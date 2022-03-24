別再叫台北天龍國了 現全台灣都是天龍國！ 民眾大嘆沒千萬別想買到房

【文 黃健誠】

房價高漲的情況，近年來已讓民眾徹底有感，在去年7月實價登錄2.0上路後，預售屋價格即時登錄，讓不少想要買房的民眾，在買房前能對預售屋房價有所掌握，根據不動產業者統計過去3年預售屋的平均總價變化，發現除了台北、新北等地房價漲幅還在10%以內，出了雙北以外的地區，包括桃園、新竹、台中、台南及高雄等地，2019年的預售屋平均房價都在千萬以內，但現在卻都已經漲破千萬大關，這樣的漲幅更讓民眾大嘆「買房不易」。

永慶房屋根據預售屋實價登錄資料，統計2019年至2021年間的預售屋平均總價，結果顯示，雙北預售屋的平均交易漲幅都在1成以內，如台北從2019年的3349萬上漲至2021年3656萬，漲幅9.2%；新北市則從1513萬元上漲至1593萬元，漲幅為5.3%。

不過，出了雙北市以外的地區，預售屋平均總價的漲幅可說是相當驚人，如新竹縣市從2019年均價950萬上漲至2021年的1319萬、漲幅38.8%；台中市從938𪵒上漲至1347萬、漲幅43.6%；桃園市從901萬上漲至1184萬、漲幅31.4%；台南市從787上漲至1064萬、漲幅35.2%；高雄市從784萬上漲1003萬、漲幅27.9%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，在2019年前，除了雙北地區以外，其他地區的預售屋平均價格都在千萬以內，但現在全都漲破千萬元，且這樣的數字還是以無論郊區及市中心的平均總價，這也代表市中心的價格只會更為驚人。

葉凌棋也提到，觀察全台預售屋的交易狀況，從2019年的3.9萬件逐年遞增至2020年7萬件，至2021年已達9.4萬件，與2020年相比，年增幅34.9%，而總銷金額於2021年更突破1.2兆元，年增49.1%，成長將近5成。

這樣的房市熱潮，葉凌棋說，在資金潮、低利環境挹注下，加上國內經濟表現優異、出口暢旺等基本面佳的狀況下，讓房市交易增溫，也推升民眾看好房市後市的預期，預售屋交易也受到激勵，交易轉趨熱絡，同時也讓投機炒作死灰復燃，這也是政府近兩年積極打炒房的主因。

若觀察七大都會區的預售屋交易市況，新北、桃園與台中交易件數突破1.5萬件，而總銷金額也高達2000億以上，預售屋交易量體與金額堪稱全台之最。那麼，另外，根據2021預售屋交易量統計，將全台各縣市行政區預售屋交易量做排序可以發現，桃園龜山以4701件登上全台交易冠軍，其次則是台中北屯的4136件位居第2，桃園中壢則以3738件位居第3。

葉凌棋指出，2021年預售屋交易達2000件以上的行政區高達7個，相當於每月交易165件以上，熱絡程度可見一斑，稱之為「爆量區」不為過。而全年交易1000件以上的預售屋「火熱區」也高達22個行政區，交易500件以上的「溫感區」也有19的行政區入榜，7大都會區中，以台中入榜11個行政區最多，其次則是新北與高雄的9個行政區，桃園入榜8個位居第3，不過，整體而言，7大都會區都有至少3個以上行政區入榜，顯示去年一整年全台預售屋交易可謂是遍地開花。

日前台灣央行跟進美國升息1碼，是否會衝擊房市？葉凌棋說，目前尚在可負擔範圍內，但如果未來再升息2碼以上，就有可能對台灣房市產生影響，不過，若全球資金退潮也將讓金融市場有大幅震盪風險，連帶衝擊今年的房市表現。

另外，在國內在房市交易熱絡、房價走高的狀況下，中央、地方政府持續齊力打炒房，去年12月內政部五大打炒房措施修法中，預估本會期將送進立法院進行審議，以及各地方政府配合中央政策，對於調高囤房稅上限已有共識，將於各縣市議會通過後實施，中央、地方為了抑制投機炒作而努力，效果可望逐步顯現，未來是否再祭出更進一步的健全房市政策，將左右今年房市交易量表現，有待持續觀察。

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／黃健誠攝）

本文授權自今周刊，原文見此。

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