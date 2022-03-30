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退休未必要有千萬！做「2件事」不工作就能安心秒退 理財達人揭「月領6萬」秘訣

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自今周刊攝影組
圖取自今周刊攝影組

【文．翁申霖】

退休後的生活，須準備好多少錢才夠、才安心？是1千萬、2千萬，還是更多？不少屆齡退休的人，開始思索這個攸關未來的課題。為了避免到老沒錢可用，建議大家退休金的規劃最好愈早愈好，也能滾出更充裕的資金。

不過，退休金到底要存多少才最理想？有理財專家表示，只要做到「這2件事」，往後不工作也能安心退休，甚至再傳授退休後還可月領6萬元的秘訣！

針對退休金要攢多少的議題，擁有10多年理財經驗的夏韻芬在節目《命運好好玩》上分享退休規劃，提到退休金，她一劈頭就問，「你到底有多少錢？你清不清楚？」夏韻芬認為，在談退休金之前，應該要先盤點資產，這才是最重要的事。

對於要存多少退休金，這其實沒有確切的數字，夏韻芬建議，最重要的是掌握「2大重點」，往後才能安心退休。

一、自住宅

「你有沒有一間房子，我覺得這是一個很重要的指標。」夏韻芬表示，台灣的自有住宅率大概落在86％，也就是說高達86％的國人都擁有屬於自己的房子，也因此，這間房價值多少錢便顯得非常重要。

她認為，退休後「就算再怎麼不濟，把房子賣了或者以房養老，每個月能給我多少錢，這會是我最後的一筆錢，所以有一間自己的房子很重要。」

大家都應該盤點自己是否擁有一間自住的不動產，夏韻芬指出，如果有兩間以上更好，用來出租等，以獲得額外的退休收入。

二、現金流

須掌握的第二點則是現金流。盤點目前你手邊有多少現金、股票、珠寶等資產。夏韻芬指很多人都說「我沒有錢！」但事實上國人幾乎都有勞保勞退，因此，基本上退休後約可領1、2萬勞保，「勞退的部分，可能也有個幾千塊，加總下來大概會有個2萬5左右。」若還有房租的收入，整合起來是可以過生活的。

夏韻芬表示，不要老是想著「我1億再來退休，算一算你也沒1億！只要看每個月加起來是不是OK。」她以自己身邊朋友的經驗為例，她朋友退休後每個月大約有6萬元可以運用。

原因在於，這位朋友退休時手頭上留有1000萬元的現金流，夏韻芬強調「才1000萬而已耶」，他用這筆1000萬去找一個投資報酬率5％的工具，「一年獲利約50萬左右，50萬除以12個月，等於一個月約可拿到4萬多，再加上剛剛講的勞保勞退，大約有2萬塊，一個月有6萬元可以過日子。」

最重要的關鍵是，一定要認真檢視自己到底有多少錢。夏韻芬強調，不要覺得退休後所花的每一筆錢都有可能「花一筆、少一筆」，最後落得坐吃山空的下場，她認為，當你身上擁有1000萬，並掌握了報酬率5％的投資工具，你就不會坐吃山空。

做到以上兩件事，退休就會既安全又可靠。

此外，夏韻芬提醒，退休理財最重要的是，尋求穩定的方式，不能聽信別人的說法亂投資！

「如果你怕被騙，可以考慮把錢放進保險、年金險裡，甚至用身上沒錢，錢都在保險裡等說法，推掉不清不楚的投資，避免僅有的資產被騙光光，追求穩定的投資方式是相當重要的。」

圖取自今周刊攝影組
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本文授權自今周刊，原文見此

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