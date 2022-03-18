聯準會5月縮表比升息更重要？外匯策略師：不只盯烏國戰事 更要注意「3件事」

【文．劉煥彥】

就在美國聯邦準備理事會（FED）決定升息一碼後不到24小時，我國中央銀行今（17）日下午也決定升息一碼，意味台美兩國央行的最新政策變化一如預期。

在外匯專家眼中，若說要有任何意外，或許是原本金融市場大多預期，聯準會開出的升息第一砲，應該是升息兩碼而非一碼，原因與烏克蘭戰事可能抑制歐洲及全球經濟成長有關。

但專家認為更重要的是，大家要注意聯準會預告的開始縮表，而非5月再次升息，因為縮表意味聯準會過去兩年持續挹注的市場資金池將開始變小，屆時恐造成美股再次動盪，同時加重了烏克蘭戰事帶來的市場變數。

此外，美國十年期公債殖利率的變化、美國經常帳逆差何時縮小，以及國際油價是否衝上每桶140美元，都是上半年左右美元升值幅度及市場秩序的重大因素。

「上半年美元將一枝獨秀，非美元貨幣都會躺平」

台新銀行首席外匯策略師陳有忠下午在台北市電腦公會以「主要匯率展望及因應台幣強勢之道」發表專題演講，他觀察2022年不僅是升息年，也是通膨年，加上烏克蘭戰事的變數，因此在外匯市場上，至少上半年都將是美元一枝獨秀，非美元貨幣都會躺平。

隨著外資在台股及韓股套現，將資金移回美國，不僅台積電（2330）及三星電子等亞股權值股成為提款機，台幣、韓元及泰銖等亞洲貨幣短期都會走貶。

陳有忠表示，昨天聯準會利率決策會議講了三件事，就是升息一碼、暗示今年可能再升息六次，以及5月開始縮表，其中縮表將比後續升息更重要。

圖/劉煥彥攝影

美股波段下跌近2成 5月縮表影響大

聯準會為了提振被新冠肺炎重擊的美國經濟，2020年初開始持續挹注市場資金，使得資金池（聯準會資產負債表規模）從2020年1月的4.1兆美元，到2022年1月一路飆升至接近9兆美元。

陳有忠分析，之前美國經濟已經少了股市一隻腳（主要指數從去年11月歷史高點至今，累計跌幅一度達20%），若聯準會5月真的啟動縮表，可能再度打擊美股。

其次，若加上台灣今天也睽違十年後首次升息，各國央行紛紛加入升息行列，屆時市場資金齊聚美元的局面可能鬆動，不排除看到部分資金轉進其他升息的國家貨幣，進而影響美元升值幅度或時間長短，如此資金流向變化對美國經濟影響不容小覷。

「在當前循環下，聯準會未來出手救市的可能性進一步下滑」

美國資產管理巨擘富達（Fidelity International）的國際宏觀及策略配置全球主管 Salman Ahmed也認為，由於烏克蘭戰事加深了停滯性通膨的風險，即使俄烏局勢一直不明朗，聯準會仍將加強對抗通膨。

「在當前循環下，央行（聯準會）未來出手救市的可能性進一步下滑，使得資本市場持續面臨相當的風險。」

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十年期美債殖利率+經常帳赤字 可看出美元是否繼續強勢

陳有忠也分析，想掌握美元後續升值勢頭，可以注意美國十年期公債殖利率及經常帳餘額的變化。

他說明，若美債殖利率往上走，美元就可望繼續走強，因為美債殖利率約2%，台灣十年期公債殖利率大約0.7%，中間有套利空間，「所以你如果是聰明的投資人，會買美債還是台債？當然是買美債」。

但他提醒，投資人要小心美元短期的升值風險，指標就是看美元指數是否超過100，若超過表示短線可能過熱。

第二，美國長期處於貿易逆差，因此也長期處於經常帳赤字，但若哪個時候赤字開始縮小，美元同樣可望走升，「要小心亞洲貨幣會不會一致性走貶」。

第三，若國際油價飆破每桶140美元，大家要非常小心，因為2008年金融海嘯時就是如此。

陳有忠提到，2008年7月以前國際油價就漲破140美元，10月雷曼兄弟就倒閉，「所以油價不能飆太高，飆太高會是導致下一個黑天鵝的因素」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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