漏掉育兒津貼「1細節」她4萬2補助全沒了 新制將上路想補領津貼注意「這時間」

【文 林依榕整理】

媽媽們，請領育兒津貼要注意唷！有民眾反應申請完育兒津貼後，改申請育嬰留職停薪津貼6個月，本以為育兒津貼會在留停後自動延續，不料4萬2的津貼卻通通領不到，讓她氣得致電新北市社會局，最後只得補領回溯申請時當年度的份，這是怎麼回事？

用盡心力照顧孩子們，辛苦的媽媽們大多會去申請育兒津貼，不過根據TVBS報導，一名媽媽在申請後的1年後去刷本子才發現，育兒津貼通通領不到，讓她氣炸了。

該名投訴的媽媽表示，自己之前請領了育兒津貼，領了4個月後，從2020年10月起，改申請育嬰留職停薪津貼6成薪。

原以為6個月的育嬰留停結束後，之前申請的育兒津貼會自動延續，結果今（2022）年刷本子才發現，從2021年4月至今，12個月的育兒津貼都沒有入帳，等於4萬2000元「沒了」。她控訴，新北市社會局在這段時間都沒有電話通知，連簡訊、郵件通通都沒有，氣得向1999陳情。

對此，新北市府社會局解釋，該名個案的津貼沒有入帳，是因2021年7月31日前幼兒父母依法領取留職停薪津貼期間，不得請領育兒津貼，自2021年8月起育嬰留職停薪津貼跟育兒津貼可以一起領，若符合育兒津貼請領資格需逕向兒童戶籍地之區公所提出申請。

當這名媽媽申請育嬰留停6個月後，育兒津貼就因不得與育嬰留職津貼併領而停止，當她於2021年4月結束育嬰留停後，並未補申請育兒津貼，新北市社會局表示，當時7月也曾寄過通知單提醒該名媽媽補申請，但未收到當事人的申請。

另一方面，社會局說明，如果民眾申請補領育兒津貼，只能回溯申請當年度，因此當個案今年3月才發現津貼沒入帳要補請領的時候，僅能補領今年的額度，去年的津貼則失去補領資格。

育兒津貼、留停雙軌併行 新制8月上路加碼月領5千

根據規定自去年8月1日起，幼兒父母即使申請育嬰留停，仍可以繼續請領育兒津貼，依行政院公布現行的育兒津貼，父母親自照顧家中未滿5歲的幼童，每個月可請領3500元。

不過8月育兒新制上路後，津貼補助每個月會加碼到5000元，若是生第2胎則從原本4000元增加到6000元，第3胎以上，每胎則從4500元提升到7000元。

要再次注意的是，如果民眾有補領育兒津貼的需求，只能寬限補申請今年度的津貼，呼籲民眾維護自身權益外，了解政府單位的規定，才不會痛失補助。

本文授權自今周刊，原文見此。

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