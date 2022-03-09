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台積電上班就不用教召？符合3條件才能免召 工程師曝真心話：好想放風

聯合新聞網 / 今周刊
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

【文．翁申霖 整理】

號稱「史上最硬教召」正式上路，讓近來教召話題炒得火熱，各地更不斷上演「十八相送」的畫面。除了抽籤機率掀起一波討論，緩召的條件也備受外界好奇！

有網友疑惑，是不是只要在台積電工作，就不會被教召，對此，國防部證實確有此事，但前提是要「符合規定且公司提出申請」就可以免召。

新制教召上路，每天操課10小時，時間增長為2個禮拜，外界號稱是「最硬教召」，讓不少人擔心自己會被抽到「中獎」；有網友在PTT論壇上指出，朋友說在台積電上班就不用教召，其他在台積電上班的朋友也時常被跳過教召，或是公司幫忙擋掉，好奇消息是真是假「有人在台積電上班被教召嗎？」

貼文一曝光，讓許多人紛紛表示，台積電那麼重要，好像可以理解，也有網友說好想進台積電，卻也意外調出工程師本尊出面表示，「好想被教召，可以放風。」

事實上，這個問題早在去年就曾被提出，資深媒體人汪潔民表示，「其實不是只有台積電，包括聯發科工程師、其他工程師，他們在進入這些公司，可能他們的兵役，就是在聯發科裡面工作的。」不只護國神山的員工可免，包括其他科技業用研發替代役，也可跳過。

對此，國防部也證實，有關台積電，確實是國防部所核定的國防工業機構，不過必須是已經完成兵役，且具有後備軍人的身份，在公司必須待滿一年以上，並由公司提出申請才可以免召。

根據《兵役法》第41條規定，包括「患病經證明不堪負作戰任務者」、「現任國防工業之專門技術員工，經審查核定者」以及「任教於高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）一年以上之現職專任教師，經審查核定者」，得予緩召。

規定中提及的「國防工業」，種類包含：國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業、國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業、承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業、維持國防所需之動力機構、維持國防所需之資源開發或提鍊機構、國防及民生所需之重要給水機構、全民防衛動員所需戰時重要生產事業。

本文授權自今周刊，原文見此

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