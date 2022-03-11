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股票群組騷擾有夠煩！他莫名被加LINE氣炸 1招「翻群」絕地報復：誰都別想投資

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 林依榕 整理】

隨著現代通訊軟體盛行，許多投資、推銷甚至是詐騙群組騷擾事件頻傳，如果自己莫名被硬加進不知名的群組，大部分人會選擇默默退出，萬一類似事情不斷發生，那真的會很困擾！一名網友分享自身經驗，直接正面對決把群組「解決」，讓不少人笑翻直呼「簡直拯救蒼生」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文抱怨，自己在開車的時候莫名被加入股票投資群組，過程中電話通知不斷響起，讓他非常困擾，突然腦海閃過一個念頭，「有人說可以把所有人踢出去，這真的蠻好玩的」。隨後便附上2張截圖畫面，只見群組內的成員被他一一踢出，整個群組遭到「翻群」報復。

▲（圖片來源：截自臉書社團「爆廢公社公開版」）
▲（圖片來源：截自臉書社團「爆廢公社公開版」）

貼文一出，網友們回應熱烈也分享自己的「對抗妙招」，「我一直複製貼上心經，然後就被踢了」、「有些人會裝防翻群機器人，所以就狂洗貼圖」、「我是直接把群主踢出去」、「上次我直接更改群組名稱"嗨咖加油站"馬上被踢出來」。

也有的人表示，幫忙「翻群」這個動作真的救了很多人，「翻詐騙群真的很爽，算是唯一能報復他們的手段了」、「直接把邀請人踢出就好了，我踢過一次，好開心」、「我進去後都還會問還有其他可以獲得資訊的群組嗎，幹部就會很熱情的發邀請給我，我每一個進去都翻掉。」

「翻群」報復要小心　反推銷、詐騙不成恐先觸法

不過，根據《刑法》第359條規定，無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

若以LINE為例，雖然功能上沒有區分管理者及一般成員，自行新增、刪除成員在一般情況下不會構成犯罪，但由於許多企業都會透過通訊軟體溝通公事，對話紀錄、內容可能會成為有商業價值的電磁紀錄，如果隨意將人踢出群組，導致資料、訊息無法保存，恐怕就會觸犯妨害電腦使用的相關罪責。

本文授權自今周刊，原文見此

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