滬深300、恒生本益比低於過去2年平均…劉鶴信心喊話奏效 陸股可進場了？

【文．吳佳穎】

中國國務院副總理劉鶴發言穩定市場信心，帶動A股回漲；投信業者認為，去年跌深的互聯網、地產股未來有回漲空間，至於順應政策的產業，如新能源等，則在能源轉型趨勢下具有成長潛力。

3月16日，中國國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會之會議，針對房地產、中概股下市疑慮、平台治理等議題釋出正面訊號，會後中國股市擺脫多日下跌的頹勢，連6日收漲。

近兩年來，中國股市經歷中國政府大力整改，多項產業包含電商平台、遊戲業、補教業、房地產業等受衝擊，加上去年8月中國領導人習近平重申「共同富裕」政策基調；儘管2021年中國上證、深證成指分別收漲4.8％、2.67％，但在境外掛牌的中國企業，如阿里巴巴ADR股價全年腰斬、騰訊ADR股價跌逾兩成，「政策風險」成為外資投資中國的關注焦點。

隨著去年底中央經濟會議定調，以「穩定」作為今年經濟、金融政策主軸，多家外資上調對中國股市的看法。年初瑞士信貸在其2022年全球股票策略報告中，將中國股市上調為「增持」，並稱今年3月人大會後到年底20大會議，投票通過習近平第3任期前，中國監管風險將暫時消退。

5檔中概股 遭點名恐下市

匯豐亦在2月將中國股市上調為「增持」，預估今年上證上漲9.2％、深證成指上漲15.6％；高盛則在1月底將中國股市上調為「增持」，預估今年MSCI中國指數上漲16％；瑞銀及貝萊德則早在去年9、10月分別將中國股市上調為「增持」。

即使各家外資紛調整對中國股市的看法，但市場仍未買單，今年以來，用以觀察中國股市港資、外資進出情形的陸股通北上資金外流428億元人民幣，其中近3周外流657.7億元人民幣。

瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金產品經理張婉珍說，市場更關切當局對「鬆綁（監管）」是否有明確訊號，「16日劉鶴在金融委會議上的態度做出明確宣示」，且針對市場最關切的三大議題一一回應。

首先，在美上市的中概股下市風險部分，11日，美國證券交易委員會（SEC）援引《外國公司問責法案》（HFCAA），點名百濟神州等5檔中概股將面臨摘牌風險。

張婉珍指出，雖然部分以ADR在美上市的中概股同步在港股上市，即使下市，投資人仍可以ADR換回港股，但對國際資金而言，「港股流動性仍不及美股。」但劉鶴強調「中美雙方有良好溝通」，預期未來發展應不至於太糟。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美補充，據SEC訂的行政程序，下市問題在24年前不太可能發生，若中概股因此下市，將是該法案20年生效以來首度實行。目前美中雙方就中企公開審計資料仍未達成共識，相關政策打擊投資人信心，可能促使更多在美掛牌的中資企業下市，轉往上海、深圳、香港等地重新掛牌。

另觀察近兩周A股漲幅較顯著類股，為去年跌深的互聯網、房地產。會議上，劉鶴針對近兩年監管影響較深的「平台經濟」，提出堅持「可預期的監管」、「紅燈、綠燈都設置好」等發言。

張婉珍解讀，雖然中國政府釋出（監管）鬆綁訊號，但鬆綁程度產業有別，互聯網仍持續面臨監管，「但不至於出現更多預期以外的措施」，因此，互聯網板塊政策利空已落底。

不過，監管措施已對互聯網產業造成實質傷害，過去阿里巴巴、騰訊歷年財報表現亮眼，但日前騰訊發布2021年財報，營收僅成長16％、淨利潤僅微幅成長1％，過去兩年騰訊淨利都有兩到三成的增幅。張婉珍指出，過去阿里巴巴等業者是靠平台上架抽佣，監管政策下，不僅抽佣減少，還要花額外成本扶植中小企業，「但在近兩年股價跌深下，未來仍有成長空間。」

此外，去年中國政府訂出「三條紅線」，導致恒大等地產商面臨違約，但房地產作為帶動經濟發展的「火車頭產業」，若持續收緊監管措施，可能引發骨牌效應，連帶影響金融穩定。

房地產、互聯網具成長潛力

去年底，中國當局鬆綁管制，今年1月人行下調5年期貸款市場報價利率（LPR）5個基點，至4.6％，被視為房貸利率基準指標，前次下調為2020年4月，張婉珍說：「這次雖微幅下調5個基點，但宣示意義大於放水效果。」

整體而言，去年跌深的類股，今年股價有較高成長潛力，如房地產、互聯網等。目前滬深三○○本益比約15.2倍，低於過去兩年平均17.3倍；恒生指數本益比8.3倍，遠低於過去兩年的13.3倍。以產業別來看，滬深三○○地產指數本益比約6.2倍，仍低於5年平均值8.4倍；此外，順中國政策產業，如製造業、半導體及新能源產業，也有成長潛力。

不過，繆子美提醒，日前中國訂出全年5.5％的經濟成長目標，但近期疫情復燃，包含上海、深圳等城市重啟封城，隨變種病毒傳播力提升，清零防疫成本攀升，目前中國僅4成人口接種加強劑，「中國尚未做好動態清零的戰略準備」，未來防疫成本、難度將持續攀升，可能引發經濟下行風險，其中服務業影響最大。

張婉珍也強調，中國市場雖具長線投資潛力，但「短期可能面臨不可預期的波動」，並舉去年教育「雙減（減少作業、校外補習）」政策為例，當時補教業被迫轉型為非營利機構，在美掛牌的新東方股價與過去高點相比跌逾96％，建議投資人採定期定額，分階段投資操作。

本文授權自今周刊，原文見此。

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