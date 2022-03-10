當年押寶宏捷科、智邦 他35歲累積千萬資產！今年卻大賠 前手機工程師的最大教訓

聯合新聞網 / 今周刊
攝影／ 劉咸昌
攝影／ 劉咸昌

【文．林心怡】

從趨勢基本面選股，技術分析找買賣點，陳重仰認為，只要挑對個股，掌握大賺小賠的操作紀律，平凡人也能成為台股常勝軍，邁向財富自由之路。

德國的投資大師科斯托蘭尼（André Kostolany）說：「買股票時需要有浪漫想像力，賣股票則需要理性現實。」對於35歲就靠股市投資賺進8位數資產的陳重仰（Elson）來說，如何低檔逮飆股，又如何與手中持股說分手就分手，也有屬於他自己的兩把尺，「用基本面的研究與想像，作為長期持有實現波段獲利空間的理由；但若趨勢不如預期，就用技術面來控制風險。」他說。

大學念的是電機工程，進入職場，也合情合理地在科技產業擔任工程師；「很多人覺得理科工程師是科技新貴，很賺錢，但自從員工分紅費用化以後，我們這種在電腦、手機代工廠的基層工程師，月薪4萬多、年終兩個月，記得我30歲那年，身邊存款還不到30萬元。」擁有典型理工腦袋的陳重仰，於是開始跨進了「需要一些想像力」的投資世界，嘗試靠著台股投資獲利。

陳重仰（Elson，左）認為，台股投資除了需要靠精準推理抓趨勢，也要嚴守停利、停損的紀律，才能長長久久地在股海中安身立命。（攝影／劉咸昌）
陳重仰（Elson，左）認為，台股投資除了需要靠精準推理抓趨勢，也要嚴守停利、停損的紀律，才能長長久久地在股海中安身立命。（攝影／劉咸昌）

穩紮基本功上場打仗

訓練操盤、累積資本賺第一桶金

其實29歲那年，他曾短暫離開科技業，花了一年半的時間擔任投資公司研究員，並密集接受操盤訓練。也就是在那個時期，「學到了從蛛絲馬跡的線索去想像個股的未來故事。」他說，「雖然學到了投資功夫，但當時我都快31歲，身邊卻所剩無幾，只好再回去當工程師，重新累積投資資本。」

2014年，他重回科技業，在手機代工廠擔任工程師。不同的是，此時的他，已經懂得以自身的產業知識為底蘊，打開投資雷達，一路向上尋找具有潛力的投資機會；而讓他賺到人生第一桶金的關鍵戰役，也在此時出現了。

陳重仰回憶，擔任手機工程師，自然知道從3G進入4G世代的零組件需求變化，「功率放大器（PA）用量會大幅增加。」他開始思考可能的投資對象，在此同時，還得確認相關商機的爆發時點，「當時，剛好遇到蘋果在賈伯斯（Steve Jobs）離世後發表的第一款大螢幕手機，成為史上賣最好的iPhone手機…。」這下子，功率放大器需求暢旺的趨勢瞬間明確，接下來的功課是找到標的，以及判斷最安全的買進訊號。

他當時鎖定的標的是宏捷科，「單月營收年增率超過100％，還是不放心，等到連續4個月營收年增1倍，我才決定買進。」他當時除等待業績明確增長，也觀察他所謂的「價格型態」，「不管消息多穩、基本面再好，都要『符合可以賺錢的價格型態』才買進。」他觀察，宏捷科股價在20元附近整理將近半年，量縮整理走平後，「正好在營收公布前，開始出大量。」買進訊號出現，他在2014年10月開始連買3天。

當時，宏捷科股價約在25至30元間，「後續就是每個月檢視營收，直到營收年增率從100％以上掉到雙位數，代表成長動能趨緩，開始利用技術面尋找賣點。」於是，他在宏捷科技術線型遇到整數關卡壓力時著手出脫，約陸續賣在2015年6月的100至110元附近，人生第一桶金至此落袋。

另一檔股價翻倍、讓陳重仰資產衝上8位數的代表作，則是他在2016年布局的網通設備廠智邦。

「一開始，是從《電子時報》讀到先進網路交換器產品的需求大增，又聽到產業界的友人分享訊息，說智邦的開放式交換機技術不俗。」他不否認，這一趟投資，他的確有些發揮想像力的「腦補」成分，「既然技術不錯，我就開始想像這套產品的大客戶有哪些？」不過，大膽想像之餘，他也不忘查證，雖然公司不可能透露客戶資訊，但有產業知識的他致電發言窗口，「我問，產品的主要應用會在哪些層面。」從對方提供的答案，衡量自己的想像有幾成真實。

嚴守停利、停損紀律

做好風險控管，賺賠保持平常心

2016年5月，智邦舉辦法說會，公布當年第一季每股獲利0.74元，較前1年同期大幅成長3倍，加上技術線型出現買點，於是在智邦30元附近布局，直到2017年底，在100元左右全數出清，「公司訂單還是很滿，但營收成長幅度趨緩，研究後，發現有產能不足的問題。」他當機立斷獲利了結，那年他才35歲，就累積千萬資產。

也是在35歲這年，陳重仰挾著豐盈的投資收益決定離開電子業，成了專職投資人，但或許是志得意滿的自信心態，讓他很快就被市場教訓一番。讓陳重仰慘跌一跤的，同樣是網通股，也同樣是業界有人提供資訊，「2018年會買入網通設備廠仲琦，是因為聽說公司將有併購題材，買進後，隔天就真的直奔漲停…，」然後，股價後續表現遠不如預期，即使價格型態早已不符合原先設定，「但我一心等待消息成真，最後慘賠出場。」

「這次教訓讓我學到，無論對基本面和消息面有多深的研究和信心，永遠要把最壞狀況考量進來，做好風險控管很重要。」陳重仰說，這正是後來他將價格型態當作主要進出依據的原因。

之後，他在2019年5月透過對台表科的一趟投資補回元氣，「成本落在50元至60元之間，一路抱到2020年初的110元附近。」不過陳重仰坦言，即使走到今天，還是有「被燙到」的時候，他不吝分享受傷經驗，「例如我挺看好聯電，今年初認定法說會將釋出好消息，因此提前卡位買進，沒料到，聯電1月25日法說會卻表達『明年後二十八奈米市場可能面臨供過於求。』」

「這些都沒關係，只要苗頭不對就先砍單。」陳重仰無奈表示，雖然隔日大跌，讓他認賠10％出場，但對照年後看好解封商機，在長榮航股價28至30元布局，至今贏回近2成獲利，讓他再次體悟到，股市沒有絕對精準的完美推理，只有把握停利、停損的紀律，才能長久地在股海中安身立命。

本文授權自今周刊，原文見此

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