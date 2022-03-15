外資賣台買陸 結果買到最高檔...台積電被狂賣原因曝光 謝金河：未來得留意4大指標

【文．蘇君薇整理】

俄烏戰爭持續，全球股市大跌，外資大力賣超台股達4167.29億，財信傳媒董事長謝金河指出，未來有四大指標須留意，通膨將成為新常態；隨著全球局勢出現新變化，下半年台灣將面臨兩大重點發展，攸關台灣能否重返國際。

謝金河於節目《老謝看世界》中表示，過去一周俄烏戰爭讓全球恐慌指數升到最高點，美元成為避險天堂，美國幾乎成最大贏家；俄羅斯盧布由戰前1美元兌69貶至現在約130幾，戰後俄國GDP恐再腰斬，經濟產值從1兆4700億元掉到1兆美元以下。

在全球股市慘烈下跌的情況下，謝金河點出未來須留意的四大指標。

第一，油價。拜登對俄羅斯祭出禁運後，北海布蘭特一度飆高至139美元，現在俄羅斯喊油價可能衝到300，未來油價如壓抑不下來，對全球金融市場會帶來巨大影響。

第二，恐慌指數。這次最高到38.9，最好慢慢引導回落到20附近，如仍在高檔對金融市場會帶來壓力。

第三，美元走向。美元成避險貨幣後，美元強勢造成全球吸金效果，新興市場面臨巨大壓力與調整；美元走高，台幣回到28.33元，開始呈現貶值不利於股票投資。台股外資2個半月殺了4167.29億，金額已將近去年全年總額。

這些年台灣本土基金力道逐漸轉強，台股生態系未來內資會慢慢取代外資角色，現在外資持股比例相對高的個股，未來壓力一樣大。黃金也是避險標的，現在黃金到2070美元後，殺回2000美元以下，金價如果回落大家會較放心。

第四，通膨壓力。美國2月份CPI為7.0%略高於1月的7.5%，美國估計最高CPI可能落在9%，到9%後，聯準會在3月15日會公布要升息幾碼，此時是攸關第一季後，未來全球金融市場走向。

通膨將來會變成新常態，台灣2月份CPI 為2.36%，PPI已到10.73%，3月會否有較好發展可拭目以待。

俄烏戰爭不只影響全球金融股市，其實對台灣重返國際社會的進展也有所加分，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，俄國入侵烏克蘭後，大家更謹慎嚴肅看待亞太安全問題，或如何團結面對崛起強權。

李淳說明，若台灣四大公投沒過，跟美國陷入僵局、福島5縣食品也不可能開放，國際局勢對台灣再有利也無法掌握。

公投通過，台灣面對兩大重要關卡，一是今年6月或9月CPTPP要召開執行委員會，應會針對台灣、中國、厄瓜多，甚至韓國的入會案，決定下一步怎麼走，二是今年暑假時，就可知道CPTPP台灣能否進入下個階段。

李淳說，美國原預告2月底公布印太經濟架構具體內容，現在看來有些延宕，但他認為台灣加入機率非常大，主因是上周美國談判總署USTR公布2022貿易政策重點，挑了9個國家作為接下來重點雙邊夥伴，台灣也名列在內。

因此，台灣下半年會有兩個重點發展：一是CPTPP能否正式進到談判階段，二是美國印太經濟架構開始啟動後，台灣能否在較早的階段甚至第一回台，就被美國正式宣布納入諮商或意見徵詢的對象。

謝金河指出，俄羅斯自掀底牌被看破手腳，美國在這次俄烏衝突是最大贏家，全世界的資金又回到美元，這一輪除了滬深300以外，香港股價不斷下跌，國企指數已跌到10年來低點，在香港跟美國掛牌的騰訊與阿里巴巴都很慘烈。阿里巴巴股價最高319.32美元，今最低到90.82跌掉70%，騰訊大概跌了53%。

謝金河提醒，當代表一個國家最有競爭力的公司，股價輕則跌5至6成，重則跌8至9成，代表中國經濟在未來發展一個警告訊號，此訊號後面定有非常嚴重的連鎖效應要注意，相信這是中國經濟未來重要轉折點。

