為何30位「公家機關」工程師放棄鐵飯碗 加入才仍虧錢的新創公司？資深處長這麼說

【文．王子承】

30個捧鐵飯碗的國網中心工程師，為何願意辭職加入一家成立僅1年、迄今仍在虧損的新創公司？

3年前，華碩用14億元向藥廠輝瑞買下的新北淡水辦公大樓，如今進駐的最大一批團隊，不是它獲利主力的主機板團隊，也不是目前勢頭最強的電競筆電團隊，而是在2021年成立、現為台灣第一個商轉的AI超級電腦營運商台智雲（TWS）。

目前，這家由華碩雲端總經理吳漢章兼任總座的公司，員工人數50多人，當中更有30多名的工程師，是從國網中心離職而來，客戶規模方面，該公司已擁有國內超過5百個大至筆電廠、手機廠，小至研究機構、新創企業的客戶。

華碩接手台杉二號營運權

「過去台灣廠商都沒有這塊資源（AI超級電腦算力租賃），甚至就連美系雲端大廠也沒有類似的服務。」醫療新創雲象科技執行長葉肇元說。

台智雲的前身，是科技部2017年起花了4年時間、耗資50億元打造、曾打進全球前20大超級電腦的「台灣杉二號」。不過，由於這項計畫的預算在2020年結束，為了不讓國家級的超級電腦斷炊，時任科技部長陳良基，開始到處遊說國內電子業者，能接手台灣杉二號的營運權。

當初與廣達、台灣大一起打造台灣杉二號硬體的華碩，也被詢問是否有接手意願。當時，吳漢章把這個消息，帶回華碩總部，經過兩次內部會議後，該公司董事長施崇棠拍板，決定成立一家新公司，作為台灣杉二號的營運商，也就是台智雲。

不過，這家公司成立初期，卻遇上了一段插曲。原來，是台灣杉二號中有許多編制隸屬於國網中心的員工，面臨了是否要留下來繼續捧鐵飯碗？或是辭職前往新創公司這兩個截然不同的抉擇。

談起這個十字路口，在國網中心任職近20年、現任台智雲資深處長朱金城坦言，比起直接離職，當初的他，也想過是否用「借調」的名義協助營運超級電腦，藉此保留他原本僅差幾年就能退休的國網中心職位。

但，身為主管的他卻又想到了，「如果我有猶豫或是在想退路，其他人就不會想要跟我一起出來？」於是他心一橫，直接向國網中心遞出辭呈。

其實，下這個出走的決定並不輕鬆，壓力也不小。台智雲成立之初，就有一家美國雲端大廠在業界放話，「台灣廠商怎麼可能做得起來超級電腦！」這除了顯示該技術仍處於發展期，另一方面，也代表許多業者並不看好這個商業模式。

有人躊躇，但也有人懷著期待加入。像是同樣出身國網中心、現任台智雲總監盧鴻復回憶，當初就是打算台灣杉二號計畫結束，「我就要離職！」然而，後來看到華碩願意承接營運，他也就順勢、幾乎是「無痛接軌」加入台智雲。

「我希望等我小孩長大之後，可以跟他講我參與過這個挑戰！」最後也與朱金城、盧鴻復相同，選擇加入台智雲的趙逢毅說。

最後，原本在國網中心營運超級電腦的工程師，僅有兩名員工沒加入台智雲，其餘30多名工程師，都選擇放棄了鐵飯碗、轉進這家新創公司。

只是，當台灣杉二號從類公務機關、轉為私人公司，不論對員工還是經營者都歷經磨合。像是過去國網中心的KPI（關鍵績效指標），是計畫的進度，現在變成是爭取的客戶數量，此外，會議的規模也比過去更加龐大與複雜，從過去單一窗口、多數僅2到3人與會，到現在變成得一次通知3個客戶、與會人數可能高達50多人。

華碩進駐後，也對台智雲的營運帶來不少改變。過去，國網中心怕被冠上「與民爭利」的罵名，因此不敢訂出太低的收費，也只敢用「一口價」的單一收費方式；華碩接手後，開始調整價格，並拆分出多種方案的彈性訂閱制。

向國家租賃 輕資產低風險

回到華碩本身，這家以銷售硬體見長的大廠，為何要跨入超級電腦營運呢？

首先，是垂直型整合，即本身擁有伺服器、AIoT（人工智慧物聯網）部門的華碩，有機會從底層的運算架構，到表層的軟硬體應用，串成一條龍服務。其次，台灣杉二號最燒錢的建置期已經完成，加上台智雲是向國家租賃這套超級電腦，因此對華碩來說，這項投資反倒成為一個輕資產、低風險的布局。

一名產業分析師認為，台智雲選擇包括資安、醫療等與政府有關、「不算是純商業」的領域，與美系公有雲業者不會直接產生競爭關係，算是走對了第一步。吳漢章也預估，台智雲今年可以正式轉虧為盈，並且前進東南亞。

過去，施崇棠的巨獅策略，帶領華碩拿下主機板市場的霸主，未來，這家公司能否在AI與超級電腦領域攻城掠地、甚至成為第一名？還得看這頭巨獅走上國際後，與全球雲端巨擘廝殺的競爭力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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