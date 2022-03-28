快訊

「班班有冷氣」全國測試日曝光 網嚇：電網、小動物瑟瑟發抖

評／為何台灣交通勞動權益竟是「八國聯軍」相救？

鞋子穿30年「年花生活費28萬」 他靠減法生活存到2千萬就辭職

聯合新聞網 / 今周刊
只是平凡上班族的坂口一真，51歲存到1億日圓退休。（圖／翻攝自YouTube）
只是平凡上班族的坂口一真，51歲存到1億日圓退休。（圖／翻攝自YouTube）

【文．郭美懿】

儲備足夠的退休金是不少人的煩惱，但在不投資的情況下，一個平凡上班族如何在51歲之前，輕鬆還完近千萬公寓房貸、並累積2千萬存款提早退休？

日本一位上班族坂口一真靠著「減法生活」存下1億日圓（約2381萬台幣），並在過程中把位在神奈川的4千萬（約952萬台幣）公寓房貸還完，51歲提早退休。坂口一真並在2016年出書《存到1億元，所以我辭職了》，分享77個存錢技與快樂存錢的理念。

他接受綜藝節目採訪時表示，自己的理財之道全靠簡單的「減法生活」，不刻意「省錢」，而是單純執行「能用就繼續用」的佛系哲學。包括衣服、鞋子一穿就是20~30年，手機也是10年前的按鍵式Nokia；勉強稱得上的省錢訣竅，就是限定自己每個月生活費不能超過10萬日圓（約2.38萬台幣）。

坂口一真高中畢業後就進入一家技術公司上班，從工讀生爬到主任職位，但年薪僅約450萬日圓（約107萬台幣），相較日本男性平均年薪為540萬日圓（約128萬台幣），他的收入只能稱得上一般。

減少不必要支出，東西能用就繼續用

既然收入不算多，也沒進行任何投資，他又是如何存到1億日圓，並償還4千萬房貸？

坂口一真分享，他只是減少不必要的開支，能用的東西就繼續用，譬如一件衣服穿20年、一雙鞋子穿30年，「只是因為喜歡，就繼續穿著。」

手機則是用了10年的Nokia，可以簡單上網就滿足現在生活，就連每次理髮也是選擇平價理髮店，一次只要1千日圓，也不是為了省錢，而是不想被高檔美髮店推銷騷擾，不認為是虧待自己。

遠離職場壓力，存款達標就退休

至於其他生活必需品，也是秉持「不浪費」原則，譬如冰箱常空空如也，只有必要時才選購，他唯一的「省錢方法」，也只有規定每月生活費不超過10萬日圓。

只是平凡上班族的坂口一真，51歲存到1億日圓退休。（圖／翻攝自YouTube）
只是平凡上班族的坂口一真，51歲存到1億日圓退休。（圖／翻攝自YouTube）

以全年生活費僅120萬日圓（約28.57萬台幣）估算，他退休前每年可存下330萬日圓（約78.5萬台幣），加上退休金與定存，30多年職涯存到上億日圓綽綽有餘。

坂口一真說，自己雖擔任主任級職位，但手下員工沒幾個，工作能力也不算出色，不想再為了不安的未來奮鬥，於是存到1億日圓之後，便在51歲提早退休。

不過他秉持佛系生活，太太似乎並不買單，在他56歲時決定離婚，加上兩人沒有生小孩，不用負擔相關花費，所以能提早退休。但他對獨居生活不以為意，反而認為：「一個人再自由不過了。」過著自在旅行、當志工的愜意生活。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

月退俸4萬砍剩3萬，物價飆漲怎麼活？55歲退休公務員「存股0050」，退休金100歲都花不完

「需要多少錢直接說！」郭董一句話，把工程師變揪感心家電師傅，讓聯強孵出年營收8億小金雞

54歲影后茱麗葉畢諾許：保持年輕的方式，就是放手讓青春走

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

退休未必要有千萬！做「2件事」不工作就能安心秒退 理財達人揭「月領6萬」秘訣

退休後的生活，須準備好多少錢才夠、才安心？是1千萬、2千萬，還是更多？不少屆齡退休的人，開始思索這個攸關未來的課題。為了避免到老沒錢可用，建議大家退休金的規劃最好愈早愈好，也能滾出更充裕的資金。

專家評析俄烏戰火…美是大贏家、俄經濟不復從前 陸則成「這陣營」的老大

俄羅斯入侵烏克蘭已滿一個月，這場戰爭開啟凶險的2022年，面對未來未知的國際情勢，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行都警告，俄烏戰事將造成全世界物價衝高、拖慢全球經濟增長、糧食價格攀升，甚至衝突升級，多國對俄羅斯的制裁將影響全球經濟，讓其他國家面臨重大外溢效應。

「養螞蟻」賣到法國、賣不掉的呆貨成暢銷品…這些小企業靠「上網」做全球生意

上周，我應邀擔任2022年阿里巴巴台灣跨境電商達人賽的活動評審，台北及台中兩整天活動下來，總共聽了16家團隊分享，如何在電商平台上發揮驚人的創意與決心，把生意做到全世界。整個活動讓令我收獲滿滿、欲罷不能，充分見識到台灣中小企業的韌性與活力，真的是很不簡單。

BA.2恐成主流病毒株！陸疫情失控給台哪些啟示？5個Q&A一次看懂

在部分國家陸續放寬防疫限制、Omicron亞型變異株BA.2快速傳播的情況下，包括歐洲、中國，近期都出現確診病例增加的現象，外界估計，美國也可能發生新一波感染潮；對此，白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）分析，BA.2的傳染力，較BA.1高出50%至60%，預期隨著時間推移，BA.2將成為主流變異株。

貨櫃三雄都難抗衡！巴菲特悄買5大商社股「翻漲逾1倍」 他曝「2指標」讓日經再起

2020年，股神巴菲特在眾人看衰日本的情況下，悄悄買入日本五大商社的股票，到今天為止，日本五大商社的股價最少的漲幅都超過一倍，我把每一家商社的股價檢視一下。

鞋子穿30年「年花生活費28萬」 他靠減法生活存到2千萬就辭職

儲備足夠的退休金是不少人的煩惱，但在不投資的情況下，一個平凡上班族如何在51歲之前，輕鬆還完近千萬公寓房貸、並累積2千萬存款提早退休？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。