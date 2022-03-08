俄軍隊入侵烏國竟迷路…普亭這誤判是一大敗筆 為何最開心的人是習近平？

【文．林信男】

2014年，俄羅斯入侵烏克蘭領土，成功併吞克里米亞地區的經驗，在2022年的俄烏戰爭中，似乎無法被有效地複製。

「這一次，（俄羅斯總統）普亭在判斷上，有個很大的敗筆。他2014年打克里米亞的時候，覺得打得很順，就複製克里米亞戰爭這套，但他沒想到，這次判斷，有個最大的盲點。」台新金控首席經濟學家李鎮宇，日前於《老謝看世界》節目中表示，當年俄軍攻打克里米亞的模式，恐怕不適用於本次俄烏戰爭。

李鎮宇強調，「他（普亭）在資訊戰這個地方誤判了」。李鎮宇解釋，所謂的誤判，涵蓋2方面。

首先，有別於8年前，現今包括推特在內的社群媒體，相當普及，使戰事資訊得以即時傳播，因此俄軍一攻進烏克蘭，美國便截斷衛星系統，迫使俄軍改用自家衛星系統，「卻發現（衛星系統定位）不準，部隊開進烏克蘭還會迷路。」李鎮宇說。

其次，俄羅斯原本打算把烏克蘭的基地台都摧毀，藉以掌控媒體戰、資訊戰，卻未能如願。李鎮宇解釋，「現在有低軌道衛星，陣列天線一打開，我照樣可以WiFi發推特，很多記者當場（發推特），或很多平民，現場直接錄影，就丟上來（上傳）了。」

上述情形使俄烏戰爭實況，在網路上被大量轉傳，令向來重視人道主義的歐洲國家，相當不滿。李鎮宇稱，「歐洲生氣了。你什麼時候看歐洲那麼團結過？歐洲連面對希特勒的時候，都沒那麼團結，這次對普亭，卻特別團結。」

俄烏戰火持續延燒 可能結局有3種

對於俄烏戰爭的可能終局，李鎮宇提出3種發展方向。

第1，俄軍近期恐對基輔展開大規模砲擊，若基輔失守，美國應該會設法派人，把烏克蘭總統澤倫斯基救出。李鎮宇強調，「這是最糟糕的狀況，如果是這樣，那就（分裂成）西烏克蘭、東烏克蘭，劃土而治，東德、西德的故事，再來一次。」

第2，這次俄羅斯兵分3路進攻烏克蘭，以南邊的戰事，最為順利，因此，若俄軍將烏克蘭南邊的海岸線占據，把烏克蘭變成「內陸國家」，屆時，烏克蘭連農產品出口，都得看俄羅斯臉色，將被迫和談。

第3，在戰事無法推進、西方國家祭出強大經濟制裁的情況下，俄羅斯等於同時面對實體戰和金融戰，「看誰，先在哪個戰場認輸，那個時候，勝負才會出來。」李鎮宇說。

現階段，金融市場最擔心的，莫過於俄烏戰爭帶動油價高漲，使居高不下的通膨率，進一步攀升。李鎮宇不諱言，「通膨這樣上去，油價這樣上去，時間一拖久，搞不好就變成停滯性通膨。一旦出現停滯性通膨，我覺得，（聯準會主席）鮑爾面對的困難，就會很大。」

俄遭逐出SWIFT 讓普亭和習近平「抱在一起」

李鎮宇分析，就近期全球股市變化而言，俄烏戰爭對歐洲影響較大，相較之下，美股擔心的，其實是聯準會（Fed）的貨幣政策，「整體來看，俄羅斯對全球經濟的力量，正在萎縮。」

這次俄羅斯部分銀行，被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），由此可見西方國家制裁力道之強，可謂史無前例，猶如「金融核戰」。

李鎮宇指出，這場「金融核戰」的按鈕，只按了一半（指僅將「部分」而非「所有」俄羅斯銀行逐出SWIFT），為因應後續衝擊，俄羅斯選擇擁抱「人民幣跨境支付系統」（CIPS），但因人民幣無法自由匯兌，仍不足以取代美元，「CIPS是建築在沙上面的城堡，不要覺得CIPS可取代SWIFT，下面一抽掉，城堡會陷下去。」

「以前是（中國國家主席）習近平拜託普亭，以後可能會反過來，普亭要去拜託習近平，我猜現在全世界最開心的，就是習大大，終於有人跟我站在一起了。」李鎮宇說。

李鎮宇認為，俄羅斯和中國「抱在一起」，應可維持一定程度的戰力，但尚無法取代美元霸權。

本文授權自今周刊，原文見此。

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