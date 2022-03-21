上月才說「2國友好無止境」 陸卻和俄保持距離 還在普亭背後捅了4刀…

【文．林信男】

2022年2月4日下午，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行會談，並於會談結束後，共同發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》。

在這份聲明中，雙方除列出多項合作計畫之外，還特別強調，「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。」

然而，在俄羅斯入侵烏克蘭，並遭西方國家嚴厲制裁後，中國和俄羅斯之間，「沒有止境」的友好關係，似乎已悄悄出現變化。

中國口頭上支持俄羅斯 但不想激怒美國

截至目前為止，北京仍未就入侵烏克蘭一事，對俄羅斯提出譴責。根據CNN報導，中國試圖在「口頭上支持俄羅斯，但不會進一步激怒美國」之間，達成微妙平衡。

就挑戰西方國家而言，中俄兩國，有著相同戰略利益；然而，中國的銀行，不能失去取得美元的機會；中國諸多產業對美國技術的仰賴，也不能被剝奪。

中國是俄羅斯第1大貿易夥伴，但兩國間的貿易額，僅占中國貿易總額的2%，相較之下，歐盟、美國的占比，明顯高出俄羅斯許多。

在俄羅斯已成「全球公敵」的當下，過去幾周以來，北京當局陸續採取以下4項措施，開始和俄羅斯保持距離。

一、讓盧布加速貶值

人民幣並非完全自由交易的貨幣，其匯率是在中國人民銀行設定的交易區間內浮動。上周四（3月10日），中國外匯交易中心宣布，為「順應市場發展要求」，經人行同意後，自3月11日起，人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度，將從5%擴大至10%。而此舉，等於迫使盧布貶得更快。

二、無視俄外匯存底需求

受西方國家制裁影響，俄羅斯無法動用外匯存底中的美元和歐元，該國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）日前表示，希望動用外匯存底中的人民幣，但人行迄今尚未對此發表任何回應。

三、拒絕協助提供飛機零件

美國、歐盟對俄羅斯祭出經濟制裁，意味著兩大飛機製造商波音、空巴，不會再為俄羅斯航空公司，提供飛機零件或維修服務，在此情況下，俄羅斯決定向中國尋求協助，但據俄羅斯聯邦航空運輸局官員庫迪諾夫（Valery Kudinov）透露，中國拒絕了俄羅斯的請求，使其只能轉而與土耳其、印度等國洽談。

據悉，在「中國拒絕協助俄羅斯取得飛機零件」的消息曝光後，庫迪諾夫就被開除了。

四、對基礎建設投資喊卡

總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行（簡稱「亞投行」），於本月3日宣布，將暫停所有與俄羅斯、白俄羅斯有關的活動，並進行審查。亞投行還強調，此舉符合銀行的「最大利益」。

亞投行對俄羅斯、白俄羅斯相關活動「喊卡」，形同讓旨在改善俄羅斯公路、鐵路網絡、貸款規模達11億美元的專案被擱置。

習近平2月4日與普亭會談時曾言，「雙方要繼續保持密切高層交往，始終堅持『4個相互堅定支持』共識，有力支持彼此維護主權、安全、發展利益，有效應對外部干涉和地區安全威脅，維護國際戰略穩定。」如今，對照起上述「4個保持距離措施」，讓習近平當時的說法，顯得格外諷刺。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

瞄準俄羅斯經濟命脈打下去！拜登祭出比SWIFT更狠制裁，真能擊中普丁痛點？

什麼是NFT？ 為何從黃明志到草間彌生都在瘋？ 大家都可以是玩家 投資戰略一次搞懂

美國禁運俄油能嚇倒普丁？全世界得忍受「這件事」 俄羅斯對烏克蘭的侵略才可能喊停

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】