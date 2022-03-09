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一年拍6部電影可賺1億！杜汶澤挺民主被中港封殺 如何在台找到第二人生？

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 陳睿緯
攝影 陳睿緯

【文 / 朱姵慈】

港星杜汶澤剛拿到台灣身分證，成為正港台灣人的他，事業經營有聲有色，但他沒忘記這口自由空氣的可貴，短短1年間，發起萬華待用餐計畫、成立「香港人學生在台灣」獎學金，運用影響力做慈善。

對他而言，發大財花在幫助需要的人身上，很爽。

「我不是多了不起，把我說得太好，我會面紅的。」談話過程中，杜汶澤反覆說了好幾次。

他確實一直沒把自己當成「A咖」。

19歲那年，這個沒讀過什麼書的「古惑仔」，因為好賭，欠下一屁股高利貸無力解決，只好拎著兩個行李箱從香港跑路到台北，窩在士林一家洗衣店當學徒。1年後，他意識到逃避不能反轉人生，決定返回香港面對現實，靠著做裝修工人、跑龍套演員這類不怎麼光鮮亮麗的工作，一點一滴清償債務，努力讓人生回歸正軌。

雖然不是什麼大人物，但杜汶澤對於追求尊嚴，一直有股莫名的執著。

剛進入演藝圈時，有次片場放飯，杜汶澤無意間發現自己手中的便當只有燒臘和幾根青菜，成名演員的飯盒裡卻多了顆鹹蛋，他好奇地問工作人員為什麼，卻得到粗魯的回應：「你以為你是誰？鹹蛋是你吃的嗎？滾吧！」

「我心想『噢，原來紅了就有鹹蛋吃』，所以我開始認真研究怎麼演戲。」他圈起手指，比畫出鹹蛋的大小說：「所以我不是藝術家，我一直是為了吃到那顆鹹蛋、為了賺錢才演戲的。」

雖然和藝術家沾不上邊，但杜汶澤一步步力爭上游，用10年時間讓自己成為不可或缺的綠葉演員。2003年，他飾演《無間道》裡憨厚卻重情義的「傻強」，與影帝梁朝偉的對手戲廣受好評，並因此入圍香港電影金像獎最佳男配角。光是那1年，他就拍了12部電影。2012年，他主演的《低俗喜劇》在香港票房突破港幣3千萬元，同年憑《DIVA華麗之後》，獲得香港電影評論學會最佳男演員。

名利雙收的杜汶澤，已不是當年那個只配吃最陽春便當的小角色；龐大的中國市場，更讓他的身價水漲船高。

難忍中國言論箝制

「我這麼喜歡錢也受不了」

「你知道在大陸拍戲多賺？《低俗喜劇》後很多人找我演戲，我拍《賭城風雲》片酬才1百多萬港幣，找我拍第2集就加到4百萬。我和老婆說，我一般1年拍6部，可以賺台幣1個億啊。」喜劇演員瞪大眼睛，彷彿在演出當年的興奮神態。

但就在事業邁向巔峰之際，杜汶澤因為2014年公開聲援台灣太陽花學運，遭中國網友圍剿。混過古惑仔的他可不是被嚇大的，在網上反嗆「有本事阻止我來大陸」。在那之後，杜汶澤參與的電影在中國一律遭「愛國觀眾」抵制，票房慘澹；同一年香港發生「占領中環」和「雨傘革命」，他仍選擇站在北京政府對立面，公開支持民主派，結果就是演藝圈內愈來愈少人敢找他拍戲。

「聲援台灣和香港之前，難道沒有想過後果嗎？」面對這問題，杜汶澤毫不猶豫地回答：「能有什麼後果？如果什麼都想後果，那什麼事都不用做了。」

稍微冷靜後，杜汶澤解釋，自己對中共政權的不滿情緒，不是在一夕之間迸發，而是拍了幾次片之後，對於在這個國家不能表達不滿意見，愈來愈難忍受，「你看我這麼喜歡錢的一個人也受不了，就能想像那有多難受。我是沒有道德、沒有內涵的人，但我至少是個人，舔共藝人簡直是⋯⋯。」他又激動了起來。

選擇不「舔共」的結果，是從1年接6部電影淪落到無戲可拍，幾年下來，幾乎被剝奪了演員身分；自認在香港再無發揮空間的杜汶澤，決定遠走他鄉開啟第二人生。他原本鎖定的落腳地，是生活環境安穩的加拿大，甚至已經選好學校準備註冊，打算好好進修英文。

