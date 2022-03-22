生日餐錢只夠女兒吃…父獨留她在店內！老闆娘1舉動暖哭20萬人

【文．翁申霖】

人間處處有溫情！日前，一則暖心的貼文在網路上瘋傳，其內容為有一名父親帶著年幼的女兒吃火鍋，卻因為身上的錢只夠給女兒吃，自己則選擇在外頭等，餐廳老闆見這一幕便留下父女2人招待他們用餐，監視器畫面曝光，加上老闆親自說明當天情況，讓許多人看得感動不已。

據悉，這起事件發生在泰國旺占縣（Wang Chan）一間火鍋店，老闆娘Panumas B. Sroitong在Facebook上貼出當時的監視器畫面，並寫下當天的情況。她表示，這對父女在19日前來用餐時，因為身上的錢不夠付2個人的餐點，這名爸爸便希望女兒獨自留在店內用餐，自己則是在店外等待。

女兒聽了爸爸的話後，堅持要爸爸陪她一起吃，否則她就不吃，拗不過女兒的要求，這名爸爸只好先行帶她離開，而父女倆的對話過程全被一旁的店員聽見，並告訴老闆娘，就在父女要走出店門時，老闆娘趕緊走出來攔下2人，表示願意招待2人一起吃飯。

用餐過程中，一聊才得知原來當天是女童的生日，這名父親想要帶女兒享用生日大餐，Panumas B. Sroitong知道後便決定給女童一個驚喜，她請店員趕緊到附近的商店買蛋糕，就在父女倆快要吃完之際，老闆娘端著點上蠟燭的蛋糕前去送給小女孩，讓這對父女感動的相擁。Panumas B. Sroitong說道，該父親甚至激動地說，「要是貝拉（孩子的媽媽）也在就好了！」

老闆娘暖心遞上點著蠟燭的蛋糕送給小女孩。圖／Panumas B. Sroitong 臉書

老闆娘在貼文中表示，這名爸爸真的很愛他的女兒，吃飯過程中不斷給孩子餵飯、吹涼，看著兩人開心的離開餐廳，讓店內員工也非常開心。

父女倆吃飽後除了再三感謝老闆娘與所有店員外，爸爸更緊抱著女兒在門口待了一會才離開；這段影片曝光後，短短一天有超過20萬人按讚，逾8萬次的分享，不少人在底下留言都感動的說，「含著淚水把影片看完」、「老闆娘有一顆非常善良的心」、「謝謝你們讓社會變得更溫暖」、「謝謝店家的善心，讓小女孩有個快樂的生日」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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