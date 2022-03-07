「勞退新制分紅」多數僅領逾萬元 他卻領近19萬？專家分析3重點 關鍵是每月做「這件事」

【文．翁申霖 整理】

勞動部勞動基金運用局日前公布2021年勞動基金投資績效，去年一整年整體收益數達4511.1億元，收益率為9.65%，創下歷史次高的成績，投資績效驚人。

其中攸關新制勞工的新制勞退基金去年則是賺進2836.8億元，平均下來勞工約可分到2萬3541元分紅，4日陸續入帳。

據悉，過半數勞工約領到萬元以上的分紅，而有極少數勞工的分紅高達6位數，之所以能領到這麼多，勞保局說話了。

一名男子4日查詢個人退休金專戶，竟發現自己獲得的分紅高達18萬9千元，對比勞動部發布的統計數字，全國僅有約149萬戶獲得逾5萬元的分紅，該男子的分紅金額已算「金字塔頂端」。

根據勞保局統計，這次參與收益分配的退休金個人專戶約1225萬戶：

逾半數勞工分配金額超過1萬元，約673萬戶

超過2萬元者約470萬戶

介於2萬至5萬元者約321萬戶

超過5萬元者約149萬戶

為什麼他能領到將近19萬的勞退新制分紅？根據《自由時報》報導，勞保局分析，除了勞工的工資較高、提繳年限（年資）長、少數雇主給予高於6%的提繳率等因素，最關鍵還是勞工每月「自願提繳」，多了「自提」的步驟，將使個人專戶的本金加分紅累積速度加倍。

該名勞工指出，自己從2005年開始參與勞退新制，雇主每月提撥薪資6%的退休金，而他個人也同時自願提繳6%，總計12%，累積至今已16年半（198個月）。經計算累計投入的本金不到160萬元，但目前帳面總金額已近240萬元，根據帳戶資料顯示，他16年半的累積收益為75萬餘元。

有參與勞退新制的民眾，要如何提高個人分紅金額？對此，勞保局表示，影響個人分紅金額高低的關鍵，最大重點在於退休金個人專戶的本金金額多寡。

想要提高分紅的關鍵，還是在於勞工「自願提繳」，勞工可以在雇主的每月6%提繳之外，另行提繳最高6%退休金，如同「雙倍」本金投入，累積的速度自然加倍。

本文授權自今周刊，原文見此。

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