主管機關嚴重失職？台積電權重太高 連0050都有一半資金都在買

【文．林宏文】

台股近來因俄烏戰爭及外資不斷賣股重挫，龍頭台積電在跌破600元大關後還一路續探新低。不過，17日在全球股市全面大漲下，台股加權指數一天就回升500餘點，至於台積電股價也上漲24元，貢獻指數多達200多點。

台股被壓抑許久，久違的大漲，讓股民都很開心。但是，在台股劇烈震盪波動中，已曝露出一個嚴重的缺陷，那就是加權指數該如何計算與調整的問題，很值得主管當局正視。

兩年前，台灣董事學會發起人蔡鴻青曾發表一份從2005年至2019年的台股市值報告，他的結論是，因為台積電的成長及規模都超越一般企業太多，讓台灣正面臨「一個人的武林」的困境，因為扣除台積電，多數公司其實是陷入低成長的窘境。

這個調查在二年後的今天，台積電已達15兆元的市值，「一個人的武林」更突顯，而且在加權指數計算方法多年沒有改變，讓市值規模領先其他公司太多的台積電，佔加權指數及各種指標都更加巨大，不只讓加權指數失真，甚至也成為外資藉此操控台灣資本市場的標的。

其實，台積電權重過高，從昨天的台股交易就看得很清楚。台股昨天大漲507點，漲幅是3%，台積電上漲 24元，漲幅是4.3%，以台積電上漲1元大約推升台股指數9點來算，光一家台積電就推升指數上升200點以上，貢獻500點指數中的四成以上。

買0050有一半資金投資台積電

圖／shutterstock

台積電佔指數過高的情況也出現在其他各種商品上，例如投資人大量持股的元大台灣五十（0050）ETF，是納入台灣市值排名前50大的企業，前五大的持股是台積電（權重占47.58％）、聯發科（5.27％）、鴻海（4.03％）、聯電（1.99％）、台達電（1.75％）。

很驚人的是，台積電一家公司占0050近一半權重，投資人買0050，其實等於是一半資金買台積電，另一半則買其他49家公司。投資ETF原本是為了分散風險，但如今投資0050似乎並沒有達到風險分散的目的。

而且因為台積電權重太大，也讓持股一度近八成的外資，有操弄台股的各種可趁之機。

事實上，外資若想做多或做空台股，都可以透過操作台積電，造成加權指數上下劇烈波動，更「不幸」的是，外資持股台積電比重之高，若再佐以能夠影響市場的外資報告，只要在現貨市場大買或大賣，就可以明顯影響指數，並在指數期貨的多空操作上快速獲利，過去幾年，這已成為外資在台股最大的提款獲利公式。

若仔細探究，加權指數一定要用公司市值來計算嗎？這是目前台股的作法，但是，並非所有國家都以市值高低來計算權重，例如道瓊指數就不是。

分析道瓊成份股的選擇，並非如台灣以50家市值最大企業做加權計算，而是另一套較複雜且主觀的標準。道瓊指數成份股的選擇，沒有一個可以「量化」的公式，而是以如下敘述為基準：「要有良好的名聲、強健的成長、且能引起廣大投資者的興趣，還要在該產業有代表性的地位，最後，該公司必須是美國公司，而且要有一半以上的營收來自美國。」

以上這些選股原則，不管「良好的名聲」、「代表性的地位」，或是「引起廣大投資者的興趣」，其實都是很主觀的認定。

道瓊指數以「股價加權」為計算基礎

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但是，如果道瓊指數不以市值為選擇成份股的標準，那麼又要如何計算權重呢？答案很出人意料，是以「股價加權（Price Weighted）」為基準，這與台灣的「市值加權（Market Cap Weighted）」很不同。

台股的市值加權，就是以市值越高、權重就越高的計算法，因此，只要有公司市值大增，並且超越原來前50檔股票時，就會定期入選為成份股，例如去年市值大增的航運股如長榮、陽明、萬海，都陸續成為0050的成份股。

至於道瓊工業指數的「股價加權」，又是怎麼回事？其實也很簡單，就是把這30家公司的「價格加權平均」，意即指數中的高價股比低價股更具影響力，即便高價股的市值未必比低價股大。這會容易產生誤導，因為就算低價股的漲幅百分比很大，也會輕易被高價股的微幅下跌所抵消。

