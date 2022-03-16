這些好習慣讓主管不想放他走 從實習生變聯發科工程師 碩士畢業年薪上看200萬

【文．林信男】

時間是2019年8月底，85年次、當時在聯發科實習的台大電子所研究生陳鈞翔，應主管邀約，進入會議室面談，如願透過預聘制度，成為聯發科演算法工程師，等於取得「畢業即就業」的資格。

憶及當時的情境，即使戴著口罩受訪，陳鈞翔仍掩不住滿臉笑意，「其實我覺得心裡有底，主管不會沒事把你叫去聊，（心情）滿雀躍的。」

為因應5G、AI、無線通訊、智慧聯通，以及元宇宙相關技術的蓬勃發展，聯發科今年預計釋出2000個職缺，並針對在校生「超前部署」，擴大招募約300名實習生，較往年成長2倍，在預聘率達70%的情況下，估計可讓更多優秀人才，和陳鈞翔一樣，畢業前，就獲聘成為聯發科的一份子。

「其實，往年的在校生預聘率，大概就維持這樣的水準（6、7成），只是我們比較少對外說明，但今年我們希望讓更多同學知道，加入聯發科，實習轉正職的機率，是滿高的。」聯發科人資主管胡博欽表示。

聯發科人資主管胡博欽。（圖：記者林信男攝）

實習生預聘率達7成 過來人分享3重點

聯發科對實習生的篩選標準，與正職員工相當，符合資格者，皆具備一定程度的專業能力。談到當初獲得主管青睞，取得預聘資格的關鍵，陳鈞翔認為，有3項重點。

第1，剛進入公司實習時，一定有許多不懂的事情，但只要願意花時間學習，其實主管都看在眼裡，「重點不是天分，而是努力程度。」

第2，完成自己負責的研究之後，先分析優缺點，再去找主管或同事討論，「主管很看重的是，你有自己先想過，不是把問題丟給他，然後讓他幫你去想。」

第3，在為期2個月的暑期實習結束前，實習生必須接受考核，針對自己的研究項目，向高階主管進行報告。陳鈞翔說，報告的形式，和碩士論文口試很相似，當時為了準備報告，光是構思，就花了2、3個禮拜，並藉由預演、請同事分享過來人經驗等方式，緩解緊張情緒，最後果然順利通過考核，獲得聯發科預聘。

待遇方面，胡博欽指出，擁有碩士學位的應屆畢業生，年薪上看200萬元；具博士學位者，年薪上看250萬元，「公司營收穩健成長，我們的薪資待遇也是如此，絕對能戰勝通膨。」

不走「實習轉正職」路線 應徵聯發科得過這4關

如果不走「實習轉正職」路線，希望畢業後，應徵進入聯發科的求職者，至少得通過履歷書審、線上測驗、專業能力，以及人資面談等4個關卡。

履歷書審方面，胡博欽建議，新鮮人可思考一下，「你能不能告訴我，你的『3大亮點』是什麼？而且這『3大亮點』，能夠符合聯發科的職務需求；例如，應徵者可以舉實例告訴我們，自己具有解決問題的能力、有創新的能力，而非只在履歷上描述，修過什麼課、成績如何、家庭狀況，這些無法突顯自己。」

線上測驗包括2個部分，一是「C語言」測驗，除了最終成績之外，作答過程，也是評估應試者思考邏輯的標準之一；另一則是英文能力測驗，該測驗採取「仿多益」形式，分數只是參考，重點在於，希望應徵者具備「能把英文運用在工作中」的能力。

「聯發科的員工，有機會參與全球性的跨團隊合作，我們有很多工程師的日常是，早上和美國團隊視訊會議，下午和印度、歐洲團隊視訊會議，你得用英文，解決實際的工作問題。」胡博欽表示。

面試時別「膨風」 邏輯思考是關鍵

至於專業能力和人資面談，胡博欽指出，通過履歷書審和線上測驗的求職者，部門主管會評估其專業技能，達到一定水準者，才會到人資面談關卡。

胡博欽通常會詢問應徵者，「你解決過最困難的問題是什麼？」為了避免求職者「膨風」，胡博欽會請對方設法論證，他們口中的「難題」有多難？解決之道為何？如何安排解決步驟優先順序？「如果答得支支吾吾，那他很顯然，沒有實際參與這件事；或者，只是參與，卻宣稱專案是他負責的。」胡博欽說。

胡博欽不諱言，在面試過程中，有時會故意挑戰應徵者，問一些超出對方專業領域的問題，主要目的，是觀察求職者，有無能力從熟悉的領域著手，以合理的邏輯，有自信地提出回應，「這樣我就知道，未來他在工作上遇到問題時，可以循著同樣的邏輯去解決。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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