醫學系學習歷程賣快6萬！教育「軍備競賽」靠錢砸出來 經濟弱勢生該怎麼辦？

【文／朱姵慈】

大學招考新制上路，考生即將於4月上傳高中最後一學期的「學習歷程檔案」，但官方指引2月底才出爐，如何讓全國高中師生完善呈現3年學習成果，是當前最大挑戰。

111學年度起，高中職學習歷程檔案將正式成為大學個人申請入學參採項目之一，且至少要占書面審查資料成績的20％，由於攸關升學競爭，不少家長、學生都希望做出受大學教授認可的完美檔案，補習業者嗅到這股商機，也順勢開出各種「學習歷程檔案專班」。

以指導高三生撰寫申請各校系必須的多元表現綜整心得為例，坊間補教業開出的「學費」為一所校系1萬2千元起跳，第二系所之後每系加價4千元不等；想要代寫多元表現與科系關聯性、外加口試輔導再加價1萬5千元，若是熱門的醫學系或牙醫學系，更需加價3萬元。為吸引考生報名，有補教業以「頂大名師」為號召，但實際上只是請大學教授演講兩小時。

「學習歷程產業鏈」亂象也延伸到電商平台，「蝦皮」商城有熱銷1百萬套、名為「學習歷程套餐」的商品，要價兩千元至萬元，標榜提供線上諮詢、代寫等服務，也有一本近萬元的醫學系自傳範本、民間出版一本3百元的《學習歷程檔案寶典》……。

不僅市面上的學習歷程商品交易熱絡，台北科技大學3月初也因「公然將學習歷程以商品販售」，被教育部要求提出檢討報告與懲處名單。

台灣教育「南韓化」

金錢負擔、城鄉差距都放大

政治大學國際關係研究中心研究員蔡增家憂心，連學習歷程檔案都被開發成補習產品，顯示台灣教育正走向「南韓化」，不僅增加學生的金錢負擔，更強化階級與城鄉差距。「對經濟弱勢家庭的學生而言，是不公平的競爭方式。」

學習歷程檔案商品化，確實與108課綱強調培養學生「核心素養」的核心精神背道而馳。台大社會系主任林國明教授認為，學習歷程檔案是為了真實呈現學生的學習軌跡、個人特質、能力發展等考試看不出來的學習成果，例如課堂的學習單、作業、實驗紀錄，因此特別重視學生對各種課程的反思。「這些都沒有辦法由補習班代作，如果（補習班）說可以，那就是在騙錢。」

林國明進一步舉例，自己過去常見每篇自傳都是同一種開場：「我從小在幸福的家庭，父母讓我自由發展」，但身為大學教師，他並不欣賞這類「模板化」的備審資料。

然而，就國、高中校長的視角，也確實能理解學生因為對這項考招新制陌生、只好尋求外力協助的焦慮。

建國中學校長徐建國坦言，過去兩年來，學生製作學習歷程檔案的過程宛如盲人摸象，很多高一、高二學生因為還不清楚未來方向，難以針對特定科系撰寫反思，希望大學校方直說想要什麼。就他的立場，認為大學確實有必要說明，考量大學教授的時間與知識也有價值，不能強求他們免費授課；但一收費卻又淪為「商品化」，實在讓人兩難。

避免備審資料「商品化」

攜手國高中 全台座談解惑

台北龍山國中校長洪國峰認為，大學身為招生單位，應主動攜手國、高中合作，明確告知學生如何撰寫備審資料。

就大學的立場，也認為國、高中的學習需求應該受到重視。例如清華大學過去3年，針對學習歷程檔案相關主題，就至少辦了40場免費高中講座活動，今年清大更首度集結校內9個學院教授與高中各學科教師、輔導老師、教務主任一同參與「學習歷程檔案健檢」，進行分組座談。

清大教務長巫勇賢指出，在分組座談中，各學院教授會明確提出該領域系所招生時看重的特質，高中教師則於取得學生同意後，以匿名方式分享學生學習歷程檔案，大學端再以審查角度，針對該項學習歷程檔案提出建議，像是一段百字簡述、課程介紹、學習方法、成果樣態、討論與反思等架構。當高中教師掌握重點以後，自然有助於幫助學生在短時間內掌握重點。

大學教授制度性地針對高中教師開課，讓高中教師知道怎麼指導學生透過備審資料展現特色，固然是避免學習歷程檔案商品化的有效方式，但若只有少數大學投入交流，顯然無法滿足全國高中需求。

其實，教育部並非不清楚問題癥結，早在2年前就委託林國明主辦一項名為「作伙學」的計畫，廣邀18個學群教授，在全國各地舉辦焦點座談，歸納出大學端對學生作品的呈現建議，並且將座談內容集結成為類似參考書的《作伙做學檔－課程學習成果呈現建議》，於今年2月底正式發表。

「我們頂大、非頂大教授、明星高中、社區高中都找，在台灣每個縣市至少都舉辦一場座談，才能匯集到不同背景、身分的觀點，而且它不用錢，我們也會開放電子檔下載。」林國明說。

這本總共120頁的官方武功祕笈，詳細說明備審資料應具備的要素，也針對不同作品類型，如學習單、課程活動成果、實驗紀錄、實作作品、專題報告提供範例，並說明常見問題。然而，這本「武功祕笈」直到學習歷程上路第3年才問世，效率稍嫌不足，就算全國高中師生能隨時閱讀書面內容，教學效果終究不及面對面的座談來得直接。

教育部高教司司長朱俊彰說明，從3月18日起，「作伙學」團隊舉辦北中南種子教師的說明會，邀請各高中的輔導老師、教務主任代表與談，作為給本屆高三生上傳檔案前的「行前」說明，預計4月將這本祕笈送至各大學校系，甄試委員將以此為依據參考。

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