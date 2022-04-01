俄羅斯自家士兵厭戰、軍方高層怕說真相 還有5大意料外後果恐讓普丁傻眼到說不出話來

【文 林依榕 整理】

俄烏戰爭開打至今超過1個月，雙方進行一次又一次的和談，29日一度傳出烏克蘭提議成為中立國，也同意克里米亞地位設15年「磋商期」，讓談判似乎露出和平曙光；不過隔天俄羅斯隨即改口「談判沒有任何突破」，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也表示「根本空談」。

根據最新消息指出，俄烏雙方4月1日將再一次線上和談，而（31）日俄國宣布即刻在烏克蘭東南部港巿馬立波停火，讓平民撤離馬立波。

回頭來看這場開打1個多月的戰爭，不只是給了俄國總統普丁出乎意料的難攻場面，還有自家士兵厭戰、軍方高層害怕說真相，更得面臨5大意料外的後果。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部今日宣布，將在當地時間上午10點（台灣時間下午3點）對烏克蘭東南部港巿馬立波停火，並開放從馬立波（Mariupol）到札波羅結（Zaporizhzhia）的人道走廊，讓平民撤離馬立波；此外，俄烏雙方也將在4月1日在線上恢復和平談判。

▲馬立波日前被轟炸的面目全非。

對於29日第5輪談判中，一度傳出有「建設性的」突破進展，隨後雙方卻都改口「沒具體內容」，烏克蘭總統澤倫斯基甚至30日表示，外界稱俄軍撤離基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv），其實並非撤軍而是被烏軍擊退的結果，而俄軍正在頓巴斯（Donbas）集結，準備新攻勢。

澤倫斯基也向外界喊話，「不要批評烏克蘭部隊的表現，如果有人認為能教我們部隊如何打仗、迎戰敵人，最好的方式就是自己親上戰場，不要只是在家裡、躺在沙發上或是逃到了安全的地方，用你的嘴打仗。」

幕僚不敢說的戰爭真相...普丁與心腹間猜忌不斷

這場戰役何時才會停止，俄羅斯總統普丁的動向備受關注，不過可能有很多事情讓他非常的「狀況外」，導致戰爭逐漸脫離他原本的預期及掌控。

達志

據《每日星報》（Daily Star）和《鏡報》（The Mirror）指出，俄軍的高層將領們因為誤判了烏克蘭的抵抗力，太害怕告訴普丁真相，使得普丁根本不知道許多人被徵召投入戰場，導致多人陣亡，也不清楚俄國在國際制裁下，真正所受到的經濟衝擊到底有多大。

報導指出，普丁已經感覺到被自己人誤導，他與國防部高層間關係緊張，而高層之間也為了互相推卸責任、內鬥不斷，更讓戰情的真相複雜化。

如今俄國這些被派去打仗的士兵，已經明顯厭戰行為，英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）表示，缺乏武器的他們士氣低落外，開始抗拒執行命令，甚至出現破壞自家裝備、擊落自家飛機。

如果普丁提前知道 這5大意料外後果會讓他傻眼

美國財經媒體CNBC報導，俄國開始面臨許多意料之外的發展，這些都是普丁在攻打烏克蘭前，想都沒想過會發生的事情。

達志

一、俄軍死傷慘重

原本開戰前氣勢高漲、勝券在握的俄羅斯，在開戰1個月後，烏克蘭官方聲稱，超過1.5萬名俄軍喪生，而北大西洋公約組織（NATO）估計，被擊斃人數約在8000至1.5萬人。

雖然俄國僅承認只有1351名士兵戰死，但倘若NATO數據正確，這一個月俄軍陣亡人數極高，相當於1980年代蘇聯在阿富汗10年戰爭陣亡士兵近1.5萬人。

二、莫名入侵害家破人亡 烏克蘭憎恨俄羅斯

普丁發動戰事，加深了烏克蘭人對俄羅斯的仇恨，雖然他曾說明俄烏間不可分割的歷史連結與情感，可是現在住宅、醫院、避難所卻遭到砲擊，反造成兩國間永久的分歧。

烏克蘭總統澤倫斯基3月初曾說，「不會原諒也不會忘記，我們將懲罰這場在我們土地上的戰爭犯下的凶殘暴行」、「在這片土地上，除了墳墓之外，沒有寧靜的地方」。

三、耗時逾1個月的戰爭 讓俄羅經濟衰退15年

在全面侵略烏克蘭的行動下，俄國受到國際嚴厲的經濟制裁，依國際金融協會（IIF）預估，今年俄國經濟將萎縮15%，明年還會在倒退3%，直言「這場戰爭一筆勾銷了俄國15年來的經濟成果」。

研究機構TS Lombard分析師預測，受到經濟衰退、高通膨的影響，俄國公民的生活水準也將受到嚴重打擊，目前俄國2月通膨年率9.2%，3月預期會再升高，「迄今年底可能達30-35%」。

四、逼全球用盧布買石油 加速歐洲放棄俄國能源

普丁日前為挽救國內經濟，要求各國用盧布（俄羅斯貨幣）購買石油，為了不再受到威脅並降低對其依賴，歐洲已積極進行能源轉型，同時，美國、澳洲將積極提供歐洲能源。

目前在俄烏戰爭爆發後，德國已停止北溪2號（Nord Stream 2）俄羅斯天然氣管線的核准程序，歐盟也將在今年底減少俄國天然氣3分之2的進口比例，2030年之前或更早完全停止購買俄國化石燃料。

五、普丁原打分裂西方的算盤 反倒讓歐美更團結

已在俄羅斯掌權長達22年的總統普丁，過去干擾美國選舉、毒殺政敵、資助歐洲右翼政治團體等分化動作頻頻；專家猜測，普丁原本預料這次俄烏戰爭也同樣能達到分裂西方陣營的效果，沒想到卻適得其反。

Riddle Russia雜誌的政治分析家及編輯部主任巴爾巴辛（Anton Barbashin）受訪表示，這次西方的反制行動前所未有，超出所有人的預期，雖然制裁行為無法遏阻普丁的侵略行為，但它終究是經濟戰，絕對會使普丁、俄羅斯陷入巨大困境。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「美中未來一定會有更驚爆的大事發生！」 謝金河：同步飆高的它們，價格還有往上跑的空間

台股盤中寫下12686.35的新天價！ 謝金河：未來是一個大洗牌的時代

股市「看多」需要勇氣 謝金河：敢預測台股會漲多少的人「幾乎絕跡」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】