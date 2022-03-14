台灣82間企業不斷創造「傳奇」 謝金河點1公司：去年Q3毛利率追到和台積電同水準

【文．謝金河】

以台南市企業主為主，成立的企業家聯盟的億載會，11日進行第廿屆會長交接典禮，小英總統專程趕來與會。這次的交接是從宏佳騰董事長鍾杰霖把棒子交給直得董事長，人稱陽光阿姨的陳麗芬。

台灣由企業主成立的聯誼協會，規模最盛大的是台中市的磐石會，已經凝聚超過107家，市值老早已打破2兆，由於限定一個產業只能有一家參加，後來又有中菁會。企業的聯誼活動向南延伸，於是台南有億載會，高雄有港都會，後來桃園有桃園會，雲嘉地區有義雲會。這次所有的聯誼會一起會師在台南，規模非常壯觀。

這些年，台灣總體經濟向好，企業紛紛繳出亮眼成績單，市值也水漲船高，像港都會在2019年由世豐的杜泰源交接給世德陳光裕，當時號稱65家企業，市值破4000億元，這三年，經過萬潤的盧境來到南六的黃清山，每一家公司股價，市值都翻了好幾翻，萬潤今年交出EPS6.5元好成績，高爾夫球頭的大田，去年EPS超過廿元⋯⋯

而台南因為台積電而壯大，億載會有82家企業，這次會長交接，歷任會長像走紅毯般進場，我看到創會的吳永豐，吳俊億到康那香的戴榮吉，青鋼的陳清安⋯⋯他們都已經八十高壽了，戴榮吉董事長已經超過九十歲了，他見到我，特別要我有空到康那香來看他新斫發的新產品及新機台。

走入會場，我看到一個神采煥發的人，寶雅董事長陳建造，他也是億載會前會長，這些年，寶雅從台南民族路出發，據點攻遍全台灣，寶雅去年EPS高達18.24元，股價一度大漲至660元，一個不起眼的美粧零售居然打敗遠東百貨，這是台灣的傳奇。

這次卸任的鍾杰霖從沙灘車起家，到機車，電動機車，到車聯網，不斷精進，去年前三季Eps3.8元，也是難得好成績。這次會長輪到人縁奇佳的直得董事長陳麗芬，直得主力產品是微型缐性滑軌，去年全年EPS也有3.82元。在鍾杰霖之前的會長是桂盟的吳盈進，在他領軍下，桂盟鏈條早已世界第一，去年第三季毛利率47.2%已追到和台積電相當的水準，他把傳統產業生產效率發揮到極致，去年桂盟的Eps在15元以上⋯⋯

我從磐石會看到港都會，億載會，可以看到台灣企業家盎然生命力，這也是台南最彰顯的地氣！

本文授權自今周刊，原文見此。

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