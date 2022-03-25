半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

【文 張家麒】

週二(3/23)花蓮6.6深夜的強震，不只讓許多人在睡夢中被「震醒」，甚至可能還得奔回公司！

有網友發文詢問，他醒來隨手開啟了Google地圖，卻發現快速道路「新竹段」竟然湧現車潮，讓他不解為何大半夜會這樣，底下就有人出來解答，其實應該就是工程師都趕著要去看「機台」有沒有出狀況。

花蓮強震後，網友在《PTT》表示，當下醒來沒事Google一下明天要出門的地圖，結果看到路況，在大半夜時間，竟然新竹段快速道路會出現車潮！

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原PO說明拉進放大看，東區那邊甚至好幾處車潮擁擠的圖示；他不解問「半夜是在塞車塞什麼；有新竹市東區塞車的八卦嗎？」

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他好奇到底是發生甚麼事，就上網發文詢問，沒想到文章一出底立刻引起熱議，「工程師」、「趕去報廢破片」、「緊急召回」、「救機台啊」、「趕著去復機」、「好慘…都回去修機台」、「輪班新人要回公司了」、「工程師悲歌」、「工程師上班囉」、「真正精彩的是早上的生產會議」。

還有人直白表示，開始地震的時候，自己的先生就穿衣服出門上工了「設備要回去調參數了！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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