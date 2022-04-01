殖利率倒掛意謂經濟衰退要來了？答案藏在男性內褲裡 當了18年Fed主席的他這樣說

【文 林信男】

今年以來，金融市場震盪明顯加劇，日前甚至出現2年期美債殖利率，短暫超過10年期美債殖利率的情形，為2019年9月以來首見，而這種「殖利率曲線倒掛」現象，也進一步加深了投資人對經濟衰退的擔憂。

對於經濟是否會陷入衰退，除了觀察經濟數據、金融市場變化外，男性貼身衣物的銷售表現，也被認為是可供參考的指標之一，有趣的是，這項觀點，據傳出自曾任聯準會（Fed）主席逾18年的葛林斯潘（Alan Greenspan）。

當經濟前景不明 內褲就成了非必要消費

葛林斯潘曾對美國「全國公共廣播電台」（NPR）記者表示，男性內褲是最私密的衣物，「除了更衣室裡的人，誰會看到它？誰在乎呢？」

在經濟情勢良好、手頭闊綽的情況下，男性會定期汰換舊內褲，因此內褲的銷售狀況，通常很平穩；然而，葛林斯潘認為，一旦經濟前景充滿不確定性，男性希望多保留一些現金在手邊時，添購貼身衣物，就成了非必要支出，男性內褲的銷售量，便隨之下滑。

例如，金融海嘯期間，美國男性內褲的銷售量，便明顯下降，光是2008年，就大減12%，到了2009年之後，才逐步回升。

不只男性內褲，口紅也一度被視為觀察景氣變化的指標。雅詩蘭黛前董事長勞德（Leonard Lauder）曾提出「口紅指數」（Lipstick Index），主張化妝品、尤其是口紅的銷售數量，經常與經濟表現呈反比。

▲Fed前主席葛林斯潘。shutterstock

景氣差、閒錢有限 買口紅為自己創造「小確幸」

換言之，當經濟狀況不佳，口紅銷售會比較好，主因在於，經濟不好、手邊閒錢有限時，女性無法進行高額消費，但買支口紅給自己，花的錢不算多，又能帶來「小確幸」，似乎是個不錯的消費選擇；例如，2001年（網路泡沫末期），美國口紅銷量，便成長了11%。

值得注意的是，上述商品銷售數據，雖然或多或少，可反映消費市場變化，但，就研判經濟情勢的準確性而言，仍有待商榷。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）商學院副教授包登（Jana Bowden）指出，新冠肺炎的爆發，顛覆了「口紅指數」，畢竟戴口罩、在家工作，已讓消費者化妝的頻率明顯下降，比起口紅等化妝品，護膚產品受到的關注，可能相對較高。

有關男性內褲銷售表現，包登將之視為，「衡量經濟情勢的非常規指標」，若想研判經濟變化，仍須搭配其他經濟數據，進行綜合評估，才能理解實際情況。

殖利率曲線倒掛該擔心？別太早下定論

至於殖利率曲線倒掛，是否意味著經濟將步入衰退？投資管理公司天橋資本（Skybridge Capital）創辦人斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci），日前接受CNBC採訪時稱，他持保留態度。

斯卡拉姆齊強調，許多國家正陸續鬆綁防疫措施，全球經濟仍蓬勃發展，即使俄烏戰爭的不確定性仍在，但他「不太相信（經濟）會出現衰退」。

「我（對經濟衰退）抱持審慎態度，我仍對美國經濟、股市表現非常樂觀。」斯卡拉姆齊說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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