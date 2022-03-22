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49歲烏克蘭媽志願從軍！女性保家衛國超熱血 但在台得克服哪些挑戰？

聯合新聞網 / 今周刊
圖／shutterstock
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【文．劉煥彥】

烏克蘭戰事讓許多國防議題再度成為國人焦點，包括延長兵役役期及女性是否應該服兵役。

目前固然民氣可用，但專家指出，女性是否應該服兵役牽涉兵役法修法，台灣社會對此需要更多對話及共識。

其次，若要延長役男的義務役役期，短期必須解決土地、預算及組織調整等三大問題，中長期則需要考量到少子化趨勢及就業人力衝擊，從整個國家發展層級來通盤討論，而非單單國防部就能拍板。

烏克蘭女性早在一次大戰就從軍　如今佔烏國20萬大軍15%

美國媒體NPR及華盛頓郵報日前報導，隨著戰事席捲烏克蘭愈來愈多地區，加入保家衛國行列的烏克蘭女性也愈來愈多。

在烏克蘭西部大城利沃夫（Lviv），現年49歲的Tanya Kobzar（化名）是兩個孩子的母親，原本在健康醫療產業工作，如今志願從軍，接受過基本新兵訓練後，目前在一所軍校教導新兵搭建野戰醫院，她說「我這麼做是為了孩子及國家」。

烏克蘭女性從軍有悠久歷史，早在第一次世界大戰就投入戰鬥任務，比女性在美國從軍的時間更早。

在當前戒嚴令下，18歲至60歲男子不能離開烏克蘭；女性無此限制，但志願入伍的烏克蘭女性愈來愈多。

報導提到，其實在戰爭2月開打前，烏克蘭大約20萬大軍中，女性就有約3萬人出頭，佔約15%。2014年俄國兼併克里米亞後，烏國女性就出現大批志願從軍的熱潮。

女性佔國軍人力14%　女性志願役招募率更達183％！

女性從軍近期在國內也成為熱門議題，根據國防部統計，女性人力佔國軍的比例，從2012年的11.5%（近15000人），持續增加至2021年的14.08%（超過2萬人）。

國內媒體去年報導，我國自2018年實施完全募兵制以來，由於女性積極加入志願役，到去年11月前女性志願士兵計畫招募人數4313人，已募到7904人，招募率高達183.3%。

若與其他募兵制國家相比，我國女性佔整體軍人比例14.08%，落後美國的16.8%及法國的15.5%，但高於英國的10.7%，與日本的6.6%。

女性服義務役只需修兵役法　但「社會上有沒有共識？」

對於女性服役及延長役齡男子役期，民進黨國際部主任羅致政今（21）日在國策研究院一場烏克蘭主題的朝野對話中指出，中華民國憲法第20條明定，「人民有依法律服兵役之義務」，惟兵役法第一條規定，「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」。

他表示，若要開放女性服役，只要修兵役法即可，但「社會上要不要討論，有沒有共識？」

「現在（國軍）志願役有相當多女性，有些部隊還蠻多的。像我到太平島去，大概有1/5上下是女性。現在科技像無人機、資訊等，有很多（領域）不是我們以前對服兵役的想像。」

「女性有能力服兵役，但要變成義務，社會需要有更多對話及共識。」

土地、預算、組織結構　是台灣擴大兵役「三大問題」

國民黨國際部主任黃介正在同一場對話中指出，不論是要開放女性服役或延長役期，國防部眼前需要處理以下三大問題：

1. 土地在哪裡？

過去20多年來，隨著國軍規模不斷縮減，軍方已經把不少空置營區交還給地方政府或中央政府。若要容納更多的義務役官兵及後備動員部隊，國防部得解決土地問題。

2.錢從哪裡來？

若要維持員額更多的現役及後備部隊，包括解決土地問題，國防預算勢必要增加。

3. 改變組織結構

從部隊功能到人員選派，能否結合後備動員，都是國防部需要考量的因素。

黃介正也說：「相信大家在鍵盤都表達了女性也可以（當兵），但（若）沒有想好可以找他們做什麼，不宜貿然啟動。」

台灣一年新生兒才16萬　遲早會兵源不足

另外羅致政提到，兵役政策改變涉及台灣人口少子化的趨勢，若牽一髮將動全身，因此不能只靠國防部規畫，而需要拉到整個國家發展的層級討論。

「台灣每年新生兒約16萬人，若只算男性就只有8萬人。如果回到義務役（為主），遲早有兵源不足的問題，而且20幾歲男生去當兵，一定會造成就業市場的人力不足。」

「這個問題不能單純從國防部的角度，而涉及台灣人口結構的變化，與就業市場及經濟的問題，所以不是國防部拍板定案就可以。」

本文授權自今周刊，原文見此

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