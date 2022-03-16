台北豪宅每坪飆破200萬 台中七期沒理由一半都沒有！ 去年砸百億標下水湳土地 神秘買家現身說法

【文 / 梁任瑋】

儘管央行打房力道愈來愈大，限縮建商購地貸款成數，但土地價格絲毫不受影響持續上漲，尤其是近期最為紅火的台中水湳經貿園區，由鉅建設也首度分享標地背後策略。

去年4月，兩位自然人聯手以109億元，標下台中市政府標售的水湳經貿園區「文商段」4千餘坪土地，因其中一塊每坪單價高達280萬元，創下水湳地價新高紀錄，神祕買家的背後動機與身分引起市場討論。如今過了近1年，買家真正的身分終於揭曉了。

「沒錯，幕後買家就是我！」由鉅建設董事長林嘉琪接受《今周刊》專訪時，首度對外證實了插旗水湳經貿園區的布局，以及她如何看待台中地價走高的現象。

林嘉琪說，台中重劃區土地雖多，但由鉅買地一定會跟著都市建設走，除了「首選公園第一排」，也必須同時符合「面積1千坪以上」與「角地」的條件。而水湳經貿園區的土地之所以貴，擁有比台北大安森林公園還大的「中央公園」是關鍵，再加上園區裡有綠美圖、電影中心等許多由國際建築大師設計的地標建築，在她眼中，水湳經貿園區就是「鑽石級」的土地，除了稀有，更重要的是，在加工後，可以展現耀眼的光芒。

看好台商回流 帶動台中房市

由鉅建設目前在台中七期推出的豪宅「惟上」，該建案基地坐落於市政路與惠正街，或許能從中一窺買地的哲學。林嘉琪以此建案為例，表示當年是在眾人不看好的情況之下買下土地，「2006年，當時七期每坪土地行情才70幾萬元，但我父親就以每坪1百餘萬元，自市政府手中標下其中一部分土地，創下七期第一宗價格破3位數的土地，如今七期土地每坪成交價已達3百萬元，從七期經驗來看，水湳經貿園區的土地一點也不貴。」林嘉琪說。

雖然，由鉅建設暫時不會開發去年買進的文商段土地，但林嘉琪坦言，水湳經貿園區的土地成交金額，已經高到一定的地步，區域建商也不可能推平價住宅，因此，「水湳的房價是可以預期的。」她說，區域內可開發的私人土地不多，而去年標下的土地三面臨路，且鄰三座公園，地段漂亮，未來房價絕對有機會向七期豪宅看齊。

而談起近一年台中土地、房屋為何出現價格雙漲的現象，林嘉琪說，這樣的情況不僅發生在台中，而是全台皆然。究其原因，主要有三個：一、市場對於通膨的預期，購買不動產還是比較實在；二、營造成本的大幅攀升；第三個則是台商資金大幅回流。

林嘉琪表示，「當台北豪宅每坪（價格）都飆破兩百萬元時，台中七期豪宅沒有理由連一半都不到，更何況大台中地區是台商大本營，只要資金回流的引信一點燃，房價進行補漲，是可以預期的結果。」

由鉅在台中豪宅市場能闖出口碑，其中一個原因是靠建築品質。「像這一年原物料成本高漲，但我們『惟上』主體結構還是堅持採鋼骨（SS）結構設計，搭配消能斜撐器，提高耐震係數。」由鉅建設副總經理吳媛媛不諱言，建材成本翻倍飆漲，可能隨時會吃掉推案利潤，而如何找到因應之道，也是他們正在努力的課題。

迎後疫情時代 升級營建配備

林嘉琪說，在後疫情時代，住戶待在家裡的時間更多了，為了維持過往一貫的營建品質，很多地方不但不能犧牲，甚至還必須讓客戶感受到與時俱進的決心，例如，電梯殺菌、PM2.5空氣汙染防治、公共空間單層排氣、一樓設立外送平台的專屬動線與放置空間等，這都是以前從未出現的生活配備。「我們可以帶給客戶的價值是什麼？和其他建商差異為何？」林嘉琪認為，這是建商最基本的責任。

「她（林嘉琪）很虛心、誠懇，我跟她提醒的，她不僅立刻改，還一直道謝。」一位與由鉅合作多年的廠商私下透露，有次向林嘉琪建議建案網站內容應該可以更大器，「她立刻叫人改，不到一小時就完成，展現極高的效率，這麼重視合作廠商的建議，這樣的董事長還真的沒見過。」很多小細節，只要旁邊的人一提醒，林嘉琪就馬上交代下面的團隊做到好，這或許是由鉅能在台中立足37年的原因。

當《今周刊》問及林嘉琪的購地心法時，她一再強調，自己的性格很保守，「從來沒想過要拚很大量的建案，這我真的覺得好難！我都用我當下有的錢，做可以做的事，我知道在房地產這個產業，操作財務槓桿是建商普遍的作法，但我希望用自己的方式來做。」

長期與由鉅建設合作的建築師陳瑞憲說，在台中推過案的建商多如過江之鯽，但能夠真正存活下來、品質獲得當地人信賴，且被列入一線建商行列者，由鉅當之無愧，而實際操盤人林嘉琪，無疑就是最重要的靈魂人物。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1317期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

延伸閱讀》

開發金、兆豐金、中信金...烏俄震盪下15檔金控股3張表比一比：近期存股我不會加碼這2檔

巴菲特：抗通膨最好的辦法就是靠房貸！如何增加貸款成數？ 「4方法」曝光

創業6年負債百萬...他從32歲人生歸零到40多歲財富自由：除非你中樂透，否則3件事最好早點知道