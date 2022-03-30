50萬World Gym會員2成訂線上課 有上千萬新收入 兩大巨頭砸千萬、打造台灣派樂騰

【文 / 黃阡阡】

全球疫情趨緩後，國內健身器材大廠喬山卻不惜投資上千萬元，找上World Gym推出兩百堂線上課程，原來這兩家年營收上百億元的健身巨頭都想打造出「台灣Peloton」，要攜手走出後疫情的新出路。

走過疫情期間的跌跤與狂飆，健身器材大廠喬山如何布局下一步？

新冠疫情重創全球商用健身產業，去年又因運費與原物料飆漲，讓喬山在營收創新高的同時，全年EPS（每股稅後純益）大幅滑落到0.13元。所幸，今年以來歐美疫情趨緩，國際連鎖健身房的會員人數「彈跳式」回升。

今年，喬山前兩個月合併營收近50億元，年增5.61％，創下同期新高；其中，商用健身類營收更年增7成。

商用健身跳躍式的復甦，為何喬山卻大手筆要拚出居家健身新局，甚至首度找上台灣最大健身品牌World Gym推出線上健身課程，它有何盤算？

居家健身夯 魔鏡搭課程上線

其實兩年前，喬山就開始布局居家健身商機。2020年，喬山大動作推出結合鏡子與螢幕的健身魔鏡後，又上市家用飛輪，至今兩項產品合計銷售近5千台；今年第4季，喬山不僅要再推新品家用跑步機，甚至把今年銷售目標拉高到單年6千台。

問題來了，過去喬山的強項是商用健身器材，新跨入居家健身領域，若要業績達標，關鍵在線上課程內容要夠好。除了邀請世界球后戴資穎錄製課程，上線後吸睛效果十足，不到1年又趁勝追擊，找上既有大客戶World Gym合作，企圖強強聯手、後發先至。

「其實要做線上健身的內容，最合適的不應該是喬山，而是有最強師資又有課程設計能力的World Gym。」喬山健康科技台灣區總經理蔡慶裕坦言，喬山是健身器材製造商，在推出家用健身器材後必須要跨入內容的製作，初期在自製課程上有做出成績，但要讓課程更多元豐富還是要交給專業。「你可以想像，World Gym就是健身界的少林寺，而喬山則是專門幫忙做武器。」

2021年初，喬山主動找上World Gym，沒想到雙方才著手討論線上課程內容，同年5月國內就爆發本土疫情，合作只能先擱置。但World Gym為了會員需求緊急應變，密集錄製免費線上課程放到YouTube等平台上供會員使用，短短兩個月累積160萬次的點閱率，這給World Gym打了一劑強心針，更堅信要與喬山攜手做線上課程。

World Gym台灣區總裁柯約翰表示，在這波全球疫情中，美國健身預約系統商統計，疫情前只有7％的健身族群會使用線上課程，但疫情爆發後，有8成的人改由線上運動，就算目前疫情趨緩，依舊有25％的健身族群維持線上健身，可見居家搭配線上健身是不可逆的趨勢。

為了找出有潛力的線上健身課程明星教練，World Gym舉辦了「百萬健身之星」海選活動，且徵選不限集團教練，成功找出20名「網紅教練」錄製課程。

在課程內容上，初期先以「肌力、有氧、瑜伽、伸展、拳擊」五大類型的運動切入，其中有75％的課程內容以徒手訓練為主，另外針對台灣人偏好的拳擊、戰鬥有氧、皮拉提斯等課程著重編排。柯約翰自信地說，「我們雖然起步比較晚，但不會輸給歐美正在推出線上課程的競爭者。」

看好訂閱經濟 年底上架600堂

經過4個月在喬山台北內湖攝影棚的拍攝與後製，雙方共同推出的線上課程已有兩百堂上架，用戶只要在原本健身魔鏡等喬山家用健身器材的月租399元訂閱制上，多付1百元即能收看World Gym的線上課程，未來也將以每周8堂線上課程持續更新，預計年底前能有6百堂線上課程上架。

蔡慶裕坦言，這次總投資金額「不敢算」，雙方至少都斥資逾千萬元在這項合作案，未來也將以對拆的方式分潤。「對喬山而言，長期以來靠的是本業在賺錢，目前家用健身器材的部分還在投資階段，何時會獲利說不準，但現階段訂閱數已達四千多，我們看的是未來市場做大後的訂閱商機。」

同樣看好訂閱商機的World Gym，也預計在今年4月上架線上課程至官方App。柯約翰透露，上架後會有一段免費使用期，但未來將以每月百元的訂閱制收費。以目前World Gym的50萬會員來看，只要有兩成會員加入訂閱制線上課程，就將是一筆上千萬元的新收入來源。

採訪過程中，兩人口中不斷提到家用健身市場的標竿「派樂騰」（Peloton），即使近期股價重摔，甚至傳出在市場上求售，但雙方一致認為，從派樂騰可觀的營收與百萬會員的訂閱經濟來看，家用線上健身的成長趨勢不變。

對兩大健身巨頭來說，進軍線上健身不是玩票性質，目標是打造出「台灣Peloton」。儘管雙方能否在台灣開創出訂閱經濟的新商業模式、搶下更多線上健身商機，短期未必能見分曉，但隨著品牌布局更趨完整，無疑替喬山的疫後新戰力與台灣World Gym未來上市，都增添不少想像空間。

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