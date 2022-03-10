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瞄準俄經濟命脈！拜登祭出比SWIFT更狠制裁 真能擊中普亭痛點？

聯合新聞網 / 今周刊
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

【文．林信男】

「今天我宣布，美國瞄準了俄羅斯的經濟命脈。我們禁止所有俄羅斯石油、天然氣與能源進口。」美東時間3月8日上午，美國總統拜登宣布，對俄羅斯祭出新一波制裁，這次鎖定的，是俄羅斯經濟最倚重的能源出口。

在此同時，歐盟執委會也承諾，將在2022年底前，讓來自俄羅斯的天然氣進口量，減少約3分之2；另一方面，英國也表示，會在年底前，逐步擺脫對俄羅斯能源的倚賴。

俄烏戰火持續延燒，美國、歐盟、英國決定聯手出招，從先前極力避免的能源領域下手，藉此對俄羅斯總統普亭施壓。

前有SWIFT、後有能源制裁　將重創俄羅斯經濟

西方國家持續提升制裁力道，是否能對普亭產生嚇阻作用？台灣經濟研究院院長張建一表示，先前俄羅斯有部分銀行，被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），已對俄羅斯與他國的生意往來，造成影響，「這次美國、歐盟、英國，瞄準能源出手，會對俄羅斯經濟造成很大衝擊。」

作為全球第3大產油國、最大石油出口國，石油、天然氣等能源，對俄羅斯經濟的重要程度，不言可喻。張建一認為，相較於部分銀行被踢出SWIFT，「西方國家不進口俄羅斯原油、天然氣，對其經濟傷害更大。」

「能源一直是俄羅斯最大經濟命脈，在西方國家不斷加重制裁力道的情況下，甚至已有機構預估，和去年相比，俄羅斯的經濟成長，恐衰退12%。」張建一說。

傳俄羅斯石油被「邊緣化」　連買家都難找

值得注意的是，相較於歐洲，美國確實有本錢，對俄羅斯能源實施制裁。主因在於，截至2021年底，在美國進口原油總量中，來自俄羅斯的原油及其相關產品，占比僅約5%；但，歐洲有40%的天然氣和27%的石油進口，來自俄羅斯，由此可見其對俄羅斯能源的倚賴程度。

由上述情況可看出，歐洲之所以遲遲不願對俄羅斯能源領域，祭出制裁行動，正是基於能源需求考量；但，隨著俄烏戰事愈演愈烈，西方國家不得不設法降低、擺脫對俄羅斯能源的仰賴，藉以帶給普亭更大壓力。

事實上，早在拜登宣布這波制裁前，俄羅斯石油在市場上，就已出現被「邊緣化」的現象。根據摩根大通估計，大約有70%的俄羅斯海運石油，仍在努力尋找買家。

至於高漲的油價，會不會進一步推升通膨，甚至對聯準會（Fed）3月的利率決議，造成影響？張建一認為，雖然油價居高不下，但早在俄烏戰事爆發前，油價就已漲翻天，加上美國就業、製造業採購經理人指數（PMI）都不錯，預期屆時升息幅度，應該就是1碼。

台新金控首席經濟學家李鎮宇也認為，Fed本月升息幅度，很可能是1碼，但後續仍保留彈性空間，而當前最大的問題，就是俄烏戰爭會發展成什麼樣的情況。

外有制裁、內有民怨　普亭得找台階下

俄烏開戰導致俄羅斯股市狂瀉、盧布重貶，使整個國家陷入外有制裁、內有民怨的窘境。張建一直言，「即使是極權國家，民眾也會反抗，經濟太差、民不聊生，這個總統大概也很難再做下去。」

李鎮宇表示，俄羅斯民眾現在每天去排隊、領盧布，就是為了盡快換成外幣，若正常管道行不通，就去黑市換，「有什麼換什麼，因為盧布看起來，一路要變成廢紙了，大家很害怕。」

「普亭大概也沒想到，西方國家真的會對俄羅斯能源祭出制裁，他現在可能也要找台階下，所以克里姆林宮之前才會列出4項停戰條件，看起來，除非普亭發狂，按下核按鈕，否則外交斡旋，還是有機會。」張建一說。

本文授權自今周刊，原文見此

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