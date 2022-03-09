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「無意推翻烏克蘭政府」 俄外交部：軍事行動按計畫進行中

美禁運俄油能嚇倒普亭？全世界得忍受「這件事」 俄對烏的侵略才可能喊停

聯合新聞網 / 今周刊
圖為普亭。美聯社
圖為普亭。美聯社

【文．林信男】

俄烏戰火持續延燒，即使西方國家陸續對俄羅斯祭出經濟制裁，該國總統普亭似乎仍老神在在；不過，美國及其歐洲盟國，已開始針對禁運俄羅斯石油一事，進行探討，若此事成真，將使俄羅斯經濟，面臨巨大衝擊。

烏克蘭總統澤倫斯基的經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）認為，如果美國及其盟國，都採取禁止進口俄羅斯石油的措施，且世界各國願意在短期內，忍受更高的油價，就可能使俄羅斯的軍事行動陷入停滯。

在先前的經濟制裁中，俄羅斯已有部分銀行，被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），使其國際金融交易嚴重受阻，若西方國家再「加碼」，祭出禁運俄羅斯石油措施，將使該國失去主要收入來源，赤字大增，無力繼續支持軍事行動。

買俄油、天然氣　烏克蘭稱猶如用「血腥錢」資助俄羅斯

烏斯騰科表示，西方國家的制裁，使俄羅斯與全球金融市場脫節，若再失去石油、天然氣帶來的收入，「普亭用於挹注軍事行動的資金，恐將用罄，甚至會被迫下台。」

「他們在經濟上，沒有能力繼續和烏克蘭戰下去，終究得喊停。」烏斯騰科說。

烏斯騰科呼籲，西方國家應停止進口來自俄羅斯的石油和天然氣，因為這些交易，猶如用「血腥錢」，資助俄羅斯入侵烏克蘭。

不過，要多數國家禁止進口俄羅斯石油，絕非易事。實際情況是，美國或許有本錢這麼做，但高度仰賴俄羅斯能源供給的歐洲國家，就不一定了。

美國有本錢禁俄油　歐洲難擺脫對俄能源倚賴

美國對俄羅斯原油的倚賴程度並不高，以去年12月為例，當月俄羅斯平均每日，僅向美國出口約9萬桶原油；相較之下，來自加拿大的原油，則直逼410萬桶，伊拉克、沙烏地阿拉伯、墨西哥等國，也分別有22至49萬桶不等。

由美國能源資訊署（EIA）統計可得知，2021年12月，在美國原油進口總量中，俄羅斯的占比，還不到2%。

然而，歐洲對俄羅斯能源的倚賴，完全是另一回事，歐盟有40%的天然氣和25%的石油，來自俄羅斯。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前也透過聲明指出，包括供熱、交通、電力，以及工業能源供給，尚無法以其他形式獲得保障，而這對德國公民的公共服務、日常生活至關重要。

荷蘭合作銀行大宗商品策略師菲茲莫里斯（Ryan Fitzmaurice）直言，若美國對俄羅斯祭出禁運，只是象徵性行動，「俄羅斯石油對美國來說，並不重要，但對歐洲極為重要。」

俄油已被「邊緣化」　缺口短期難補上

值得注意的是，即使西方國家尚未對俄羅斯石油直接施以制裁，但自俄烏戰爭爆發以來，俄油已在市場上逐漸「邊緣化」，被貿易商、保險公司、銀行視為「少碰為妙」的燙手山芋。

在此同時，根據摩根大通統計，每天平均有超過400萬桶俄羅斯石油被閒置，導致原油、汽油價格飆升。作為全球第2大產油國，俄羅斯的重要性不言可喻，而戰事造成的原油供給缺口，一時半刻，也很難由其他產油國補上。

面對高漲的油價，哥倫比亞大學全球能源政策研究中心創始主任波爾多夫（Jason Bordoff）說，「這可能是我們願意付出的代價，藉此告訴俄羅斯，他們的行為是不能被接受的。」

本文授權自今周刊，原文見此

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