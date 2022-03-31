流浪教師存股7年「200萬變500萬」的必勝法：不買100元以上股票原因曝

【文．彭蕙珍】

7年級的CWC踏入職場後，開始存股和投資房地產。曾是高中老師的他只求每年投資有穩定的報酬，現在靠著存股及租金收入，每年創造逾百萬元收入，並成功脫離職場，成為專職投資戶。

個性穩健的他不求取高額報酬或是一夜致富。他表示，每一個人只要花個10~20年，加上複利，都能實現財富自由的夢想。

6年來，他的存股金額約2百多萬元，存股市值2022年2月初達520多萬元，投資報酬翻倍。2月24日俄烏戰爭爆發後，全球股市回檔，台股重挫，持股不減反增，在3月29日已達570多萬元。他讚嘆：「存股真的很好，不花什麼力氣資產就能長大。」

原發稿時間為2022年2月10日，更新時間為2022年3月30日

上班很辛苦嗎？總是怨嘆「錢難賺」嗎？曾經CWC也是如此！

CWC不是學霸型的人，在校成績普通。念哲學研究所時，他修習教育學程，畢業後當起流浪教師。

他對未來一直感到迷惘和不安，幸好，財商啟蒙很早。大學時就敏銳觀察到學區有投資套房出租商機，他舉例：「那時在淡江大學附近一間套房才200萬元，租學生，用租金繳20年房貸後，房子就是我的了，好像不錯！」不過，年輕沒資金，只能想想，無法行動。

一檔上限50萬 上漲也堅持不賣

28歲踏入社會，他到學校教書，雖然只是流浪教師，但每月有固定收入，讓他能開始存股。他盤算：「如果能夠存到100張中華電信，每年配息3元，就能穩穩賺進30萬元股息。」他買進中華電信、中鋼、統一超等績優股。不過，只存3年，就因轉進房地產，需要資金，賣掉存股。

2015年他的手中又有餘錢，再度重啟存股計劃。他打算花20年，每年投入50萬元買股，「20年總計投入 1000萬元，每年的投資收益只要有6.22%，最後就能滾到2000萬元的總資產；20年後，每年只要有5~10%的股息，就可領年領100~200萬元股利，安穩過著退休生活。」

他的存股原則有以下幾個：

1、不買高價股，定義是100元以上的股票。因高價股跌幅會影響他的心情，他強調：「這只是感覺問題，沒有對錯。」

2、一檔股票的持股上限是50萬元，占總資金的5%，總計持有20檔。他認為存股要分散風險，「如果某一檔股票掛了就是5%，損失還能承受。」

3、買進一檔股票後，不論股價漲跌，只進不出，而且會逢低加碼。因長期持有，透過每年配股配息降低成本，若是逢高賣出，會擔心再度持有的成本過高。

想安穩配 竟買到飆股

存股要存績優股且每年有穩定的配息，因此，他選擇殖利率5%左右的股票長期持有。2015年買進潤泰新及潤泰全。

目前他持有潤泰新16張，「潤泰新約投入36萬多，每股買進成本為23.1元，含價差及配息總報酬234%，年化報酬47%。」

他持有潤泰全11張，平均持股成本為57元多，近5年平均殖利率8.62%，讓他相當滿意。這兩檔是他想要穩穩存股的好標的，並不期望股價大漲。不過，2021年潤泰新、潤泰全成為飆股，分別漲到85元、147元，他也堅持不賣股。

存金融股 靠配息降低成本

2018年CWC開始買銀行股。他買進臺企銀、台中銀。為了存金融股，研究現在股價和歷史最低價的距離，「如果一檔股票的最低價是8元，我的存股均價為10元，每年配息、配股0.6元，只要領3~4次配息，成本就降到8元，持有這檔股票就很安全。」

「選臺企銀因它是官股銀行，我從8元開始買，持有55張的平均成本是10.15元，近5年持有的平均殖利率為4.33%，含價差配息總報酬約9.66%。」

去年疫情爆發，他看好好樂迪，「好樂迪每年配息約4~5元現金，2020年3月股災時，股價一度跌到40幾元，若疫情過後，還能恢復正常營運與配息，當時逢低買進，殖利率約10%，十分誘人。」

相中一檔存股標的後，他並不會一次買滿，而是以50萬元為上限，有低點就慢慢買。

6年做到9年績效 被動滾出年收

CWC製作一份20年的存股計劃表，一年投入50萬元、每年6.22%複利。熟料去年台股大漲，連向來穩健的存股標的漲幅都很驚人，他臉書寫下：「存股6年做到第9年的成績！」存股的報酬讓他相當驚豔！

此外，當存股族還有外快可賺，「存股的股票不會動，有人想要借就出租，以臺企銀來說，目前年利率約0.5%，潤泰全、潤泰新約1%-1.5%。」他說明：「股票出租，平均利息約在0.5%~1%之間，和定存差不多；買股票有配息，出租又可拿到定存的錢，等於兩邊賺。」

存股7年原本應投入350萬元，因會逢低加碼，手中需保有充分的流動現金。所以，目前存股金額約2百多萬元，存股市值已達5百多萬元，6年的投資報酬翻倍。靠著紀律，CWC逐步邁向心目中的財富自由之路。

本文授權自今周刊，原文見此。

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