600元以下的台積電 閉著眼都可買？看衰護國神山的外資得搞懂這3件事

【文．林信男】

俄烏戰火持續延燒，作為惰性氣體「氖氣」生產大國的烏克蘭，在氖氣供給上，是否會因此受阻？甚至對全球半導體供應鏈，造成負面影響？已成為投資人高度關注的焦點。

對此，微驅科技總經理吳金榮，日前於《老謝看世界》節目中表示，以台積電（2330）為例，其氖氣庫存量，仍有6個月，甚至更多，加上部分工業氣體業者，在台灣也建立了自有設施，因此在惰性氣體供應上，應無太大問題。

吳金榮指出，半導體業者在從事黃光區微影製程（光刻）的過程中，用得最多的惰性氣體，就是氖氣。

據估計，全球有近70%的氖氣，來自烏克蘭。對於該數據，吳金榮認為，似乎有點偏高，但烏克蘭的氖氣供給量，確實很大；此外，烏克蘭所供應的氪氣、氙氣，全球占比也分別有40%和30%。

經詢問台積電供應鏈後，吳金榮得知，台積電的氖氣庫存量，大約有6個月左右，甚至更多；另一方面，包括液化空氣集團（Air Liquide）、林德等工業氣體業者，都在台灣設立自有設施，「所以這些氣體的供應，是比較沒有問題。」

吳金榮認為，從本次俄烏戰事可看出，半導體材料「無所不在」，全球各地都有，未來，這些材料生產的「在地化」，很可能會成為趨勢。

半導體地位猶如戰略物資 台積電股價成焦點

《老謝看世界》主持人、財信傳媒董事長謝金河強調，有人說「今日烏克蘭、明日台灣」，但台灣實力遠勝烏克蘭，除了經濟規模較大外，半導體產業實力也很強，「過去石油是戰略物資，現在半導體是戰略物資。」

謝金河詢問吳金榮，是否認同科克蘭資本董事長楊應超，「台積電600元以下，閉著眼睛都可以買」的說法？吳金榮答道，「我覺得應該是，但，短期套牢也有可能。」

對於某些外資，基於地緣政治因素，看壞台灣，甚至看衰台積電的現象，吳金榮舉出台積電以下3方面優勢，作為回應。

首先，即使有人看壞，但台積電訂單依舊爆滿，且先進製程良率極佳，「很多人唱衰台積電，說台積電3奈米有問題，但我從整個供應鏈，去做一些複查，事實上，台積電3奈米沒有問題，還是很強，良率還非常好。」吳金榮說。

其次，據傳三星5奈米、4奈米製程，性能比台積電「差很多」。吳金榮稱，這點，可從聯發科「天璣1000」和高通「驍龍8Gen1」的比較中，窺知一二，「以IC設計來講，高通應該是比聯發科略勝一籌，但因為聯發科用了台積電，所以它的性能又比高通好很多。」

最後，蘋果自研基頻晶片，也是採用台積電先進製程，「台積電實在是太強了，它6奈米的RF（N6RF），可以通吃很多人的訂單。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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