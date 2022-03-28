鞋子穿30年「年花生活費28萬」 他靠減法生活存到2千萬就辭職

【文．郭美懿】

儲備足夠的退休金是不少人的煩惱，但在不投資的情況下，一個平凡上班族如何在51歲之前，輕鬆還完近千萬公寓房貸、並累積2千萬存款提早退休？

日本一位上班族坂口一真靠著「減法生活」存下1億日圓（約2381萬台幣），並在過程中把位在神奈川的4千萬（約952萬台幣）公寓房貸還完，51歲提早退休。坂口一真並在2016年出書《存到1億元，所以我辭職了》，分享77個存錢技與快樂存錢的理念。

他接受綜藝節目採訪時表示，自己的理財之道全靠簡單的「減法生活」，不刻意「省錢」，而是單純執行「能用就繼續用」的佛系哲學。包括衣服、鞋子一穿就是20~30年，手機也是10年前的按鍵式Nokia；勉強稱得上的省錢訣竅，就是限定自己每個月生活費不能超過10萬日圓（約2.38萬台幣）。

坂口一真高中畢業後就進入一家技術公司上班，從工讀生爬到主任職位，但年薪僅約450萬日圓（約107萬台幣），相較日本男性平均年薪為540萬日圓（約128萬台幣），他的收入只能稱得上一般。

減少不必要支出，東西能用就繼續用

既然收入不算多，也沒進行任何投資，他又是如何存到1億日圓，並償還4千萬房貸？

坂口一真分享，他只是減少不必要的開支，能用的東西就繼續用，譬如一件衣服穿20年、一雙鞋子穿30年，「只是因為喜歡，就繼續穿著。」

手機則是用了10年的Nokia，可以簡單上網就滿足現在生活，就連每次理髮也是選擇平價理髮店，一次只要1千日圓，也不是為了省錢，而是不想被高檔美髮店推銷騷擾，不認為是虧待自己。

遠離職場壓力，存款達標就退休

至於其他生活必需品，也是秉持「不浪費」原則，譬如冰箱常空空如也，只有必要時才選購，他唯一的「省錢方法」，也只有規定每月生活費不超過10萬日圓。

只是平凡上班族的坂口一真，51歲存到1億日圓退休。（圖／翻攝自YouTube）

以全年生活費僅120萬日圓（約28.57萬台幣）估算，他退休前每年可存下330萬日圓（約78.5萬台幣），加上退休金與定存，30多年職涯存到上億日圓綽綽有餘。

坂口一真說，自己雖擔任主任級職位，但手下員工沒幾個，工作能力也不算出色，不想再為了不安的未來奮鬥，於是存到1億日圓之後，便在51歲提早退休。

不過他秉持佛系生活，太太似乎並不買單，在他56歲時決定離婚，加上兩人沒有生小孩，不用負擔相關花費，所以能提早退休。但他對獨居生活不以為意，反而認為：「一個人再自由不過了。」過著自在旅行、當志工的愜意生活。

本文授權自今周刊，原文見此。

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