過去2年，外資賣超台股2020年達5394.69億，2021年達4540.07億元，今年才來到3月中，外資賣超台股已高達4167.29億。

謝金河指出，外資在中國部位非常大，這幾年等於賣掉台灣去買中國，結果在中國都買到最高檔，一殺掉到5、6成甚至7、8成，在此情況下，殺台積電才能保住，變成把台積電當成台灣的提款機。

經過俄烏大戰造成的全球股市的回檔，台股未來投資方向？對此，台灣金融研訓院菁英講座講師何文賢直言，較短衝擊是俄烏戰爭，但它引發油價上漲或貴金屬、糧食上漲造成通貨膨脹提高，這是未來要面對的問題。

何文賢指出，今年股市充滿變數，美元是避險天堂，除美元外，紐幣日幣澳幣也是；假如油價都在高點，美國CPI要降下來恐怕有困難。

何文賢分析，2月份美國CPI年增率7.9%，3月份恐怕會更高，3月份開FOMC會議一般預期會升1碼，如因通貨膨脹覺得有必要升2碼，可能又會造成市場衝擊。

周四公布CPI，十年公債殖利率又回到2%以上，之前到2.05%，俄烏戰爭大家較保守，從資金撤離到債券，掉到1.74%，戰事緩和又回到2%以上。

何文賢說，不只油價漲，從通貨膨脹CRB來看，能源占39%、貴金屬20%，軟性商品如咖啡可可棉花等占21%，農產品13%，畜牧產7%，從肺炎疫情爆發後至今已漲了190%，通貨膨脹真的非常嚴重。

美國最近失業率已降到3.8%，等同回到幾乎快充分就業的狀況，2月公布的非農就業人數也達67.8萬人，此時美國聯準會可能會專心對付通貨膨脹，何文賢認為，通貨膨脹整個指數的壓力，會造成美國在升息上比大家預期的較嚴重。

謝金河也認為，3月15日Fed議息大會就是非常重要的觀察。何文賢說，目前大家預期3月升1碼，5月再升2碼，屆時如有變化可能會造成股市變動。

何文賢指出，如恐慌指數沒掉到20，對股市來講就是潛在的賣壓都會存在，因為大家風險意識高較不會積極買股，所以注意恐慌指數會否慢慢掉到20，到較屬於低檔區的整理，股市就有機會回到多頭的軌道。

現在最關心就是美國10年期公債，因為如有戰爭發生大家會避險，10年公債殖利率會掉到1.74%，如考慮到通貨膨脹，美國聯準會升息時就會往上竄，現在2.05%是這波最高點，未來10年公債會否繼續往上竄，對科技股壓力很大。

回頭來看台股，何文賢認為，外資這時候賣不是很容易再回補，如看今年操作環境跟去年比差蠻多，俄烏戰爭是所謂的「灰犀牛」，原預期會有緊張沒想到真開戰，可未來都是一種灰犀牛，比如聯準會升息會否比預期嚴重，都會影響股市變動。

針對外資把台積電當提款機一事，何文賢表示，必須注意外資是否有機會在慢慢累積他的買幅，這對台股指數影響很大，另外，要注意融資部分，以後如果跌就會殺融資就會追繳，這部分會造成台股有些籌碼的混亂，這是未來操作要謹慎的地方。

何文賢也說，這兩年外資一直賣，台股為何挺得住？跟全民參與有關係。包含很多台商回流的資金，散戶覺醒，這樣的情況下，幾個指標給大家參考，比如台股周線圖，目前就是守住年線，這邊如果守得住台股就有機會再回到多頭軌道。

面對詭譎多變的情勢，何文賢提醒，投資人不能只看現在狀況很好而忽略戒心，股市如有些變數可能走空頭，如有持股高本益比的要很小心，一修正起來很恐怖，選股上要注意持續能配發的殖利率，能有一個水準，然後獲利較穩定，不會受景氣變數影響。這時盡量要有一定的持股現金，有融資的盡量謹慎。

本文授權自今周刊，原文見此。

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