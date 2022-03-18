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央行升息1碼值得肯定！謝金河：利率向匯率政策看齊 是重建財富管理第1步

聯合新聞網 / 今周刊
圖／美聯社
圖／美聯社

【文．謝金河】

下一個目標：財富管理在台灣。

財訊雙週刊的財富管理頒獎典禮，賴副總統，黃天牧主委等親臨頒獎並致詞，我特別提到台灣金融業下一個目標是「財富管理在台灣」！

過去30年來，台灣高資產階級都把鉅額資產停泊在境外，透過外商銀行的境外理財資金超過10兆台幣，這些錢有的是避稅，有的把公司設在像開曼等低稅負地方，或是把錢放在香港，新加坡，如今跨境查稅愈來愈嚴格，香港的角色，地位已全然改變，都有利於台灣重新建立財富管理的機制。

尤其是近三年來，台商回流，台商登記回台投資1197家，金額已經超過1.67兆台幣，製造業回來台灣投資，下一個要引導資金回流台灣，也讓財富管理真正落腳在台灣。

如果停泊在境外的10兆資金，只要有一，兩成回流，台灣的金融業規模就可以大大伸展，而且讓人才回台灣工作。去年台灣全體金融業大賺9366億元，這其中，銀行和壽險業都賺超過3800億元，證券業也賺1196億元，如果財富管理業務能夠從外銀體系回到台灣，台灣的金融業實力會更壯大。

這三年，台灣的經濟開展，股市欣欣向榮，全體國人開戶數已超過1200萬戶，今天元大金控策略長吳杰上台致詞提到，2019年台灣的各類型股票基金規模約3000億元，如今已膨脹到1.2兆元，這是全民理財的時代。

而投信操作的各種基金，去年操作績效卓著，台灣有166檔國內股票型基金，去年報酬率40.14%，比大盤的23.66%高出許多，而且有三檔基金回報率超過九成，吳杰特別強調：這些年，最好的投資，其實就在台灣！這個話說得很好。

今天央行升息一碼，這是很值得肯定的！台灣這些年來有很多凍漲思維，電價，油價，物價，甚至學費也凍漲，當價格機制被破壞，就會扭曲資源配置，也造成無效率，像電價凍漲，台電沒有足夠的資源更新設備，跳電頻傳。

央行從2011年迄今，從未升過一碼利率，貨幣市場一灘死水，這回利率政策向匯率政策看齊，價格趨向彈性，這也是台灣重建財富管理的第一步！

本文授權自今周刊，原文見此

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