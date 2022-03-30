專家評析俄烏戰火…美是大贏家、俄經濟不復從前 陸則成「這陣營」的老大

【文．黃健誠】

俄羅斯入侵烏克蘭已滿一個月，這場戰爭開啟凶險的2022年，面對未來未知的國際情勢，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行都警告，俄烏戰事將造成全世界物價衝高、拖慢全球經濟增長、糧食價格攀升，甚至衝突升級，多國對俄羅斯的制裁將影響全球經濟，讓其他國家面臨重大外溢效應。

日前，財信傳媒集團董事長謝金河在節目《數字台灣》中，邀請政大國家發展研究所兼任教授李酉潭及總體經濟學家吳嘉隆，解析在俄烏戰事中的地緣政治及為全世界所帶來的衝擊，謝金河首先提及在歷經戰爭後，俄羅斯的經濟規模有可能往後變成中小型國家，同時也走向極權專制國家勢必面臨的命運。

李酉潭指出，這場俄烏戰爭，背後所代表的意義是自由民主陣營開始對極權專制體制的重要分水嶺，這次俄國入侵烏克蘭的主要原因是因為有中國在背後撐腰所致，且俄羅斯在民主轉型上並沒有成功，從普丁在2000年拿到政權後，2004年俄國就倒退回威權專制國家，反之烏克蘭則逐漸轉型為自由民主國家，因此這場戰爭可說是專制對自由民主的侵略。

俄羅斯入侵烏克蘭已滿一個月，這場戰爭開啟凶險的2022年，面對未來未知的國際情勢，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行都警告，俄烏戰事將造成全世界物價衝高、拖慢全球經濟增長、糧食價格攀升，甚至衝突升級，多國對俄羅斯的制裁將影響全球經濟，讓其他國家面臨重大外溢效應。

日前，財信傳媒集團董事長謝金河在節目《數字台灣》中，邀請政大國家發展研究所兼任教授李酉潭及總體經濟學家吳嘉隆，解析在俄烏戰事中的地緣政治及為全世界所帶來的衝擊，謝金河首先提及在歷經戰爭後，俄羅斯的經濟規模有可能往後變成中小型國家，同時也走向極權專制國家勢必面臨的命運。

李酉潭指出，這場俄烏戰爭，背後所代表的意義是自由民主陣營開始對極權專制體制的重要分水嶺，這次俄國入侵烏克蘭的主要原因是因為有中國在背後撐腰所致，且俄羅斯在民主轉型上並沒有成功，從普丁在2000年拿到政權後，2004年俄國就倒退回威權專制國家，反之烏克蘭則逐漸轉型為自由民主國家，因此這場戰爭可說是專制對自由民主的侵略。

至於俄羅斯在戰事後，世界局勢會有什麼樣的發展？吳嘉隆則說，在俄烏衝突後，美國祭出經濟制裁，將俄羅斯打到經濟崩潰後，中國的態度是不願與西方國家鬧翻，但也盡力挺住俄羅斯，這讓中國未來可能成為社會主義陣營的老大哥，且中國也並不害怕消耗戰，因為頂多退回計劃經濟。

而美國則成為俄烏戰爭中的最大贏家，一來是因為團結起歐洲社會，二來則是壓制了中國經濟發展，這將是未來的經濟轉折點，且像日本、德國等國家也因此事有了憂患意識，開始決定找向過去軍事強國的角色。

本文授權自今周刊，原文見此。

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