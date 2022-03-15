超級航運週！陽明股利20元 長榮接棒公布 內行人卻想起去年「那件事」

【文．林依榕整理】

陽明海運（2609）14日召開股東會後宣布，因為去年每股稅後淨利48.73元、賺近5個股本，將配發20元的股利，消息一出讓股東們簡直開心飛上天！

而15日將換長榮海運（2603）及旗下子公司榮運接棒召開法說會，傳出股利有機會衝破20元大關引起熱烈討論；不過這消息卻讓不少人回想起去（2021）年的「超級航運週」，情況卻不是那麼樂觀。

貨櫃三雄本週將先後公布去年財報、股利政策，陽明海運打頭陣，由於去年每股稅後淨利48.73元，幾乎賺將近5個股本表現亮眼，決定配發20元的股利、配發率約41％。若以陽明收盤價132.5來計算，殖利率約15％。

（圖片來源：截自 公開資訊觀測站）

15日將由長榮海運及旗下子公司榮運接棒召開法說會，由於貨櫃三雄有高度連動性，加上去年荷包賺飽飽，因此陽明14日的配發金額也會成為參考依據，法人認為，長榮股息也有望挑戰、甚至突破20元大關。

消息一出，讓不少陽明股東笑到合不攏嘴，但也引起PTT網友們熱烈討論，雖然「超級航運週」讓人期待股利大爆發，卻也讓許多人回想起去年的「超級航運週」。

當時「超級航運週」貨櫃三雄的股價，不但沒受到法說會的刺激狂飆，反而出乎意料的暴跌超過40%，有的人持懷疑態度，認為航運業虧了那麼多年，好不容易去年大賺，現在會馬上發那麼多現金股利嗎？

一派網友覺得，光是想到去年就覺得很不妙，尤其是在宣布配息那刻就狂噴，「上次看到超級航運周這幾個字的時候，怕」、「去年超級航運周開始大跌。」

另一派網友則認為，「若低於20立刻向下三根」、「看股價停在160左右就能猜到配多少了吧」、「不清不楚的，等公布再來追少賺一點而已」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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