以3月17日的道瓊成分股的股價為例，股價最高者是498.26美元的聯合健康保險公司（UNH），因此，占權重最高的也是UNH，但UNH不過是一家市值僅4700億美元左右的企業，知名度、影響力都明顯比其他成份股如蘋果、波音、高盛等要低很多。（如附表）

（圖表來源：鉅亨網）

也因為不以市值為選股標準，因此，目前大家熟悉的全球市值排名前幾大的公司FAAMG（Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google），目前也只有蘋果、微軟被選入道瓊指數成份股，其他三檔都不是，但若用「良好名聲」、「代表性地位」及「引起廣大投資者興趣」等條件來檢視其他三家公司，似乎也沒有人會說不符合吧？

當然，這種主觀選取成份股的作法，確實會讓人有點搞不清楚狀況，但問題就要回到加權指數的意義到底是什麼，要給投資人什麼樣的方向及指標。這個問題我沒有答案，但希望有更多人來參與討論。

除了道瓊外，美國許多指數都由民間公司製作，例如那斯達克指數和標準普爾S&P500指數，也都有影響市場的巨大力量，老實講，製作指數是一個很賺錢的生意，但這些指數都歷經不少年代的考驗，也做過多次討論與修改，如今成為被大家普遍接受的指標及參考。

至於台灣的市值加權作法已多年不變，給人感覺是，反正大家也不用多思考了，就是這個標準，只要被動地依據市值高低來排名，就不會出錯。這當然是最容易的作法，但如今運作下來，早已出現各種弊病。

若不看道瓊，以S&P500的選股標準來看，它也有基於一系列準則來挑選成分股，其中有一個準則是：至少有一半以上的股份可供交易。嚴格來講，以台積電目前有七成以上持股都在外資手上，但又占加權指數如此高比例，台灣若不把這個當做「國安危機」來看待，積極降低可能的風險，主事者根本就是嚴重失職。

另外，過去大家熟悉的摩台指，目前已改用的富時台灣指數，早已注意到台積電權重過大的問題，因此設計出一個上限，規定單一成份股權重不可以超過20%，還加了另一個規定，就是4.5%權重以上的成份股，總和後的權重不能超過48%，目的都是要限制大公司不能形成左右指數的力量。如今台積電佔加權指數近三成比重，在0050更佔了近一半，確實失掉這些指標想要傳達的意義。

亞馬遜分割股票 準備納入道瓊成份股？

圖／shutterstock

這裡可以再提供一個小觀察。最近投資人應該有注意到，亞馬遜宣布要1股拆分20股的比例進行分割。分割股票最明顯的效果，就是讓原本高高在上的股價可以降低下來，讓更多股東可以參與，台股股王矽力-KY近來也擬定1拆4的分割，目的也是希望讓資金少一點的小額投資人可以買股。

有趣的是，若觀察過去美股大公司宣布股票分割，似乎也是企業納入道瓊成份股的前奏。例如兩年前蘋果在納入成份股前，也宣布了1拆4的分割，似乎讓股價更合理後，會受到道瓊的青睞，以避免在成份股中佔太大權重。近來Google母公司Alphabet及亞馬遜陸續宣布1拆20，是否意味著這兩家公司即將納入道瓊指數，很值得後續再觀察。

再進一步來探討，台股其實不只加權指數可以考慮做適度修正，最近與一些資深投資人聊天，台灣還有很多制度可以檢討，例如台股交割的T+2制度，其實也有修改的必要，這也是造成許多違約交割的主因。目前已有不少國家採取T+1或甚至T+0的制度，都是可以做為台灣改善資本市場交易制度的參考。

台灣真的是寶島，傑出的經濟表現是全民努力的成果，能夠出現一家像台積電這樣的世界級企業，也是相當不容易的。

但在企業不斷創新成長下，許多舊制度也不再適用，就像大人穿著不合身的小孩衣服，需要與時俱進地跟進調整，台股加權指數該如何計算？成份股的標準該如何修正？有賴各方專家集思廣義，以眾人智慧做出改變，這是我很誠懇的建議，也期待投資人可以在更健全合理的制度下，享受投資獲利的果實。

本文授權自今周刊，原文見此。

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