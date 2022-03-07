俄烏戰爭 資金外逃讓港股跌不休！謝金河：昨日台灣今日香港...最貼近

【文．謝金河】

昨日台灣，今日香港！

俄烏戰爭開啓，創造了很多新名詞，有人說：今日烏克蘭，明日台灣！范疇說：今日烏克蘭，明日新疆，也有人說：今日俄羅斯，明日中國...不管怎麼兜，在我看來，昨日台灣，今日香港！最貼近。

過去30年，台灣的人流，物流，金流全流至中國，台灣日漸枯竭，年輕人找不到工作，台灣陷入低薪窘境，股市跌多漲少，投資人愈買愈套。今天香港正重蹈台灣過去卅年的覆轍，港版國安法後，香港人紛紛離境，金融中心角色蛻變，這次疫情更是衝著香港來，染疫逾44萬人，死亡1773人，災情十分慘重。

資金外逃造成港股跌不休，去年恒指及國企指數跌幅全球第一，今年更是領先全世界破底，重量級的騰訊從775.5跌到400港元，阿里巴巴從309.4跌到98.2港元，美團從460跌到161.5港元，小米從35.9跌到13.7港元，嗶哩嗶哩從1072跌到207港元，在美國的滴滴從18.01跌到3.39美元，拼多多從212.59跌到47.6美元；這些重量級的中企股，跌幅都超過五成，更可怕的是，跌下去再也彈不起來。

台灣從1990到2017，資金流向中國，股市交易量掉到五，六百億，股市最慘的時候，馬政府又加課証所稅補了一刀，資本市場奄奄一息，舉國上下一致看衰台灣。現在香港的噩運才要開始。巴菲特的夥伴芒格看好阿里巴巴，從300美元就加碼，結果阿里愈攤愈平，巴菲特大賺，芒格慘賠。

台灣很多人重押騰訊，小米，包括最近的康希諾都從450跌到116港元...

一個市場，當人與錢都跑了，資本市場會像吃角子老虎般，慢慢耗盡你的資產！昨日台灣，今日香港！這齣戲碼正在上演！

本文授權自今周刊，原文見此。

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