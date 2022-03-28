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貨櫃三雄都難抗衡！巴菲特悄買5大商社股「翻漲逾1倍」 他曝「2指標」讓日經再起

聯合新聞網 / 今周刊
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

【文．謝金河】

2020年，股神巴菲特在眾人看衰日本的情況下，悄悄買入日本五大商社的股票，到今天為止，日本五大商社的股價最少的漲幅都超過一倍，我把每一家商社的股價檢視一下。

伊藤忠商事從1740漲到4243日圓，大漲143.85%，市值6.69兆日圓。丸紅株式會社從456.2漲到1492.5日圓，漲幅227.26%，市值2.58兆日圓。三井物產從1378漲到3407日圓，漲幅147.24%，市值5.6兆日圓。三菱商事從2094.5漲到4716日圓，漲幅125.16%，市值6.96兆日圓，是日本市值最大的商社。最後是住友商事，股價從1114.5漲到2230日圓，正好漲一倍，市值2.78兆日圓。

在大家都被失落卅年的日本感到失望的時候，股神逢低買進，現在回頭來看，又是一筆神操作。就在巴菲特買入日本五大商社後，我也在臉書發文表示，這是日本再起的重要訊號。日本經濟再起，另一個指標是日本三家貨櫃航運股的大漲，這其中，商船三井從1487大漲到11660日圓，日本郵船從1091漲到12490日圓，川崎汽船從1168漲到9450日圓。不論是市值或漲幅，完全把台灣的貨櫃三雄比下去。

今年受到通膨及俄烏戰爭的影響，全球股市都回檔，但日本股市表現強勁有力，最大的變化是日圓大幅貶值，從101.23貶到122.42，現在一元台幣可以兌換4.2649，疫情紓緩後，到日本旅遊的人會感到很開心。日圓的走勢牽動日本經濟的變化！

二戰結束後，日圓兌美元從360兌一美元開始升值，到了1985年廣場恊議，日圓從263.5急升至1990年代的79.75，到了2011年，日本發生地震海嘯時，日圓竟創下75.53的紀錄。日圓太強，讓日本欲振乏力，歷任日本首相都努力想促成日圓貶值，但都使不上力，但這回在岸田文雄政府，日圓居然貶不停，這是國際地緣政治發生了大變化，日本又重回美國戰略陣營，這次美日同盟已成印太戰略最核心的一環，日本也成了抗中最重要成員。

這個戰略轉折類似1960年艾森豪總統訪台日，並簽署日美安保條約一般，都象徵大時代的變化。反過來看，過去廿年靠著中國發大財的孫正義，失去阿里巴巴創造的槓桿，軟體銀行去年股價跌了近六成，成為日本企業界最大輸家！

本文授權自今周刊，原文見此

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