有相當不錯的稅賦優惠；另外，把股票拿去出借，還比放在銀行好！

阿格力在YouTube頻道​《阿格力博識》提出他的看法：

存股存的三個被動收入

股利

每年6~8月是除權息旺季

存股的第一被動收入-股利

除息或除權的前一天買進就可以領到股利，所以並不用持有一整年。

股利是台股的特色之一，因為在全世界，台股算是殖利率前幾名的市場，就算現在萬7、萬8這樣的位階，台股還是有很多5、6%的殖利率的個股。

即便現在央行升息，放定存一年也大概才1%左右而已，跟領股利的利率比較起來還是有不小的差距。

股利還能節稅甚至退稅

股利還有退稅，所以投資人不僅可以股利領一次，所得稅領一次！

股利合併計稅

股利所得併入綜合所得總額課稅，並按股利金額8.5％計算可抵減稅額，每一申報戶以8萬為上限。

股利的退稅是8.5％，一般來說，這個所得稅大家通常是繳5％，即便收入超過這個5％級距，但有很多扶養、基本扣除額等等；扣除之後，基本上大家都享有節稅的效果。

每一年的抵扣額是8萬，簡單說明就是，股利領94萬元以下，那本身的所得稅級距不是太高（譬如：5％），這8.5%的可抵扣稅額，就可以讓領94萬元股利之內，都可以不用去繳稅。

借劵

借劵利率大約落在0.5％至2％上下，光股票拿去借劵，利率就跟銀行是差不多的，雖然要繳給劵商一些手續費，不過股票放著也是放著，額外多領一筆借劵的費用有何不好？

借劵有兩種，一種是「信託借劵」、另外是「雙向借劵」！

簡單講「信託借劵」就是你持有一檔股票，可能超過百萬、或好幾10張，相對需要的門檻比較快，所以投資人很常忽略借劵這件事情，通常是大戶才會用到。

不過很多劵商都有提供「雙向借劵」，就是就算只有一張股票都可以出借，只是要下圖這些劵商的記得去申請雙向借券，若如果不是這些劵商的，奉勸存股族們快點跳槽！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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