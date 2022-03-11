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曾說「若北韓意圖攻擊 我們要先發制人」尹錫悅當選南韓總統 金正恩得小心了？

聯合新聞網 / 今周刊
shutterstock、尹錫悅臉書
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【文 林信男】

南韓總統大選結果（10）日出爐，現年61歲的在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅，以48.56%的得票率，險勝對手、「共同民主黨」候選人李在明（得票率47.83%），成為下任南韓總統。

在俄烏戰火延燒之際，即將於5月10日宣誓就職的尹錫悅，會如何處理南北韓議題，已成外界高度關注的焦點。

在上個月舉行的總統大選電視辯論會中，尹錫悅表示，「只有強大的威懾力量，才能維持和平。唯有追求先發制人的攻擊力，才能避免戰爭。正如烏克蘭讓我們看見的，國家安全與和平，不能僅靠白紙黑字來保護。」

外交政策立場鷹派　與文在寅大相逕庭

與現任總統文在寅相比，尹錫悅的外交政策立場，明顯較鷹派。尹錫悅曾言，若北韓出現意圖攻擊南韓的跡象，他將採取「先發制人」策略；此外，他也支持對北韓領導人金正恩及其政權施以制裁，等同宣告，和美國站在同一陣線。

由此可見，2018年4月，文在寅與金正恩，在南北韓軍事分界線握手，甚至「手牽手」先走向北韓，再走回南韓的畫面，顯然不太可能在尹錫悅任內重演。

shutterstock、尹錫悅臉書
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本月初，北韓執行飛彈試射，據傳是在為研發間諜衞星，進行重要測試；此外，今年1月也傳出，北韓自2017年以來，首次試射遠程彈道飛彈的消息，挑釁意味極為濃厚。

南韓延世大學北韓問題專家奉英植（Bong Young-shik）認為，「俄羅斯入侵烏克蘭，以及來自北韓的核武威脅，都使南韓的國安危機感有所提升。尹錫悅會做出理性決策。」

「他（尹錫悅）會要求北韓，在進行任何談判前，先實現無核化。比起尋求對話，尹錫悅傾向增加部署薩德反飛彈系統，加強韓美聯合軍演，以因應北韓的飛彈威脅。」南韓智庫世宗研究所研究員鄭相昌說。

南韓反中情緒高漲　成尹錫悅勝選原因之一

除了北韓之外，外界預期，尹錫悅也會對中國，採取強硬態度；主因在於，尹錫悅曾提議，南韓應與旨在抗衡中國的美日澳印四方同盟，進行更多合作。這點，也和文在寅小心翼翼、避免激怒「最大貿易夥伴」中國的立場，大相逕庭。

對於尹錫悅勝選一事，華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）資深分析師安德魯‧金（Andrew Kim）研判，美韓同盟應可運作得更順暢，且在北韓、中國或其他區域、全球議題上，保持同步。

中國對南韓祭出「反薩德」制裁行動，以及在冬奧開幕式上，安排朝鮮族女子穿著韓國傳統服飾等行徑，讓南韓反中情緒高漲，也被認為是「親美反中」立場鮮明的尹錫悅，能夠勝選的原因之一。

shutterstock、尹錫悅臉書
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南韓智庫「韓國統一研究院」（Korea Institute for National Unification）於今年1月發布的調查顯示，超過7成南韓受訪民眾認為，中國是北韓以外的「最大威脅」。

前白宮國安會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）稱，南韓強烈的反中情緒，讓尹錫悅獲得對中國採取強硬態度的空間。

競選期間，無論是尹錫悅或李在明，都因個人風格強烈、屢傳失言爭議，被媒體形容為「韓版川普」；如今，尹錫悅確定勝選，「親美反中」的立場，勢必會觸動兩韓、美中韓關係敏感神經，為本就詭譎多變的地緣政治發展，帶來更多不確定性。

本文授權自今周刊，原文見此

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