「我賺的錢夠我退休不工作，但我在填學校報名表的時候突然想到，為什麼我要被中共拿走我身上的東西，Ｘ你娘！」杜汶澤突然爆出台語國罵，「像黃秋生是藝術家，中共把演戲的權利拿走，會讓他很心痛；我是為了賺錢、為了一顆鹹蛋才演戲的，中共把我賺錢的權利拿走，但我不要讓他們如意！不能靠演戲賺錢，我還可以做生意，我也不笨。」

於是，杜汶澤撕碎了學校申請表，開始尋思哪裡能讓他「東山再起」，答案，很快浮現在他腦中：「我19歲時，拿了兩個行李箱到台灣都可以撐1年，這次我帶3個行李箱，可以撐更久吧。」

創食品品牌、上架NFT

「我明天只會比今天更有錢」

過了快30年，杜汶澤再次「逃」到台灣，只不過上一次他幾乎身無分文，而這一次身邊的第3個行李箱，裝了滿滿的美鈔。入境時，台灣海關要他打開行李箱檢查，畫面猶如香港「賭神」系列電影的豪賭場景，看得官員目瞪口呆，愣了幾秒才問：「有申報嗎？」杜汶澤立刻堆滿笑容遞上文件，說了聲「有」。

來台灣，杜汶澤唯一目標就是賺錢。

「我到台灣要證明一件事，你中共不讓我發財，那我就發財給你看，我要讓台灣人看到，共產黨連一個杜汶澤都對付不了，你台灣人怕什麼？」杜汶澤又瞪大他的圓眼，語氣激動。

來台1年多，他真沒閒著，創立網路直播平台「喱騷」（Chapman To’s Late Show）針砭時事；又創立個人麻辣品牌，發展食品事業，鴨血開賣一周幾乎售罄；他還是香港第一個上架NFT（非同質化代幣）的藝人，短短兩小時獲利高達1億4千萬新台幣，「跟你說，我一生最有錢的是現在，但我明天只會比今天更有錢。」他伸出食指，擺出古惑仔大佬的姿態說。

但追求財富的用意，不只是向中共嗆聲。

今年2月拿到台灣身分證的杜汶澤回憶，剛走紅時的他，喜歡拿拍戲賺來的片酬購買名錶、跑車等奢侈品，「我花錢，只是為了買一些尊嚴、認同回來。年輕的時候不懂，以為買錶就會開心，但其實不是的。老了才慢慢知道，究竟什麼事才會發自內心開心，怎麼樣花錢才有意義。」

賺到尊嚴 回饋兩個故鄉

好好活著 以見證變化

聽來八股，但年近半百的杜汶澤認為，「幫助需要的人」是現階段最能讓他開心的事。去年台鐵太魯閣號出軌意外，他捐出1百萬元；不久後，台灣爆發新冠肺炎本土疫情，他出資在台北萬華推出「待用餐計畫」，幫助經濟陷入困境但未必能領到政府補助的家庭。

「你總不能來台灣享受自由民主，在這裡賺錢，卻什麼都不回饋吧。我們不是黃安，生病了才拿健保卡回來看醫生。」他解釋奉獻的理由，還不忘揶揄他鄙視的親共藝人。

「他很融入台灣生活，連台劇也追得很快，像《茶金》就是他看完一直推薦我看的。」立委林昶佐觀察，杜汶澤把台灣當成第二故鄉，而不只是暫時的棲身地，不時會對台灣歷史脈絡發問，有次他就從甲午戰爭、日治時期、戰後國民黨來台灣，談到二二八、白色恐怖，協助杜汶澤補齊對台灣的認識。

在台灣重新擁有穩定尊嚴生活的杜汶澤，現在和許多香港人一樣，認為只要不違背良心，好好活下去是當下最重要的事，因為人世無常，事情既然曾瞬間惡化，就也可能轉眼變好，唯有把命留著，才有機會看見變化；或許行有餘力時再做點什麼，讓變化來得更快一點。

近期在台灣上映的紀錄片《時代革命》就是如此，杜汶澤認為，這部電影雖無法在香港本地上映，但只要能讓其他國家觀眾看見，進而讓國際理解香港人為何追求自由民主，就產生了重大意義，「我們不要以為自己是全世界的焦點，讓其他人知道我們發生什麼事，很重要。」他說。

所以，他成立了獎學金，希望讓不滿現狀的香港年輕人接受良好教育，因為他的人生經歷告訴他，想發揮影響力、改變現狀的前提，是先讓自己有價值。

「我一塊人民幣都沒有了，可是我有台幣、港幣、美金、以太幣，就算沒有人民幣，又如何？」杜汶澤用他的人生經歷證明，再強大的對手、再惡劣的環境，也無法徹底封殺一個信念堅定的平凡人。

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