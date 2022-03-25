敗光41億財產 演「自己破產」竟重生？尼可拉斯凱吉還清債務 親解「國家寶藏3」為何遲不拍

【文 林依榕整理】

從票房男星到被調侃是「負債爛片王」的58歲好萊塢男星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），近期他出面受訪時坦言曾經有過債務，但如今已經全數還清。

他在訪談中也暗指，迪士尼在他生涯低潮時對他棄之不理，更揭露了為何曾由他所主演的超紅電影《國家寶藏3》，遲遲無法問世的原因。

曾敗光1.5億美元（約41.25億台幣）家產、喝醉大鬧餐廳的尼可拉斯凱吉，近期他接受GQ雜誌訪問強調，自己不斷拍片「一部接著一部」，不管片子好壞，自己都是全心投入演出、態度絕不敷衍，尼可拉斯凱吉也透露先前所累積的龐大債務，至今已經全數還清；而還清所有債務的關鍵，竟是他出演自己的「破產人生」、即將上映的《超吉任務》。

自己的人生成還債「金鑰匙」 新片彷彿回顧從影故事

即將在4月22日上映的《超吉任務》，描述破產的好萊塢巨星尼可拉斯凱吉，為了擺脫沉重債務決定接演酬勞100萬美元的電影；說到這裡，你沒看錯，該片主角的名字正是尼可拉斯凱吉，同時也是由尼可拉斯凱吉本人飾演他自己。

該片被形容像是尼可拉斯凱吉電影「吃到飽全餐」，而尼可拉斯凱吉也透過各種無俚頭、挖苦自己的演出，不但在演藝生涯闖出新高度，新片也在全球知名爛番茄影評網上獲得100%滿分評價。

達志

時隔15年《國家寶藏》再開拍 當年賣座電影如今沒有凱吉？

尼可拉斯凱吉1995年因演出《遠離賭城》（Leaving Las Vegas ），一舉拿下奧斯卡影帝，隨後更拍攝如《絕地任務》、《變臉》、《國家寶藏》等多部賣座電影，片酬一度高達6億台幣。

其中票房開紅盤，原本續集一部接一部的《國家寶藏》，卻在2007年續集《國家寶藏：古籍秘辛》後便沒有下文；如今相隔15年，傳出劇組正在籌拍影集版《國家寶藏》，改用全新卡司陣容但沒有當年的主角尼可拉斯凱吉，預計將在Disney+問世。

外界疑惑為何不再演大片廠電影？尼可拉斯凱吉解釋，不是自己不想拍，而是這些大片幾乎已不找上門「一通電話都沒響」，他表示「你們說我們不拍《國家寶藏3》什麼意思？離上一集已經14年了，為什麼不拍呢？」

尼可拉斯凱吉認為，他不會懷念當年主演票房大片的日子，因為那些已經過眼雲煙，不過心中仍是對當年《國家寶藏》王牌製片傑瑞布魯克海默感激在心。

話鋒一轉，他語中暗指在自己人生低潮時，迪士尼對他棄之不理，「他們就像一艘遠洋郵輪，一旦往一個方向前進，就必須用無數艘拖船才能讓他們回頭」。

對於未來的拍片計畫，尼可拉斯凱吉表示，會想繼續拍獨立電影，在選片上也會更加小心「無論拍任何電影，我都會視其為自己的最後一部電影。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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