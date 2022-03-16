14歲從少女團體出道到《華燈初上》苦情Hana 劉品言如何從偶像蛻變為演技派？

【文 / 陳葦庭】

從少女團體Sweety出道的劉品言，近期在《華燈初上》中演出遭強暴的酒店小姐「Hana」，她精采詮釋著悲慘，因為在鏡頭之外，她已找回了自在。

「蘇媽媽有來找我，給了我一筆錢，她說，換個環境重新開始，這樣對我也是比較好吧。」寧靜的小漁村，石砌的平房裡，在熱播懸疑台劇《華燈初上》中飾演李淑華（Hana）的劉品言穿著洗鬆的灰色Polo衫，長髮用塑膠鯊魚夾挽起，對比穿著俐落套裝，飾演蘿絲媽媽的林心如，眼底和語氣充滿自卑。

3度入圍金鐘

演活苦情酒店小姐

這個2002年從全台最年輕少女團體「Sweety」出道的女生，最近在《華燈初上》演活了一個隻身到都市工作、不幸被強暴的酒店小姐，受到欺凌又不願讓家人擔心，故作堅強的模樣，讓許多觀眾再度注意到劉品言的演技。

這不是出道20年的劉品言第一次在戲劇領域有亮眼表現，在此之前，她已3度入圍金鐘獎，成功轉型為實力派演員。

「導演到了拍攝中期，才發現Hana這角色跟我本人完全不像！」穿著合身運動服，臉上掛著燦爛笑容，採訪這天，劉品言跟《今周刊》約在私人健身房KLINE TPE，剛做完重訓的她，聲音爽朗、自信爆棚，找不到一點Hana的影子。

「她聰明到很清楚自己要什麼，很獨立又勇敢，想好了就全力以赴。」劉品言經紀人尹慧文這麼形容她，而這些特質，確實跟劇中柔弱、自卑的Hana完全不同。

「平常的我都太大鳴大放了，直到殺青後才知道原來Hana離我這麼遠。」回憶起拍攝過程，劉品言表示自己花了很多時間調整，才找到角色的樣貌。「那段時間，很多事情都變得憋屈。」她回憶。

儘管笑著說現實生活中的自己和Hana像是光譜兩端，一個霸氣外露，一個毫無自信，但其實，劉品言個性中有某個部分就跟劇中的Hana一樣，習慣報喜不報憂。

「我媽常說，等到我會把事情說出口，應該都是事過境遷了。」劉品言自承， 因為有個生性天真爛漫的母親，養成她兵來將擋，水來土掩，凡事都自己解決的性格。「我媽媽是很有愛的人，但不一定能幫我處理危機，我相信Hana也是，在漁村的父母能幫她做什麼？」她剖析著角色心理，不諱言其中也有部分的自我投射。

14歲就拍MV、演過偶像劇，在最紅的時候放棄事業，遠赴法國巴黎攻讀時尚管理，回台後，劉品言自己開經紀公司當老闆，更陸續在幾部劇中嶄露頭角。這些甜美果實的背後，靠的是劉品言出道20年來不斷嘗試、碰撞所累積的養分。

一開始是抱著好玩的心態踏入演藝圈，劉品言認為自己確實很幸運，碰巧遇上台灣偶像劇最風光的年代。「我從沒想過藝人會成為我的職業，出道後就像是被推著走一般，但在不斷達成這些別人設定的目標後，我開始徬徨，不清楚自己到底想要什麼。」她說。

赴巴黎學時尚 重新認識自己

開公司就為了接喜歡的戲

於是，2007年，在事業最顛峰的時候，她決定暫停演藝工作，遠赴法國留學。為了給自己新的刺激，她選讀了從未接觸過的時尚管理。

「結果念了時尚後，我反而認清自己喜歡演戲。」原來，卸下明星光環，隻身前往法國讀書的劉品言也和一般人一樣，因為種族、語言吃了不少苦頭。

「造型師直接把針插在我肩膀上，當下我整個傻住，只能默默把那根針插回針包。」她在實習期間，曾被服裝造型師當作「人體針包」，「後來，他又想再次把針往我身上戳，我不知道哪來的傲氣，抓住他的手把針插回對的位置。」

又如，有資深同事在下班前將白色、銀白色、銀色的珠子打翻，要劉品言收拾分類。「每種都一千多顆，我就像灰姑娘一樣，花了4小時在地板上數。」提起這些不公平的對待，她語氣仍忿忿不平，但話鋒一轉，她又豁然開朗地表示：「這讓我搞清楚，我願意為了什麼吃苦。」

2009年，她回到台灣，打算重返演藝圈，卻遇到了瓶頸。

「剛回來時，非常多聲音都希望我做回原本的樣子，但我心裡很多糾結，覺得都出國念書，經歷這麼多挑戰了，為什麼還要做一樣一成不變的事情？」她自問。

不想被外界刻板印象框架，2011年，劉品言投資1百萬元成立經紀公司鴻言娛樂。儘管公司創辦至今沒賺過錢，但她解釋，自己開公司當老闆不是為了賺錢，而是為了掌握主控權，「我想要接自己喜歡的戲，話語權對我來說很重要。」

同年，她在迷你劇《金孫》中飾演一名越南新娘，不只得克服越南語的挑戰，還得跟動物對戲。「這真的是有點太挑戰，我的對手，演員，是雞、豬、狗們！後來我甚至跟那隻雞培養出感情，牠在我身上不會大小便。」她得意地分享。

劉品言的努力確實也沒有白費。2012年，她以該劇入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎，儘管沒能在首次入圍就敲響金鐘，但2013年，她以《含苞欲墜的每一天》裡代表獨立自主新女性的吉兒一角，拿下金鐘獎最佳女配角獎。

歷練累積出的底蘊

「我可以演戲演一輩子！」

「當時很多人都不相信我能做到，是兩位導演把我保下來的。」劉品言語帶感激。原來，當時許多人認為劉品言太年輕、經驗不足以撐起這個角色，但當時負責這部戲的導演王明台和製作人王小棣看見劉品言潛力，堅持找她演出。「《含苞欲墜的每一天》讓我知道，我可以挑戰別人不相信我的一些事情。」

後來，劉品言開始嘗試不同類型的表演。也是因為這種不放過每次挑戰的個性，讓她被《華燈初上》導演連奕琦相中，演出Hana這個角色。

談起雙方的合作，劉品言直言，接下角色之前，她和連奕琦完全不認識，是曾經合作的工作人員推薦，她才獲得面談機會；前前後後談了3次，才終於確定角色人選。「導演老實告訴我，他還有見別的演員，但最後還是認為我最適合。」她認為是自己比較早跳脫框架，累積了不同類型的作品，才有機會被看見。

「她是真的放開來了！不再像年輕時懵懵懂懂，只是覺得好玩而已。」看著劉品言一路蛻變，發掘劉品言進入演藝圈的製作人李亞明這麼評價。他直言，戲劇本來就是人生歷練的累積，而劉品言不只願意不顧形象、大膽嘗試不同角色，生活和工作經歷也比其他藝人廣泛，正是這些累積，讓她在對的時機發光發熱。

儘管出道時未曾想過演員會成為自己的職業，但如今的劉品言，已知道如何讓自己自在，她快樂地宣告：「我最近真的覺得自己可以演戲演一輩子了！」

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