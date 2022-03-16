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麥當勞漢堡為何有「紙包」跟「盒裝」？ 5年員工曝：跟製作方式有關
【文．張家麒】
現代人生活步調快速，連吃個飯也講求快速，讓「麥當勞」在台灣成了許多人正餐上的選擇！
不過為什麼麥當勞的漢堡，特意使用兩種方式來包裝，一種是「紙包」，另外則是「盒裝」？為何不統一包裝呢？
網友於PTT以標題「為甚麼麥當勞有些是用紙盒包有些用紙包？」發文表示，和朋友去吃麥當勞時，朋友點麥香雞他點麥香魚，都是漢堡，包裝卻「非常不同」，「麥香雞是用紙包著，而麥香魚卻用紙盒包著，憑甚麼都是漢堡待遇卻差那麼多？」
有位自稱在麥當勞工作五年的網友就跳出來解釋！
他先說明漢堡製作的方式，有分成「正調理」和「反調理」：
正調理：就是在漢堡的下層打底醬料放置配料之後，在將「漢堡上蓋」闔上。
反調理：其實和正調理前面的步驟都大同小異，只最後是把「漢堡屁股」闔上。
他進一步說明，所有麥當勞漢堡都可以要求紙包，只是「大麥克」因為是少數「正調理」的漢堡，體積又比較大若要「紙包」需要特地挑大張包裝紙，還要特地把漢堡翻過來，因為麥當勞的通用紙包法是對應「反調理」的。
另外他提到，若要求「盒裝要紙包」還有一個風險，因為沒有專用「正調理」的包裝紙，只能拿其他的替代來使用，萬一廚房沒有跟櫃台溝通好，消費者就有可能會拿到錯的餐點。
本文授權自今周刊，原文見此。
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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
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