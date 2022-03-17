長榮被打到差點跌停 小股東慘遭割韭菜！公司派減資6成跟經營權之爭有什麼關係？

【文．黃健誠】

長榮（2603）15日召開法說會之後，在下午17時許，又舉行重大訊息記者會，宣布將減資6成、相當於每股減資6元，減資作法及幅度出乎市場意料之外，雖然長榮強調，減資原因是因為現金流量充沛，為了調整資本結構、提升股東權益，因此董事會通過減資6成的決議，不過，如此大幅度的減資，引發外界聯想，是否與近期的長榮集團經營權之爭有關。

長榮的股價一早出現慶祝行情，一度上漲3.48%來到163.5元，不過，好景不常，開高後隨即湧現賣壓，再加上恰逢期指結算日，大盤盤勢同樣開高走低，後來長榮股價便一路下跌，甚至一度觸及142.5元的跌停板價，最後收在143元、跌幅9.49%。

日前，長榮國際舉行股東臨時會，改選董監事，但最後在5董2監中，由弟弟派張國明、張國政的陣營，拿下3席董事、1席監察人，從以張國華為主的哥哥派手中，拿下相當於長榮集團控股公司的長榮國際經營權，這也讓長榮近期在資本市場中，除了海運表現亮眼以外，再添一項經營權之爭的熱議話題。

長榮宣布減資6成，加上每股配息18元，等於每股配發24元給予股東，除了比去年還高的52%盈餘配發率以外，這也是長榮史上第一次辦理現金減資，在長榮集團面臨弟弟派與哥哥派經營權之爭的此時，顯得格外敏感。

所謂的減資，意即公司透過將股本變小、讓在外流通股數變少所進行的財務調整，通常目的是為了彌補虧損、改善財務狀況；同時，由於減資後的資本額變小，因此每股盈餘及股東權益也會跟著提升。

此次長榮在手中現金充裕的狀況下進行減資，雖然強調為了調整資本結構、提升股東權益，但是，觀察過去其他公司進行減資的目的，除了美化財報以外，是否先減資，讓現有股東股份變少，未來再讓特定股東進場持有，不無可能。

而長榮海運在相距長榮國際經營權變天不到1個月的敏感時機進行減資，讓外界多有諸多聯想，業界盛傳，長榮公司派欲以先減資再增資的手法，逼著弟弟派為了維持股權比例，而拿大筆資金出來參與增資，最後經營權之爭，比的就是「誰的口袋深」。

對此一說法，熟知公司經營權的業界人士指出，確實業界盛傳長榮公司派欲以減資再增資，或是發行特別股等方式，為經營權之爭開始舖路，但是，依規定減資後1年內，公司不得進行增資，且長榮海運董監事改選在明（2023）年6月，但依照其時程，應不致於是為此目的而在現在進行減資，其他如可轉債、特別股等財務操作，都要經過金管會同意，因此也沒這麼容易。

另外，長榮哥哥派與弟弟派的兄弟持股比例大約可說是6比4，持股差距並不大，因此，如果在以增資的方式增加股權，任一方想要完全壓制對方，以目前長榮的市值而言，絕對都要千億以上的資金才有可能。

業界人士也提到，以目前的股價而言，長榮減資後，因為市值不變的緣故，股價至少會拉上350元左右，當長榮股價達到300、400元以後，就變成是一般散戶較難購買的股票，此時若有大戶大量買進，便可以達到籌碼集中的目的。

長榮海運昨天在重訊記者會上也預估，若以2021年獲利狀況計算，減資後每股稅後淨利（EPS）有機會達112.96元，當投報率夠高成為績優股以後，就可望引進資金雄厚的大公司等，買進長榮股票進行持股，同時，這些公司通常也會支持公司派，這可能演變成哥哥派拿別人的錢，來跟弟弟派爭奪經營權。

另外，對於長榮海運為何決定「減資6成」，業界人士分析，公司當舉行董監事改選，面臨經營權之爭時，最常見的事情就是雙方徵求委託書搶奪董事會席次，而此次長榮減資6成，原本持有兩張股票以內的小股東都只剩下零股，當舉行股東會時，持股小於1張（1000股）的股東，將不會收到通知單，沒有通知單自然也沒有委託書。

在股價及籌碼面來看，業界人士也說，長榮最大的換手時間點，大約在股價170至180元之間，由於價格並不便宜，因此可想見散戶持有兩張股票以上的人數相對較少，而當這些散戶的股票賣出流向大戶手中，再加上原持有兩張以內的股東，因減資而收不到通知單，自然長榮明年董事改選，已不是靠委託書來爭輸贏，而是一場「大股東間的戰爭」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

開發金、兆豐金、中信金...烏俄震盪下15檔金控股3張表比一比：近期存股我不會加碼這2檔

長榮減資不單純！大阿哥背後的盤算是什麼？分析師揭「掌經營權3部曲」：散戶要小心了

破天荒！長榮現金減資6元、配息18元，為何分析師說「公司很會」，直言真是高招

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】