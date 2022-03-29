BA.2恐成主流病毒株！陸疫情失控給台哪些啟示？5個Q&A一次看懂

【文．林信男】

在部分國家陸續放寬防疫限制、Omicron亞型變異株BA.2快速傳播的情況下，包括歐洲、中國，近期都出現確診病例增加的現象，外界估計，美國也可能發生新一波感染潮；對此，白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）分析，BA.2的傳染力，較BA.1高出50%至60%，預期隨著時間推移，BA.2將成為主流變異株。

台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前也表示，就當前國際趨勢來看，「BA.2有漸漸蓋過BA.1」，因此未來病毒的傳播，可能會轉以BA.2為主。

受BA.2肆虐影響，中國對「清零」政策的堅持，也開始遭遇挑戰，上海甚至被迫採取「突襲封城」，於27日晚間無預警宣布，自28日清晨5點起，以黃浦江為界，採「先浦東、後浦西」順序，實施封控。而疫情嚴峻的香港，更陷入醫療體系不堪負荷、醫護人員筋疲力竭的「人間煉獄」狀態。

至於BA.2會不會引發更嚴重的症狀？面對BA.2，現有疫苗能否提供足夠保護力？中國的清零政策，有無可能因BA.2而鬆動？本文以下將透過5個Q&A，帶領讀者一次掌握相關資訊。

一、BA.2傳染力更強？

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）觀察，自今年2月5日以來，BA.2造成的感染人數，便持續增加，截至本月19日，美國的確診案例當中，有35%的感染，是由BA.2所引起，且部分專家推估，在新增確診案例中，可能有一半都肇因於BA.2。

由丹麥研究結果可得知，BA.2的傳染力，確實強過BA.1，就傳播速度而言，BA.2大約比Omicron快30%至60%左右。

二、BA.2會導致更嚴重的症狀？

就已知資訊來看，感染BA.2的症狀，和其他病毒株相比，似乎沒有明顯差異，都類似感冒症狀，包括流鼻水、頭痛、喉嚨痛、倦怠感，以及打噴嚏等。

來自英國和丹麥的研究顯示，因感染BA.2所導致的住院率，與BA.1相當，換言之，BA.2或許不會引發比BA.1更嚴重的病症。但，即使如此，仍不可輕忽染疫人數大增，導致病歿人數攀升的可能性；例如，今年1月，美國因染疫身亡者，便高達6萬人，是去年11月的2倍。

三、現有疫苗對BA.2是否有效？

初步研究顯示，接種2劑mRNA疫苗（莫德納、輝瑞／BNT），可提供約70%至80%的保護力，有助降低因感染BA.1或BA.2，導致住院、死亡的機率；若再接種追加劑，可進一步使保護力提升至90%。

四、BA.2會讓中國的清零政策有所鬆動？

中國國務院總理李克強，於本月上旬表示，中國會根據疫情變化、病毒特性，使防控更加科學、精準。對此，外媒解讀，李克強的說法，似乎暗示，中國政府在因應疫情方面，可能會朝逐步放寬限制的方向思考。

去年7月，中國防疫專家張文宏因公開提及「與病毒共存」，慘遭網友圍剿，稱其「崇洋媚外」、「與外國勢力勾結」；但，根據BBC觀察，最近張文宏一番「面對病毒，應消除恐懼」的說法，不但沒挨轟，還受到廣泛讚揚，由此可見，中國民眾對清零政策的看法，已有所轉變。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃延忠研判，感覺上，「公眾對清零政策的支持度，正在下降。」

五、香港疫情為何失控？

同樣採取清零政策的香港，也因BA.2入侵，面臨染疫人數大幅增加的嚴峻情勢。香港大學流行病學講座教授高本恩（Ben Cowling）直言，「清零政策只能延遲，但無法阻止病毒入侵，一旦疫情在香港爆發，我們將無法阻擋它，而這正是目前發生的事情。」

BBC報導認為，香港之所以不願改變清零政策立場，是為了「取悅北京當局」。外界批評，過去因採取清零政策，所獲致的防疫成果，讓香港過於自滿、防備不足，以至於疫情爆發後，港府措手不及，窮於應付。

另一個造成香港疫情快速升溫的因素是，當地80歲以上民眾當中，僅約35%，接種了2劑疫苗，主因在於，近年來的政治動盪，降低了香港民眾對政府的信任程度，甚至將疫苗接種與陰謀論掛勾。

在BA.2將成主流變異株的前提下，追求徹底清零的政策方向，勢必會面臨更多挑戰。現階段，提升疫苗和追加劑覆蓋率，仍是對抗疫情的必要措施，即使感染BA.2造成的重症、死亡率，未必高於BA.1，病例激增的現況仍顯示，面對一再變異的新冠病毒，依舊不能掉以輕心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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