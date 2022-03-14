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「牧師界巴菲特」怒槓俄 記錄血淚照震撼全球！花2年助窮人變富翁 台灣這位企業家也服他

聯合新聞網 / 今周刊
圖／Sunday Adelaja 臉書
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【文．翁申霖】

俄羅斯、烏克蘭間的軍事衝突至今仍持續不斷，除了各國伸出援手幫助烏克蘭，民間團體也紛紛捲起衣袖貢獻自己一份心力。在戰事延燒之際，許多平民的家園被摧毀，被迫無家可歸，甚至造成無數傷亡，諸多國際媒體也捕捉了戰爭下殘酷的一面。

然而，除了外媒，位於烏克蘭、有「牧師界巴菲特」之稱的牧師也在俄烏開戰後，記錄下一張張烏克蘭被戰火蹂躪過的街景，痛訴普丁所做的一切，照片曝光後震撼全世界。

圖／Sunday Adelaja 臉書
圖／Sunday Adelaja 臉書

「桑戴．阿得拉加（Sunday Adelaja）」是一名在烏克蘭服務的奈及利亞牧師，在俄烏戰爭爆發之後，他沒逃走，選擇留下來和教友一起對抗「俄勢力」。

桑戴．阿得拉加（Sunday Adelaja）是烏克蘭基輔「神國大使教會」（The Embassy of God）的創辦人和主任牧師，建立歐洲最大的教會。1993年，阿得拉加和7名友人在公寓裡創立教會，隔年教會正式成立，命名為「信仰世界聖經教會」，並在2002年改名「神國大使教會」；直至2013年，在基輔擁有2萬5000名成員，整個烏克蘭高達10萬名成員，並在全球有1000間分會。

留在基輔的他，親身體驗到戰爭的殘酷，決定用眼睛和鏡頭捕捉下這座被戰火摧殘的首都，記錄這場國家被邪惡襲擊的歷史，阿得拉加持續在社群媒體Facebook、Instagram上更新「戰火下的烏克蘭」，原本純粹的教會生活，因為俄羅斯入侵，一切都變了調。

從被轟炸到體無完膚的住宅大樓，再到民眾失去家園的無助與恐慌，一張張砲火攻擊後的斷垣殘壁照片，控訴著戰爭的可怕。

圖／Sunday Adelaja 臉書
圖／Sunday Adelaja 臉書
圖／Sunday Adelaja 臉書
圖／Sunday Adelaja 臉書
圖／Sunday Adelaja 臉書
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事實上，阿得拉加不僅僅是一位牧師，同時也是一名作家，著有逾300本作品，暢銷書《為神作個有錢人》（Money Won't Make You Rich: God's Principles for True Wealth）正是出自於他的手。

而他也懂得幫助他人賺錢。阿得拉加曾經在2年內成功協助200位窮困潦倒的人成為百萬富翁，讓阿得拉加有「牧師界的巴菲特」之稱。

《為神作個有錢人》是阿得拉加的聞名全球的著作，根據《三立新聞網》報導，引進國際連鎖咖啡品牌的開路先鋒、統一星巴克總經理徐光宇更親自為這本書寫下推薦，「描述桑戴牧師不是一位旁觀者，而是參與者的基督徒，用屬靈與世俗的方式，帶領世人瞭解自己的使命，幫助有美德靈魂的的人克服貧窮。」

桑戴．阿得拉加（Sunday Adelaja）（左一）。圖／Sunday Adelaja 臉書
桑戴．阿得拉加（Sunday Adelaja）（左一）。圖／Sunday Adelaja 臉書

本文授權自今周刊，原文見此

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